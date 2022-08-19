Dert anlatacak başkan aranıyor

19 Ağustos 2022 Cuma

Ekonomi politikaları nedeniyle zorda olan iş insanları sorunlarını cesurca anlatacak başkan arıyor. İstanbul Ticaret Odası’nda MÜSİAD’lı iki aday yarışacak.

Aralarında Vehbi Koç’un da bulunduğu iş insanları tarafından 1952’de kuruluyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). Amacı yeni yeni büyümeye başlayan özel sektörün güçlenmesini sağlamak.

Bugün 81 ilde 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsadan oluşuyor. İşyeri kuruyorsanız ticaret, sanayi odaları veya borsalara kayıt olmak zorundasınız. Odaya üye olanlar da sermayelerine ve özvarlıklarına göre aidat vermek zorunda.

Yani TOBB gönüllü değil zorunlu üyelik nedeniyle Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) farklı bir iş dünyası örgütü.

TOBB’de oda ve borsalar dört yılda bir yapılan seçimle hem kendi yönetimlerini hem de birliğin yönetimini seçiyor. Başkanlıkta rekor kıran Rifat Hisarcıklıoğlu bu yıl 21’inci yılını doldururken, seçimlerdeki kaderini belirleyecek seçimler başlıyor. Genel seçimler nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları TOBB’nin gönderdiği bilgilendirme yazısı ile sona erdi.

Buna göre 1 Ekim-30 Kasım arasında oda ve borsalarda seçimler tamamlanacak. 2022 Mayıs ayında ise TOBB başkanı seçilecek.

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları ile beklemedikleri bir kriz ortamına giren iş dünyası için bu seçimler fazlasıyla önem kazandı.

Hükümetin bugüne kadar açtığı düşük faizli büyük kredi paketleri, Kredi Garanti Fonu kefaletleri, istihdam teşvikleriyle beslenen iş dünyası, deniz bitince finansmana erişememekten yakınıyor. Türk modeline önce destek veren iş dünyası ekonomi bilimine aykırı politikalarla patlayan kur ve faizin altında kalmış durumda.

Şimdi dertlerini “cesurca” anlatacak başkanlar arıyor. Bunun ilk sinyalini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimi vermişti. İktidarla çok fazla yakınlaşan ve ihracatçının sorunlarını yeterince anlatamadığı düşünülen İsmail Gülle’nin yerine Mustafa Gültepe seçilmişti. Gerçi Gültepe’nin sesi de başkanlıktan sonra biraz kesildi ama beklemek gerek.

Odalar içinde en büyükleri İstanbul’da. İstanbul Ticaret Odası, 130 yıllık geçmişi ve 685 bin üyesiyle tüccarları bir araya getiren en büyük oda. Uzun yıllardır TÜSİAD’a karşı muhafazakâr işadamlarının kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) desteklediği başkanın seçildiği odada bu yıl ilginç bir yarış var. İki MÜSİAD’lı aday birbirine rakip olacak.

Halen başkan olan Şekip Avdagiç, mart ayında MÜSİAD’ın resmen açıkladığı destekle yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Bir kalp krizi sonucu genç yaşta ölen eski başkan İbrahim Çağlar’ın yardımcısı Murat Kalsın ise o desteği “kurumsal” olarak nitelendiriyor ve üyelere sorulmadan alınan bir karar olarak yorumluyor.

Resmen aday olduğunu da duyuran Kalsın, farklı bir dil kullanıyor. İş dünyasında ciddi sorunlar olduğunu ve bunun yönetenlere açıkça iletilmesi gerektiğini vurguluyor. “Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesle beraber olacağım. Aynı gemideyiz” diyor.

İTO’nun yanı sıra İstanbul Sanayi Odası da Türkiye’nin en büyük odalarından. 18 bin üyesi Türk ekonomisinin en büyük şirketlerini de bir araya getiriyor. İSO’da Erdal Bahçıvan’ın Merkez Bankası polemiğinin faturası, başkanlığını etkiler mi bilinmez ama üyelerin yoğun desteğiyle aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomi politikalarına açıkça tepki veren Adnan Dalgakıran aday olur mu? Bu da önümüzdeki günlerde netleşecek konulardan!

ÜYELER RAHATSIZ, ÇÖZÜM İSTİYOR

Murat KALSIN: İş dünyasında bir hareket başlattık. İş insanlarının sıkıntısı var. Üyeler rahatsız. Bu sıkıntılara, sorunlara çözüm bulunması gerekiyor. Yardım istiyorlar. Biz de bir hareket başlattık, seçim ofisi kurduk. İTO’ya 4 yıldır hükümetten ne gelen var ne giden. Ekonomi siyaset ayrılmaz ikili. Bunu sağlıklı götürmek gerek. Dünya büyük bir değişim içinde. İTO’yu geleceğe taşıyacak süreci iş dünyası ile el ele vererek, istişare ederek, projeler üreterek ve reçeteler ortaya koyarak yürütmek, en içten temennim.

HERKES ADAY OLABİLİR

ŞEKİP AVDAGİÇ: İTO’da üye olan herkes yönetime aday olabilir. Temsil ettiğimiz örgütlerin teyidi ile aday olduk. Kaliteli demokratik bir seçim önemli. Üyelerimizin ekonomide yaşanan sorunlarını sürekli olarak hükümete iletiyoruz. Taleplerini raporlarla bildiriyoruz ve takipçisi oluyoruz. Bunu kamuoyu önünde yapmıyoruz. Merkez Bankası Başkanı. BDDK gibi kurumlarla sürekli diyalog içindeyiz. Başkanlık döneminde çok önemli projeler başlattık ve tamamlama aşamasındayız. İTO’da dijital dönüşümü tamamladık. İTO’nun çevresindeki tarihi binalar restore edildi. Bir kampus haline geliyor. En büyük girişim merkezini açıyoruz.