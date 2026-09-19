Devlet Bahçeli açıkladı: “Önder” dedikleri terör hükümlüsüne İmralı’da 2 katlı villa yaptırılmış. Hükümlü de “Bana statü vermezseniz villada oturmam” diyesiymiş...

Ne hale geldik!

Ömür boyu hapse mahkûm edilmiş terör hükümlüsüne devlet, özel kullanımı için villa yapıyor, o da hükümlü ile devlet arasında pazarlık konusu oluyor.

Öbür yanda, kimse, villa yaptırdıkları hükümlünün nelerden sorumlu olduğunu umursamıyor.

Örneğin, 1993’te Bitlis’in Erikli köyü öğretmenleri Bayram Tekin ve hamile eşi Yasemin Tekin ile 3 yaşındaki kızları Betül’ün okulun minnacık lojmanında yemek yerken sofra başında takır takır tarandıklarını hiç kimse hatırında tutmuyor. Betül’ün yumuk elleri arasında kalan ekmek kırıntılarını anımsamıyor.

1994’te Mazgirt’te; Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan öğretmenlerin, yine küçücük okul lojmanında topluca şehit edildiğini kimse aklının ucuna getirmiyor.

Kimse; İmralı’da villa yaptırılmasına kimin karar verdiğini, niçin ve ne zaman verdiğini, inşaat için kimden izin alındığını, villanının ruhsatı olup olmadığını, ihale açılıp açılmadığını, hangi bütçe kaleminden ne kadara mal olduğunu bilmiyor. Sormuyor da.

Kimse bu memleketin öğretmenlerinin, memurlarının, subaylarının, askere alınmış yoksul çocuklarının, yurttaşlarının; onların ölümünden sorumlu, yerli ve yabancı egemenlerin oyuncağı olmuş İmralı’daki terör hükümlüsü özel villada otursun diye mi toprağa düştüğünü sorgulamıyor.

Düşünün, o villada oturtacakları kişi, statü sahibi olup “demokratik cumhuriyet” kuracakmış!

ZEVAHİRİ KURTARMAK

Muhalefete karşı toptan iktidarın yürüttüğü demokrasi ve hukuk dışı harekâtı gölgelemek için başlatılan göstermelik soruşturmalara tanıklık ediyoruz.

İstihbarat görevlisi Kâşif Kozinoğlu’nun, FETÖ’nün AKP döneminde gerçekleştirdiği yargısal kurgular sırasında cezaevinde gerçekleşen kuşkulu ölümüne ilişkin inceleme bunlardan biri.

Medyaya sızdırılan bilgilere bakılırsa başlatılan soruşturma, gazetecilere, senaristlere, olayın gerçekleştiği dönemde görev yapan kimi kişilere yönelmiş durumda.

Bunlar arasında siyaseten cezaevlerinden sorumlu adalet bakanı yok.

Kozinoğlu’nun öldüğü dönemin adalet bakanı kim? O süreçte AKP milletvekili olan Sadullah Ergin.

Fethullahçıların kumpasları sırasında bakanlık yapan Sadullah Ergin, daha sonra AKP’den ayrılmıştı. 2023 seçimlerinde butlancı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığı sevdası nedeniyle Ankara Çankaya bölgesinden aday gösterilmiş, CHP listesinden milletvekili seçilmiş, ardından DEVA Partisi’ne geçmişti.

Kozinoğlu için yeni açılan soruşturmada, Sadullah Ergin’e soru soran var mı? Yok.

Çünkü amaç zevahiri kurtarmak.

ÜSKÜDAR’IN CEMAAT BAĞLANTISI

Üsküdar Belediyesi’ne çökme manevrasının hemen ardından belediyenin başkanvekilliğine oturan AKP’li ile AKP’li ilçe başkanı, Aziz Mahmut Hüdayi türbesini ziyaret edip dua ettiler.

Aziz Mahmut Hüdayi adına bir vakıf kurulu.

AKP döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti verilen ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşu ilan edilen vakıf, Erenköy cemaati ile ilintili. Erenköy cemaatinin kökü, 1930’da Menemen’de Kubilay’ın gericiler tarafından şehit edilmesinden sorumlu tutulan Erbilli Mehmet Esat’a değin uzanıyor.

Daha sonra cemaat, ANAP ve AKP ile yakın ilişkileri olan Topbaş ailesinden gelen isimler tarafından yönetilmiştir.

Bağlantıları sağlamdır yani.