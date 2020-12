Godiva her eve girecek

28 Aralık 2020 Pazartesi

Yeni CEO Nurtaç Ziyal Afridi, yeni strateji ile marketten dijital ortama her kanaldan satış yaparak pazar payını büyüteceklerini söylüyor.

Dünyada lüks çikolata pazarının en önemli markalarından Godiva’yı 2008’de satın alan Yıldız Holding, marka için yeni bir dönem başlattı. 98 yıllık markanın yeni CEO’su bir kadın, Nurtaç Ziyal Afridi oldu. Markanın satın alınma sürecinde de etkin olan Afridi, üç yıllık bir strateji belirledi. Hedefi Godiva’yı sadece butiklerde satılan lüks marka olmaktan çıkararak satıldığı 100’den fazla ülkede her kanalla, her gelir grubuna ulaştırmak. Pandemi döneminde çikolata satışlarının arttığını da söyleyen Afridi ile yeni dönemi konuştuk.

- Godiva 2008 yılında Yıldız Holding tarafından satın alındı. Nasıl bir süreç geçirdi?

Godiva’nın Yıldız Holding’e katılmasından sonra bilinirliği ve görünürlüğündeki artış örnek bir başarı hikâyesi. GODİVA’nın satın alınmasını ben hep bir kilometre taşı olarak gördüm. Bu satın alma Yıldız Holding’in global pazarlarda varlık gösterme stratejisi açısından önemli bir hamleydi. Yaptığımız yatırımlar ve odaklanma stratejimiz sayesinde, sadece 5 yıllık süre içinde markayı iki kat büyüttük.

- Dünya çikolata pazarının büyüklüğü nedir? Godiva nerede konumlanıyor?

Dünya çikolata pazarının büyüklüğü 110 milyar dolara ulaşıyor. Bunun içinde premium çikolata pazarının payı da 23 milyar dolar. Godiva olarak biz bundan sonraki süreçte bu iki pazarın arasında bir yerde konumlanacağız. Dolayısıyla hakikaten büyük bir pazardan ve geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu nedenle bizim mesaimiz de 24 saat. Mesela ben ABD’deyken diğer ülkelere yetişebilmek için sabah 6’da ofiste oluyorum.

- 100’den fazla ülkeden söz ediyoruz.

Evet. Her sabah 4’te uyanıp 6’da mesaiye başlıyorum.

- CEO olduktan sonra üç yıllık yeni bir stratejiniz olduğunu açıkladınız. Nedir bu?

Premium çikolata markası olarak global anlamda rakiplerimizden açık ara üstün durumdayız. Bu kadar çok bilinen tanınan ve sevilen bir markayı daha çok tüketiciye götürmek üzerine kurulu bir stratejimiz var. Bunun için modelimizde de omnichannel (çok kanallı) stratejimizi uygulayacağız. Tüketicimizin olduğu her an, her yerde onlara ürünümüzü tattırabilmeyi, onlara ürünümüzü götürebilmeyi hedefliyoruz. Yani sadece butikte, perakendede olup da sokaktan geçerken mağazadan almak değil, ürünlerimizi tüketicilerimizin evlerine kadar götüreceğiz. Dijital kanalları kullanacağız, e-ticareti kullanacağız.

e-ticarette çok büyüdük

- Pazarlarda nasıl bir değişim oldu?

96 yıllık ustalıkla çikolata üreten, Belçika doğumlu Godiva, bugün 100’ü aşkın ülkede yaklaşık 3 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Godiva’nın varlık göstermediği pazarlara girdik, Avrupa ve Amerika’da yeni yapılanmalara gittik. Şirketin hem kârlılık yapısı kuvvetlendi hem de büyümesi sağlandı. 2017 yılından bu yana da markamızın market portföyünde yer alan tüm ürünlerini, yüksek kalite standartlarına ve Belçika’dan dünyaya yayılan orijinal içeriğine sadık kalarak Türkiye’de üretiyoruz. Topkapı ve Silivri’de üretilen ürünler 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Pandemi satışları artırdı

- Türkiye pazarı için planlarınızı öğrenebilir miyiz?

GODİVA’nın Türkiye operasyonları çok hızlı büyüdü. Her sene yüzde 50’ye yakın büyüme kaydediyoruz. Bu sene elbette pandeminin de etkisiyle özellikle Trendyol, Hepsiburada, Amazon, Yemeksepeti ve Godiva.com.tr e-ticaret kanallarında ve market satışlarında hızlı bir büyüme sağladık. Bu büyümenin daha da artacağını düşünüyoruz çünkü dijital kanallar, e-ticaret bize büyük kapılar açtı. Artık sadece kafelerimize gelen tüketicimize değil, evlerine servis isteyenlere de hizmet verebiliyoruz. Çok güzel sunumlar hazırlıyoruz.

- Pandemide çikolata satışları arttı mı?

Nielsen’in Amerika’daki bir araştırmasını paylaşmak isterim: 27 Haziran’da tamamlanan 17 haftalık süre içinde Amerikalı tüketiciler, çikolataya 3.7 milyar dolar harcamışlar; yani önceki yılın aynı dönemine göre harcamalar yüzde 6.3 oranında artmış. Tabii bunda, çikolatanın mutlulukla ilgisi olmasının da büyük rolü var. Çikolatanın içindeki bazı bileşenler vücutta serotonin dediğimiz mutluluk nörotransmitter’larını artırıyor. Ayrıca çikolatada doğal antidepresan olarak tanımlanan bileşenler de bulunuyor. Psikolojimizi etkileyen bir ortamda insanlar çikolatanın verdiği mutluluğu daha çok arıyor.

Yeni pazarlar hedefliyoruz

- Yeni hedef pazarlarınız hangileri?

Çin, Amerika önem verdiğimiz pazarlar. Bunun dışında İngiltere, Avrupa hedefimiz var. Avrupa, çikolata pazarının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Ortadoğu, Kanada, Hindistan da hedefimiz. Kanada da büyüyeceğimiz pazarlardan. Godiva’nın hâlâ çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Ürünlerimizi ve satış kanallarımızı çeşitlendirerek çok daha rahat ulaşılabilir bir yapıya kavuştuk. Önümüzdeki dönemde, tüketicilerimize ulaşacağımız noktaları artırmayı hedefliyoruz; yeni pazarlar, coğrafyalar, kanallar önceliğimiz olacak. GODIVA Cafe’lerde de eşsiz tatlarımızı ve kaliteden ödün vermeyen ustalığımızı sunmaya devam edeceğiz.

- Bir süre önce MBK Partners ile bir anlaşma yapıldı. Bunun nasıl bir katkısı oldu?

2019’da Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını, Yeni Zelanda’da pazar geliştirme haklarını ve Belçika’daki fabrikasını MBK Partners’a devrettik. Şirketin sağlıklı büyümesi için nakit akışını sağlamaya stratejik çalışmanın bir sonucuydu. Markanın fikri mülkiyet hakkı hâlâ Yıldız Holding’e aittir. Bu bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu.