Saray’dan, Türkiye’yi yöneten kadrodan Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyulmasının zorunlu olmadığını açıkladı.

AİHM kararları uygulanmayacak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmayacak, Saray’ın istemediği yargı kararları bozulacak, hak arayan işçiden gazeteciye, belediye başkanından sanatçıya her gün birileri tutuklanacak, muhalif partilerin başına Saray görevlisi atanacak, terör hükümlüleri affedilecek...

Oldu olacak, kaldırın var olup olmadığı bile tartışmalı hale gelen anayasayı, yasaları, uluslararası sözleşmeleri ve de toptan hukuku...

“Türkiye sultanlıkla yönetilir” deyin, geçin.

CUMHURİYET İLE UĞRAŞAN BÜYÜKELÇİ

Ortadoğu yangın yeri, Saray’ın “TC büyükelçisi” sıfatı verip Şam’a atadığı Nuh Yılmaz, işi gücü bırakmış, Cumhuriyetin kuruluşu ile uğraşıyor.

Yok, Cumhuriyet tekke ve zaviyeleri kapatmış, kötü etmiş. Yok, Osmanlı’da ezan daha iyi okunuyormuş, Cumhuriyet değer kaybettirmiş...

Nuh Yılmaz kim?

Yandaş Star TV ve 24 TV Washington temsilciliği yapmış, Star gazetesinde çalışmış. Saray güdümlü stratejik araştırma kurumu SETA Vakfı’nın Washington ofisi direktörlüğüne getirilmiş.

SETA Vakfı’nın kurucusu kim?

Şimdinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın.

Nuh Yılmaz, 2013’te nereye atanmış?

Milli İstihbarat Teşkilatı’na.

O dönem MİT başkanlığı yapan Hakan Fidan’a yakın çalışmış. Hakan Fidan dışişleri bakanı olunca da Şam’a büyükelçi atanmış.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kimliğini dışta ve içte gözetmekle yükümlü çok duyarlı kurumlara alınmış, atanmış, adım adım yükseltilmiş bir devlet memuru, kalkmış Cumhuriyeti suçluyor.

Geldiğimiz aşama budur.

İŞÇİ SINIFI LİBERALİZMİ!

Butlancı Kemal Bey’in bir zamanlar danışmanlığını yapmış olan Daron Acemoğlu’nun yeni kitabı çıkmış. “Hangi Liberal Demokrasi” adlı kitabın tanıtım afişleri büyük kentlerde boy gösteriyor. İlanlara göre, Daron Acemoğlu kitabında yeni bir liberalizm felsefesini savunuyor, dahası, “işçi sınıfı liberalizmini tasavvur ediyor”muş.

Acemoğlu, Nobel ekonomi ödülünü aldığında yazar Serdal Bahçe, soL gazetede şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Nobel ekonomi ödülü, rüştünü ispat eden burjuva iktisatçılarına veriliyor, burası açık. Ancak rüştünü ispat etmek ne demek? Kapitalizmin sistemik dinamikleri, bir tür lanetli görüngüler ve görüntüler yumağı yaratmaktadır. Burjuva iktisatçısı bu lanetli, insanlık açısından maliyetli görüntülere abuk subuk mazeretler bulan, özür dilerken bile sadece ‘yeminler olsun bir daha olmayacak’ diyen bir garabettir.”

İşçi sınıfı liberalizmini tasavvur etmek de böyle bir garabet.

Öküz altında buzağı aramak gibi bir şey.

Prof. Dr. Aziz Konukman’ın dediği gibi:

“Kavram bulanıklıkları yaratarak gerçeklikleri sulandırmayalım.”

YÖRÜK SEYİT

Atatürk’ün kurduğu kurumu butlancı figüran partisine çeviren Kemal Bey, geçen hafta “yörük” olduğunu açıkladı.

Seçilemeyeceğini bile bile kendisini zorla cumhurbaşkanlığına aday yaptığında da kendisinin peygamber soyundan geldiğini (seyit olduğunu) duyurmayı uygun bulmuş, dedesi olduğunu ileri sürdüğü Seyit Mahmut Hayrani’nin türbesinde dua ederken fotoğraflarını yayımlatmıştı. Yörükler, Anadolu’da yaşayan Oğuz Türklerinin soyundan gelenler. Seyitlik ise Hazreti Muhammed’in kızı Hazreti Fatma ile Hazreti Ali’nin soyuna dayananlar için kullanılan bir terim.

Kemal Bey’e bakarsanız, kendisi hem seyit hem yörük.

İzleyen bilir: Kemal Bey, İç Anadolu’da bozkurt işareti yapan, Ege’de Kemalist, İstanbul’da liberal olan, Doğu’da özerkliği savunan bir çizgi yürütmüştür.

Butlanın anlamı gibi... Gerçekle ilgisi olmayan, boş, dahası karışık kuruşuk, milyonların beklentilerini, özlemlerini, umutlarını heba etmek üzere uydurulmuş sözler, işler, görevler...