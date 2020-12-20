Ağzından çıkanı duymayan densizler!

20 Aralık 2020 Pazar

Hani sürüyle danışman besleyen AKP iktidarına akıl vermek gibi olmasın ama sözümü söyleyeceğim: Kardeşim, şu Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla milletvekili, dekan, rektör, öğretim görevlisi yaptığınız, tabiri caizse ağzından çıkanı kulağı duymayan densizlere bir sus deyiverin. Aksi takdirde size ayılıp bayılan kitlenizde bile ufaktan “bana eyvallah” diyenler çoğalacak. Sakın ola ki densizlikleri tavan yapan bu kişilerin yorumları, sözleri için bunlar “münferit olaylar” filan demeyin; bir yazımda dediğim gibi Türk halkı koyun değildir!

İnlerinden çıkan lanetliler.

Şimdi gelelim bu densizlerin adeta birbirleriyle yarışarak buyurdukları muhteşem görüş ve düşüncelere: Denizli milletvekiliniz (kendisi yediği kebapları Denizli’nin Çivril Belediyesi’ne yazdıran bir zattır) şöyle buyurdu: “İnsan kuru ekmek yiyorsa aç değildir!” Yani demek istiyor ki açlık ve yoksulluk üstüne konuşmayın, milleti kışkırtmayın, işte adamın boğazından kuru ekmek geçiyor, daha ne istiyor? Buradan sesleniyorum: Senin yediğin avanta kebaplardan istiyoruz!

Gelelim, “Üniversiteler fuhuş evidir” diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Ebubekir Sofuoğlu’na. Sofuoğlu, sözlerinin ana kaynağının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu da söylüyor. Yani sırtını hiç dokunulmayacak bir yere dayıyor. Bu Sofuoğlu soyadının hakkını fazlasıyla veren bir adam. Daha önceleri de “Google’ı Abdülhamit buldu”, “İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek!” gibi inciler sıraladı. Ayasofya’yı da anında yakaladı ve “Camide fahişe olur mu?” kelamında bulundu. Yani son derece faal bir adam. Sayın danışmanlar ordusu, bu adam ne yapmak istiyor, hangi mevkiye kurulmak istiyor, ben çıkaramadım. Diyanet Başkanlığı’na olmasın? Bu sözler kolay yenilir yutulur değil; binlerce başı bağlı, başı açık kız öğrenci fuhuş yapmakla suçlanıyor. Veliler de buna izin vermekle.

İnsan unutuyor, neyse ki yeni tanrı Google hemen yardıma koşuyor. Yaşasın!

İşte Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden bir başka Ebubekir (Sifil), deve sidiği içmenin şifalı olduğunu iddia etmiş, ancak kendisine canlı yayında ikram edilen deve sidiğini içmeyi reddetmişti. Adamın bu aciz durumu karşısında Mısır’da gezdiğim, çalışanlarıyla konuştuğum İslam Enstitüsü aklıma gelmişti. Din felsefesiyle uğraşıyorlardı, deve sidiği de bizimkilere kaldı.

Hatırlatmaların için sağ olasın Google. Şimdi İzmir’deyiz, Dokuz Eylül Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. İbrahim Emiroğlu, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Peygamberimiz ve Gençlik” başlıklı bir panelde şu müthiş bilgileri arka arkaya sıralamıştır: “Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir!”, “15 yaşındaki kızlar evlenebilir!”, “Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar”, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları gerek!”, “Laiklik en büyük tehlikedir!” Bu sözleri duyunca, bende bir merak! Acaba bu kişinin başında bulunduğu Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Mevlana ve Şems” aşkı için ne söylüyor. Böyle düşünüyorlarsa platonik aşk da kesmez, bence Şems’in adının tüm Mevlana şiirlerinden, yazılarından, mektuplarından silinmesi gerekir.

Yaşa Google, iyi ki hatırlattın! Bir de teknoloji kurbanı vardı. Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar. Bir video konferans sırasında kamera ve mikrofonun açık olduğunu unutup yanındakilere “Kızların fotoğraflarını da görüyoruz böylece, çaktırma” demişti. Yanındakiler mikrofon ve kameraların açık olduğunu söylediklerinde Dekan’ın şaşkınlığı unutulur gibi değildi.

Şimdi bu söylem çok önemli. YTÜ’den Prof.Dr. Bedri Gencer, Elazığ depreminin ardından, depremin çocuk gelinlerin yasaklanmasıyla ilişkili olduğunu söylemiş ve bomba gibi iddialarla gündemi işgal etmişti. Gencer, “Gayrettullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü... Avustralya, Çin gayrettullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıydığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayrettullaha dokunmayalım. Az kaldı.”

Örnekler çok ama yerim kalmadı. Canınız sıkıldı değil mi? Binlerce işinin ehli akademisyeni KHK ile atarak, işte bunlarla üniversite kadroları dolduruldu. Bence çocuklarınızı en çok bunlardan koruyun! Danışmanlara da sesleniyorum: Ben de uzun bir liste var. İsteyene veririm.