3.6 milyar lira bir yılda 130 milyar lirayı aşıyor.

Henüz üç yaşındaki bir portföy şirketi 633.8 milyar lirayı yönetiyor.

8.9 milyar liralık varlığı bulunan bir holdingin borsa değeri 1.1 trilyon liraya çıkarak Koç Holding, THY, TÜPRAŞ’ı geçiyor.

Bir yatırım fonunun yıllık getirisi yüzde 3 bin.

Rakamlar inanılmaz ama gerçek. Türkiye sermaye piyasalarında son birkaç yılda yaşandı bunlar. Şimdi müzik durdu.

Birkaç gündür Türkiye’nin en önemli gündemi. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini başlattı. Yüz binlerce yatırımcının parasının bulunduğu fonların büyüklüğü 1.1 trilyon TL’yi buluyor. Farklı hesaplara göre 17 milyar dolardan 24 milyar dolara kadar rakamlar telaffuz ediliyor. Fon kurucuları, yöneticiler hakkında adli işlemler sürüyor. Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, yurtdışına çıkış yasağı getirilenler bulunuyor.

Ama şaşırtıcı olan bugün yaşananlar değil. Çünkü SPK’nin açıklamasından öğreniyoruz ki devlet, bazı fonların fiili dolaşımı düşük hisselerde şirketlerin ekonomik gerçekleriyle açıklanamayacak fiyat hareketleri yarattığını 2025’in son çeyreğinde görmüş. Konu 2 Aralık 2025’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nin önüne kadar gitmiş. Önlemler ise Ağustos 2026’da alınmış.

İşte bu nedenle üç gündür yanıt bekleyen soru şu: Madem gördünüz, nasıl bu kadar büyümelerine izin verdiniz?

BAŞ DÖNDÜREN HEDEF

Örneğin Hedef Holding...

Arkasında Gökalp ailesi var. Yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp ile eşi Sibel Gökalp grubun yönetiminde. Ailenin finans serüveni 1980’lerde Kapalıçarşı’da döviz ve altınla başlıyor. Özellikle 2020 sonrasında büyüme hızlanıyor.

Şubat 2025’te Forbes Türkiye’de yayımlanan söyleşiye göre Hedef çatısı altında İnfo Yatırım, Hedef Portföy, Hedef Girişim, Hedef Yatırım Bankası ve Skyalp’in de aralarında bulunduğu 34 şirket var. Müşteri sayısı 2 milyona ulaşmış, 2025 için 100 milyon dolarlık yatırım planlanmış. Gökalp, “2025 yılında çok daha hızlı büyüyeceğiz” diyor.

Gerçekten de büyüdüler.

Hedef Holding’in toplam varlıkları 2024 sonunda 3.2 milyar lirayken Haziran 2026’da 8.9 milyar liraya çıktı. Ancak borsadaki büyüme çok daha baş döndürücüydü. Şirketin piyasa değeri Ağustos 2026’da bir ara 1.1 trilyon liraya ulaştı.

YERLİ VE MİLLİ TERA!

Bir başka baş döndürücü hikâye Tera...

Emre Tezmen’in babası Oğuz Tezmen; Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Türk Telekom ve THY Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Ulaştırma Bakanlığı’na uzanan güçlü bir kamu kariyerine sahip. 1999’da DYP’den milletvekili seçilmişti. Emre Tezmen ise 2005’te Tera’yı kurdu, baba-oğul uzun yıllar şirketin büyük ortakları arasında yer aldı.

Tera Portföy’ün yönettiği varlık 2024 sonunda yalnızca 3.6 milyar liraydı. Bir yıl sonra 130 milyar lirayı aştı. Artış yüzde 3 bin 496 oldu.

YETENEKLİ BAY YARIZ

Bir de Pusula var.

2023’te kurulan Pusula Portföy’ün yönettiği para, kendi açıklamasına göre 31 Ağustos 2026’da 633.8 milyar liraya ulaştı. Şirketin başında Muhammed Yarız bulunuyor. Mezun olduğu okul Medipol olarak görünse de kesin bilgi yok.

Aslında Yarız’ın adı sermaye piyasasında ilk kez duyulmuyor. SPK, 2022’de Çan2 Termik hisselerindeki işlemler nedeniyle Yarız’ın da aralarında bulunduğu 11 kişiye, piyasa dolandırıcılığı fiillerine ilişkin “makul şüphe” gerekçesiyle altı ay işlem yasağı uygulamış.

Bu olağanüstü büyümelerin siyasetle temasının olmaması mümkün mü? Katılımevim’in arkasındaki Turhan kardeşleri, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin düzenlemenin hemen ardından dönemin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile AKP milletvekili Feyzi Berdibek ziyaret etmişti.

Emre Tezmen ise kriz patladıktan sonra “yerli ve milli” söylemini kullanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ekibine “saygı, sevgi ve inancının sonsuz” olduğunu açıklamıştı.

Tehlikeyi uzun zaman önce gören SPK, çekirdek satan şirkete bile halka açılma izni verirken üç kuruş parasını enflasyonda kaybetmemek için bu rüzgâra kapılan küçük yatırımcı, bugün bu insanların yarattığı fırtınanın mağduru oldu.

Bir başka mağdur ise biziz. Bu paralarla birileri zengin olurken Varlık Fonu’ndaki kamu şirketlerinin kaynaklarıyla, kamu bankası Emlak Katılım’la, bütçeye gelecek yükle ödenecek bu paralar bize enflasyon olarak dönecek.

Ekonomi yönetimine, sorumlu bürokratlara tekrar tekrar soruyoruz:

Madem gördünüz, neden durdurmadınız?