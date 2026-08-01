Saray CHP’sinin (Saray’ın akıldanesi Mehmet Uçum’un da desteğini alarak bu alameti farikaya uygun görülmüştür) başı, figüranlara parti rozeti taktığı “Gürsel Tekin hisseli harikalar kumpanyası”nda, “Çok şükür arındık” diyerek YENİ Parti’nin kuruluşunu değerlendirdi.

Saray CHP’si arınınca geriye kimler tortu olarak kaldı, ona göz atalım:

- 2022’de AKP milletvekillerinin “Diyanet Akademisi” kurulmasına ilişkin yasa önerisine, Kılıçdaroğlu’nun verdiği talimata uyarak olumlu oy veren CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Jale Nur Süllü, Mehmet Güzelmansur, İlhan Kesici (aynı zamanda yine Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İsmailağa cemaatinin başı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katılan milletvekili), Engin Altay, Ali Fazıl Kasap, Ömer Fethi Gürer, İlhami Özcan Aygun.

- Aynı Diyanet Akademisi yasa önerisine TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda “anayasaya ve laikliğine aykırı” olduğu gerekçesiyle karşı oy yazmalarına karşın, önerinin Meclis’teki oylamasına yine Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla katılmayan Yıldırım Kaya ve Mustafa Adıgüzel.

- Kılıçdaroğlu ile birlikte casusluk örgütü FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesini ziyaret edip şu anda kırmızı liste ile aranmakta olan Ekrem Dumanlı ile görüşen Enis Berberoğlu.

- Fethullahçıların Abant’ta düzenlediği toplantılara katılan Erdoğan Toprak.

- CHP Genel Başkanlığı’na her an ve her koşulda aday olmaya hazır, Kılıçdaroğlu için “Onurlu bir CHP’lidir” açıklaması yapan Oğuz Kaan Salıcı.

- Gönlünde CHP Genel Başkanlığı sevdasını bir sır gibi tutan butlan sözcüsü Müslim Sarı.

- Butlancıların isteği üzerine CHP Genel Merkezi’ne zorla girildiğinde “Biber gazı, plastik mermi, bariyerler, zorbalık. Bu yaşananların hiçbiri kabul edilemez. Bu karanlığı yeneceğiz” diye açıklama yapan Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu.

- Butlancılar adına bir grup fedai ile CHP Genel Merkezi’nin kapısına dayanan Bursa milletvekili Orhan Sarıbal.

- Kılıçdaroğlu istedi diye İYİ Parti’ye giden Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız.

- Ardahan valisinin bisikletçi taytı giydi diye görevden alınmasına neden olan Kars milletvekili İnan Akgün Alp.

- AKP kurucu üyesi Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nin kurucusu Cem Avşar.

- ABD’den Türkiye’ye bir Düyunu Umumiye kolcusu gibi gönderilen, çıkarılmasına ön ayak olduğu yasalarla halkı perişan eden Kemal Derviş’in Hazine müsteşarı Faik Öztrak.

FETÖ’YÜ LAİKLİK DOĞURMUŞ!

Saray’a veliaht olarak adı geçen Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı başkanı olarak devletin televizyonu TRT’deki 15 Temmuz belgeselinde, casusluk cemaati FETÖ ile ilgili görüşünü açıkladı:

“FETÖ’yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur. FETÖ’yü doğuran katı laikliğin kendisi olmuştur. FETÖ’yü doğuran dindarlık, İslam, Risale-i Nur olmamıştır. Bunun da tespitinin yapılması gerekir.”

Bilal Erdoğan’ın babası ise yakın geçmişte durumu şöyle özetlemişti:

“FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık.”

Baba ile oğulun açıklamalarından şöyle bir sonuç çıkıyor:

FETÖ laikliğin bir koluymuş, AKP onun için aldanmış.

Nasıl tespit ama?

YETMEZ AMA ÖDÜL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen Çatalca Film Festivali’nde Hale Soygazi’ye “Altın Erguvan” ödülü verilecekmiş.

Festival direktörü Cengiz Özkarabekir; Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının, Hale Soygazi gibi “yetmez ama evet”çilerin büyük desteğiyle kurgulanan yargı düzeni tarafından içeride tutulduğunun ayrımındadır herhalde.