Kimin Cumhuriyeti?

03 Ekim 2020 Cumartesi

“2. Cumhuriyet Tartışmaları” adlı kitap 1993’te yayımlanmıştı.

Kitapta, RP İstanbul İl Başkanı olarak görüşlerini açıklayan Recep Tayyip Erdoğan diyordu ki:

- Demokrasi bir araçtır.

- Türkiye’nin 70 yıllık tarihi boşa harcanmış bir zamandır. Türkiye’de demokrasi adına bir dikta rejimi görülmektedir.

- Hukuk, halka sorulmadan bir yerlerden aktarılmış ve zorla halka dikte ettirilmiştir.

- Resmi ideoloji ırkçı bir kişilik taşıyor. Türkiye Türklerindir gibi tezler yanlıştır. Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir.

- İslamın devlet planı içinde düşünüyorum.

- Türkiye’nin yarınında Kemalizme yer yoktur. Kemalizmin kendini yeniden üretmesi söz konusu değildir.

30 yıl sonra...

Demokrasi bir araç olarak kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti, “reklam arası, enkaz” çığlıkları arasında dönüştürülmüş, dediğim dedik tek adamlı Saray düzenine geçmiştir. Anayasa, mühürsüz oylarla değiştirilmiştir, artık Saray hukuku geçerlidir. Dinci devlet planı yaşama konmuş, ümmetçi AKP ile etnikçi MHP ittifakı bu yeni devleti yönetmektedir.

Aynı kitapta, 2. Cumhuriyet düşüncesinin önderleri kabul edilenlere gelince...

Bir zamanlar AKP ile ABD arasında arabuluculuk yapan Cengiz Çandar, yurtdışındadır.

AKP’nin en büyük destekçilerinden Mehmet Altan, aynı AKP döneminde girdiği cezaevinden çıkmış, bir köşede suspus oturmaktadır...

Türkiye’nin yarını ile ilgili kafa yoranlar yok mu?

Var, hiç kuşkusuz.

Örneğin, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, insan hakları, uygarlık ve aydınlanma mücadelesinin en ön saflarında yine Kemalistler yürümektedir.

Ahlak Bilgisi

Ders kitaplarına ilişkin çalışmalarıyla da tanınan tarihçi Mustafa Solak’a göre, EBA TV’de çocuklara şeytan ve cinlerin anlatılmasında hiç de şaşıracak bir şey yok. Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları açıp bakılırsa daha neler var, neler...

Örnek verirsek:

- Laikliğin, İslam için bir “tehdit ve tehlike” olduğu.

- Müslüman erkeğin müşrik kadınla, Müslüman kadının da Müslüman olmayanlarla evlenemeyeceği.

- Erkeğin, “boş ol” sözüyle mahkemeye çıkmadan kadını boşayabileceği.

- Üvey babanın, üvey kızıyla evlenebileceği.

- Kadının miras payının erkeğin yarısı olduğu.

- Cihat kapsamında gaza, fetih, öşür, haraç ve cizye kavramlarının ne anlama geldiği.

İşte Türkiye’nin cin gibi çocukları böyle bir eğitimle çağı yakalayacak!

Operasyon Gerekçeleri

Ankara’da, HDP yöneticilerine yönelik operasyonun ardında üç gerekçe olduğu konuşuluyor:

- Suriye’de Kürt gruplara yönelik “Türkiye size operasyon yapmayacak” diyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e yanıt verme isteği.

- Ekonomik çöküntü, işsizlik ve kötüye gidişe ilişkin gündemin değiştirilmesi.

- AKP güdümüne sokulmuş Abdullah Öcalan’dan daha bağımsız bir siyasi çizgi yürüttüğü düşünülen HDP’nin ilk seçimlere kadar kapatılması için gerekli zemini hazırlama.

Mantık

“Gazi Meclis milli iradenin tecelli merkezi, milli hedef ve özlemlerin takip mekânı” diyen Devlet Bahçeli’ye göre Türkiye, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıymış.

Bu mantığa göre Meclis, “Gazi” olmaktan çıkıyor. Doğrudan şehit edilmiş oluyor.