Neden Meslek Odaları?

16 Mayıs 2020 Cumartesi

Saray’ın yeni atağı, meslek odalarını ele geçirmek.

Niye?

Bir örnekle açıklayalım:

Saray, geçen mart ayı sonunda bir kararname çıkardı ve 1956’da Atom Enerjisi Komisyonu olarak yapılandırılmış Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile daha iki yıl önce kurulan Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü’nü (NATEN) kapattı.

Bunların hepsini, yeni oluşturulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’na (TENMAK) bağladı.

Kararnameyi inceleyen TMMOB’ye bağlı Fizik, Kimya ve Maden Mühedisleri odaları, yeni kurulan enstitünün başkan ve yürütme kuruluna verilen yetkilerin sınırsız ve denetimsiz olduğunu saptadılar. Kurumdaki birimlerin yönetim ve çalışma ilkeleri ile çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklarının yasa ile düzenlenmediği için kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu belirlediler.

64 yıllık TAEK’in kapatılmasıyla, yıllara dayanan uzmanlığın, kamusal birikim ve deneyimin, kurumsal hafızanın yok edildiğine dikkat çektiler.

Türkiye’nin en önemli maden kaynağı olduğu için “Türk altını” diye adlandırılan bor ile ilgili kurumun yok edilmesiyle de ileride bor minerallerine dayalı oluşturulması olası bir teknoloji geliştirme merkezinin önünün kesildiğini vurguladılar ve şu sonuca vardılar:

“Kararname, ülkemizde kamu örgütlenmesinin plansız ve hedefsiz bir biçimde yapılandığını, ülkenin günübirlik politikalar ve kararlarla yönetildiğini bir kez daha göstermiştir. Alınan yanlış kararlar ile köklü kurumlar, asırlık birikimler ve deneyimler yok edilmiş, kamu kuruluşları kamusal hizmet anlayışından uzaklaştırılarak ihaleci birimler haline getirilmiştir.”

Buradaki sihirli sözcük “ihalecilik”tir. AKP’nin yaşam kaynağı yani.

Yazının başındaki “Niye” sorusuna geri dönüp yanıtı verelim:

Saray, meslek odalarını, halkın çıkarlarına, malına ve geleceğine sahip çıktıkları için ele geçirmek istiyor.

Ya da başka anlatımla, yandaşların mamasının kesilmemesi için…

Darbe Geliyor!

Ağızlarında dolandırdıkları darbe sözlerinin aslı astarının olmadığını, bu söylentiyi uyduranlar kendileri de biliyor, ama yine de gökteki yıldıza kement atıyorlar…

İçindeyiz, biliyoruz, yaşamın gerçekleri apaçık ortada:

DİSK’in hesabına göre, salgın nedeniyle mart-nisan-mayıs aylarında yaşanacak iş/istihdam yitimi yaklaşık 7 ile 8 milyon olacak. Dar tanımlı iş ve istihdam yitiği 12 milyona, geniş tanımlı işsizlik ise 15-16 milyona ulaşacak!

Damadın direksiyonda olduğu ekonominin istihdam yaratma kapasitesi günden güne zayıflıyor.

Benzin kullanan azalmasına karşın, bir ayda benzine 5 kez zam geldi. Etin kilosu 100 liraya doğru tırmandı. Tencereler boş, kaynamıyor...

Bu demektir ki ilk seçimde yurttaştan AKP’ye öyle bir darbe geliyor ki, yerel seçimlerdeki şamar yanında hiç kalır.

Saray düzeni gitti gider, dahi gider…

Sonra ver elini demokratik parlamenter sistem…

AKP dersen, Turgut Özal’ın ANAP’ına döner. Bitpazarına düşer de, kuruş etmez…