İstiklâl Madalyası Nedir?

20 Haziran 2020 Cumartesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeşil-kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası’nın ne anlama geldiğini bilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından bakan yapıldığına göre bilmesi gerekir.

O Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet sayesinde vardır. Cumhuriyet de, Türkiye’yi boğazlamak isteyen emperyalistlere karşı verilmiş ve tüm ezilen halklara örnek olmuş bir bağımsızlık savaşının, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sayesinde vardır.

Yeşil-kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası, kelle koltukta, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda hem bizzat cephe hattında, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hizmet etmiş olanlara verilmiştir!

Mehmet Nuri Ersoy, kafaları Cumhuriyet ve Atatürk kini ile doldurulmuş bürokratlarını dinleyip de İstiklâl Madalyalı bir ulusal kahramanın, Mustafa Necati’nin adını kendi evinden sildirmeyi içine sindirmiş gözüküyor.

Hem de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü “firavun” diye niteleyen, Cumhuriyet okullarının ve öğretmenlerinin “emperyalist işbirlikçisi” yetiştirdiğini öne süren bir softayı baş tacı ederek!

Cumhuriyetten Kopma Dönemi

AKP’nin, Cumhuriyetin kurucularından Mustafa Necati’nin yerine yeğlediği Nuri Pakdil’i onurlandırması yeni bir olay değil...

Daha önce, casusluk örgütü FETÖ’cülere makamında teslim olmuş Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçen Hulusi Akar, Nuri Pakdil’i evinde ziyaret etmişti. Hem de, başında olduğu ulusal istihbarat örgütünü, yabancı devletlerin denetim ve gözetiminde, terör örgütü PKK ile pazarlık masasına oturtan Hakan Fidan ile birlikte...

Cumhuriyet ilkelerini içten benimsemiş CHP milletvekili Uğur Bayraktutan, Mustafa Necati’nin kendi evinden adının silinmesi üzerine arkadaşlarıyla verdiği Meclis araştırması önergesinde, Nuri Pakdil’in 1923’te Cumhuriyetin ilanını “değerlerimizden kopma dönemi” olarak nitelendirdiğinin altını çizdi.

AKP’nin çöküş ve halkın gözünden düşüş sürecinde; Cumhuriyeti reddetme, Cumhuriyete kin kusma, Cumhuriyetten rövanş ve intikam alma atakları doruk noktasına ulaştı.

Cumhuriyetten tümüyle koparak sultanlığa dönüş düşleri içindeler.

Üç savaş görmüş; bir kardeşi Rus işgali ve Ermeni ayaklanmaları sırasında, bir kardeşi de Sakarya Meydan Savaşı’nda şehit düşmüş anneannemizin sık sık yinelediği bir sözünü burada anmakta yarar var:

“Azan kurt başını yer!”

Anısı Unutulmaz!

Validebağ Korusu Gönüllüleri, korunun Mustafa Necati’nin çabalarıyla öğretmenlerin kullanımına açıldığının bilinciyle, geçen hafta başında Mustafa Necati’nin büstü önünde toplandılar ve kendisine bir kez daha şükranlarını sundular.

ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu, bugün saat 15.00’te, Mustafa Necati’nin evi önünde olacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, canla başla çalışıyor. Mustafa Necati’nin memleketi İzmir’de adına yontu dikilmesi, yurdun çeşitli yörelerinde de kültür merkezleri kurulması için çaba gösteriyor.

Öğretmen örgütleri ve uygar dernekler, Mustafa Necati’nin anısına yapılan saygısızlığın peşini bırakmamakta kararlı...

Ölümü üzerine Atatürk’ün gözyaşı döktüğünü bildiğimiz Mustafa Necati hiç unutulmayacak!

Bu, böyle biline...