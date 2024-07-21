Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Tatil benim neyime...

21 Temmuz 2024 Pazar

Sevgili okurlarım gecen hafta tatile çıktığımı duyurmuş ve kendimi Ege’ye ışınlamıştım. Oh yaşasın deniz, dostlarla memleketi kurtarmak dışında bol bol sohbet, kahkahalar ve yaşamın güzelliği için doğaya teşekkürler. 

Ah ah nazarım değdi. Cep telefonumu açtım ve İzmir’in Konak ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları yerde elektrik çarpmasıyla ansızın ölen iki genç insanın fotoğraflarını gördüm. Belli ki açıkta bir elektrik kablosu var, oraya su doluyor ve önce genç kız cereyana kapılıyor, çırpınarak ölüyor. Ona yardım etmek isteyen erkek arkadaşı da çırpınarak ölüyor. Dehşet bir ölüm ve olaya tanık olanlar çaresizce onları izliyorlar. Bu çaresizlik beni de kuşatıyor ve serin sular fayda etmiyor. 

Evet dostlarım, ülkeler bir anda çökmez, çökme usul usul olur. Denetim denen bir şey vardır. Nasıl bir iştir? Kaçak elektriğin parasını bile bize ödeten, sürekli vergileri silinen, halktan gelen şikâyetleri hasıraltı eden dağıtım şirketleri belli ki inanılmaz bir vurdumduymazlık içindeler. Çünkü denetim diye bir şey yok! Denetimi kim yapacak elbette belediyeler. Eskiden belediyelerde fen işleri bölümü vardı ve burada çalışanlar kentlerin güvencesiydiler. Her aksaklık onlar için önemliydi. Şimdi belediyelerde böyle bir bölüm yok. Varsa da işlerini duygusal (!) nedenlerle pek yapmıyorlar. Belediyelerin taşeron şirketlere havale ettiği kaldırım yapma işinde bile elektrik çarpması olabilir, açıkta bir kablo bırakılabilir ya da başıma geldiği için biliyorum, kaldırım taşları çimentoyla gelişi güzel yapıştırılıp, iş bitince de lütfedip kontrol yapmadıkları için fırlayan bir taşla ayağımı bilekten kırdım ben. 

Mahallenin terzisi de fırlayan taşa takıldığı için düştü ve yüzü parçalandı, iki gün hastanede yattı. Şimdi sanırım son dehşet verici olay nedeniyle her kurum birbirini suçlayacak ve sonuç sıfır olacak. Ve biz bu aydan itibaren yüzde 38 zamlanan elektrik fiyatlarıyla elektrik şirketlerini zengin etmeye devam edeceğiz. Çok değil beş yıl önce Tayyip amcası Sabancı Holding’in epey yüklü bir vergisini silivermişti. Ben o zaman Güler Sabancı’nın iki günlük vale parasını ben ödüyorum diye mahallede epey sükse yapmıştım. 

Evet yaşadığımız şu dünyada her şey birbirine bağlı. Örneğin elektrik pahalanınca doğal olarak her şey pahalanacak. Hiç öyle indirim filan beklemeyin. Hele de biz fakirler daha da fakirleşeceğiz. Facebook’ta bir arkadaşın kafası kızmış ve şunları yazmış. Çok hoşuma gitti. Şöyle: “Vergi artışını tartışmıyorlar, yapıyorlar! Elektrik zammını tartışmıyorlar, yapıyorlar! Tren biletine zammı tartışmıyorlar, yapıyorlar! Köprülere, otoyollara, tünellere zam üstüne zammı tartışmıyorlar, yapıyorlar! İlaç fiyatlarına yapılan zammı tartışmıyorlar, yapıyorlar! Cep telefonuna, yurtdışı çıkış harcına zammı tartışmıyorlar, yapıyorlar! Kendi maaşlarına ekstra zammı tartışmıyorlar, yapıyorlar!

Emeklilere verilecek 3 kuruş için toplantı üstüne toplantı, açıklama üstüne açıklama yapıyorlar ve bahane üstüne bahane...”

Sevgili okurlarım belli ki giderayak, biz fakirlere son bir darbe daha vurmayı düşünüyorlar. Ölün be!

Şimdi gelelim televizyonun ünlü yaptığı kadın sunucuların bazıları, kocasından boşandıktan sonra evliliğinde neler çektiğini anlatan Nagehan Alçı ile kadın haklarını bahane ederek röportaj yapıyorlar. Yahu, ne çabuk unuttunuz, Kabataş’ta üstleri çıplak, deri pantolon giymiş erkek grubunun başı bağlı bir kadına saldırısını yemin billah gördüğünü söyleyen bu muhterem değil miydi? Beni en acıtan beyanı Ergenekon davası nedeniyle tutuklanan asker eşlerine “Siz de takvim için soyunun!” demesiydi. Ayrıca kocasını herkes tanıyor ne mene bir insan olduğunu biliyor, şimdi mi aklı başına geldi? Yani kadındır diyerek bu kadını savunacak mıyız? Yok öyle şey! 

Sevgili okurlarım tam denizin serin sularında yüzerken İzmir’in Buca ve Gaziemir bölgesinden yükselen dumanları gördüm. Ve kendi kendime mırıldandım: “Tatil benim neyime? Kan damlar yüreğime.” Abartmıyorum yanan her ağaç bizden bir şeyleri götürüyor. O da ne? Tüyleri pek bol bir köpek denize koşarak girdi ve mutluydu. 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Tatil benim neyime... 21 Temmuz 2024
Tatil hakkımı kullanıyorum! 14 Temmuz 2024
Futbol sadece futbol değildir! 7 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Siyaseten katl
Özdemir İnce
Özdemir İnce Fransa’da sol rüzgâr
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Teknoloji devlerinin küresel gücüne sınır mı?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 24 saatlik eğitim maratonu tarihe geçti
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Ey gurur, geldiysen üç kere vur!
Zeynep Oral
Zeynep Oral Murathan Mungan: Geçmişten geleceğe
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Tatil benim neyime...
Ahmet Tan
Ahmet Tan Kucak dolusu not...
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Biden vakası (2)
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Vergide sistemsizlik ve adaletsizlik
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Takım oyunu
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay En iyi transfer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de göçmen işçiler kenti savaş alanına çevirdi

İngiltere'de göçmen işçiler kenti savaş alanına çevirdi
Nur Viral’den en unutamadığı itiraf: ‘Kocamın ikiziyle yattım…’

Nur Viral’den en unutamadığı itiraf: ‘Kocamın ikiziyle yattım…’
Valilik önünde dehşet: Eşini yere yatırıp boğmaya çalıştı!

Valilik önünde dehşet: Eşini yere yatırıp boğmaya çalıştı!
Barış Harekatı’nın 50. yılına kimler katıldı; işte tam liste!

Barış Harekatı’nın 50. yılına kimler katıldı; işte tam liste!
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Filistin topraklarındaki politikaları yasadışı

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Filistin topraklarındaki politikaları yasadışı
MasterChef Gyoza tarifi! Japon mutfağının gözdesi Gyoza nasıl yapılır?

MasterChef Gyoza tarifi! Japon mutfağının gözdesi Gyoza nasıl yapılır?
CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu: 'Halkın cebinden parasını biner biner çalıyor'

CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu: 'Halkın cebinden parasını biner biner çalıyor'
ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar son yolculuğuna uğurlandı

ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar son yolculuğuna uğurlandı