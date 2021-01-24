Savcı bey, hâkim bey tecavüz ağır bir suçtur!

24 Ocak 2021 Pazar

Batman’da bir uzman çavuş tarafından kaçırılan ve günlerce tecavüz edilen, bırakıldıktan sonra tek çare olarak intihar eden genç kızın ve feodal yapının kıskacındaki pek çok kadının çaresizliğini yazdığım için, ölüm tehdidi de dahil ağır bir lince uğradıktan sonra bu konuda yazmama kararı almıştım. Son günlerde yaşanan tecavüz, intihar olaylarından sonra “yaz Işıl” dedim. Varsın linç etsinler!

Önce Batman’daki korkunç olayın faili uzman çavuş elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşıyor. Bu bilinsin. Son günlerde ona başkaları da katıldı. Savcılara, hâkimlere bir tek sorum var: Savcılar, hâkimler sizin için tecavüz bir suç değil mi?

Vurmayın efendiler, ben masumum. Fotoğraf: Işıl Özgentürk

Sanıyorum değil. Yoksa Antalya’da işyerinden otobüs durağına götürmek için aldığı genç kadını kendi işyerine götüren, saatlerce tecavüz eden, zorla uyuşturucu veren, kadının annesi merak edip kızını telefonla aradığında “Şimdi kızına tecavüz ediyorum” diyen, (bu sözler kayıtlara geçmiştir) ardından genç kadını bir çöp gibi yolun ortasına atan bir erkek şahıs, elini kolunu sallayarak dolaşamazdı. Üstelik tutukluydu ama ilk mahkemede serbest yargılanmak koşuluyla serbest bıraktınız. Oysa tecavüze uğrayan genç kadın yaşadıklarından ötürü intihar girişiminde bulundu, kurtarıldı ama bundan böyle yüzde 99 engelli bir yaşama mahkûm. Şimdi soruyorum:

Faili hangi gerekçeyle serbest bıraktınız? Bunu bir yurttaş olarak ben anlamıyorum. Sizler telefon kayıtlarına, DNA testlerine inanmıyor musunuz? İntihar eden ve artık yaşamını sürdürmek için bir başkasına muhtaç olan bir kadın sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Sizin eşleriniz, kız çocuklarınız yok mu? Kanun mu? Kanun tecavüzü ağır bir suç olarak kabul ediyor, üstelik burada bir de intihar ve yüzde 99 sakat kalan bir kadın var. Aklıma kötü şeyler geliyor, yoksa siz de benim gibi ölüm tehdidi mi aldınız? Yoksa...

Şimdi bir başka coğrafyaya geçelim. Dünyanın en güzel kenti Mardin’e. Olay Mardin’in en güzel ilçesi Kızıltepe’de oluyor. İsviçre’de büyümüş, 17 yaşında bir kız çocuğu, ülkesini ve akrabalarını tanımak için Kızıltepe’ye geliyor ve amcası hiçbir sakınca görmeden genç kıza tecavüz ediyor. Adamın DNA’sı kızın rahminden alınan meni örneğinde. Kız ve ailesi şikâyetçi ama akrabalar için kızın hiçbir önemi yok. Kız kendini o kadar yalnız o kadar değersiz hissediyor ki intihar onun için bir kurtuluş çaresi oluyor, son anda kurtarılıyor ve tutuklu olan failin duruşması yapılıyor, ilk duruşmada mahkeme faili serbest bırakıyor. Ve ne oluyor, mahkeme kapısında bekleyen akrabalar hemen koşup bir davul zurna getiriyorlar ve mahkemenin bıraktığı faili kucaklayıp hep birlikte halaya duruyorlar. Mahkeme salonunun penceresinden faili serbest bırakan savcı ve hâkim olayı seyrediyorlar. Bu serbest bırakılma sonrası 17 yaşındaki kız çocuğu kendini öylesine aşağılanmış hissediyor ki çareyi yeniden intihar etmekte buluyor. Şimdi hastanede. Halaya duranlar eminim “yaşasın bizim aslan oğlumuz” diyerek bol acılı çiğköftelere yumuluyorlardır.

Dünyanın her yerinde tecavüz, en ağır suçlardan biri kabul edilir sayın savcılar, sayın hâkimler ve asla çok yüksek kefalet parası ödese bile serbest bırakılmaz. Ve hayatları boyu sicilleri onları takip eder. Cezalarını çekip çıktıklarında, ev tuttukları mahalledeki herkese bildirilir. O artık bir tecavüzcüdür!

Bir başladık mı sonu gelmiyor, üstelik günlerden pazar ama ne yapalım tecavüzün suç olmaktan çıkarıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu arada kendisine ve çocuklarına ağır işkence yapan, karısını çocuklarının yanında çırılçıplak soyan, eline kelepçe geçiren ve banyoda arkadan tecavüz eden kocasını öldürdüğü için bir kadın tutuklanıyor. Kendini ve çocuklarını koruduğu için mi?

Bugün, şu korkunç salgın günlerinde geldiğimiz noktayı yüzümüze vuran olaylar yaşıyoruz. Bir koca, karısını nişan yüzüğünü bozdurmak istemediği için boğarak öldürüyor. Adam mahkemeye çıktığında şimdiden biliyorum “cinnet geçirdiğini” söyleyecek, yani aklı başından gitmiş. Ve pek çok örnekte gördüğümüz gibi bu da hâkimlerimizin dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi “hâkim indirimini” yapmalarına neden olacak. Size bir bilgi, kadın öldüren katiller, hangi nedenlerle hâkim indirimi uygulanıyor, bunu ezbere biliyorlar.

Bütün yazdıklarımdan sonra kendi kendime dedim ki “ülkede hukuk mu kaldı Işıl?” ve ne yazık ki durum vahim ama bu ülkenin kadınları artık her yerdeler, özellikle kadın avukatlar kadın katillerinin, çocuk ve kadın tecavüzcülerinin korkulu rüyaları olmaya devam ediyorlar. Etsinler! Onlara ve her duruşmada kadınların yanında olan kız kardeşlerime teşekkürler. Bir kadın, bir yazar ve bir anne olarak.