Becedek’in ardından…

06 Mayıs 2021 Perşembe

OKAN TOYGAR

F.Bahçe camiasının çok değerli bir ismi sessiz sedasız ayrılıp gitti bu dünyadan. Dürüstlüğü, içtenliği ve mizah gücü ile eşine az rastlanır bir insandı Tuncay abi. Süleyman Nazif’in “Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine” dediği nevi şahsına münhasır kişilerdendi.

Eskilerin tabiriyle tam bir “atlet-komple” idi Tuncay. Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, koşu ve güreşte de başarılıydı. Gelenbevi Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi’nin medarı iftiharıydı. Bütün Fatih hayrandı ona. Yakışıklı, zarif ve yetenekliydi. Florya’daki bir sahada atak yaptıkları kale arkasında kızların toplanarak kendisinden gol istediğini anlatırdı gülerek.

1959’da Karagümrük’te başladığı futbolu, 1972 yılında Kocaelispor’da tamamladı ama yaşamı boyunca hep F.Bahçeli Tuncay olarak kaldı. Çocukluğundan beri tutkun olduğu çubuklu formayı giydiği ilk gün, F.Bahçe soyunma odasında aynanın karşısına geçti ve dakikalarca ağladı. Yıl 1962 idi ve henüz yirmi yaşındaydı. “Adrese teslim” gollük paslar dağıtan zeki bir “santrhaf” oyuncusuydu. Halit Deringör’ün antrenörlüğünde 1963-64 yılında şampiyonluk kupasını kaldıran Lefter’li, Puşkaş Ergun’lu, Basri’li, Nedim Doğan’lı efsane kadronun değerli bir parçasıydı. Yeni sezona hazırlanırken bir antrenmanda dizinden sakatlandı. Sakatlığı ile ilgili kulüp doktorunun yönetime “Tuncay artık top oynayamaz” gibi gerçek dışı beyanı olmasaydı belki yıllarca F.Bahçe formasını giyecekti. Çok sevdiği formasından ayrıldı ve “top oynayamaz” denilen Tuncay sekiz yıl daha, hem de gittiği her takımda taraftarın en gözde oyuncusu olarak futbola devam etti. Futbolu bıraktıktan sonra İzmit SEKA Kâğıt Fabrikası’na girdi ve emekli oluncaya değin yıllarca orada sendikacılık yaptı. Beyefendi futbolcu Tuncay Becedek’i İzmit bu kez de işçinin yanında yer alan dürüst bir sendikacı olarak tanıdı. Emekli olduktan sonra İstanbul’a döndü. Bir süre TFF İstanbul Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. F.Bahçe Futbol Vakfı’nın Genel Müdürü iken hep eski futbolcular için koşturdu. İşte ben de böyle bir çaba içindeyken tanıdım onu. F.Bahçe’nin unutulmaz santrforu Nedim Doğan’a katarakt ameliyatı gerekiyordu ve kulüpten abimi ve beni önermişlerdi. Bu vesileyle başlayan dostluğumuz aramızdan ayrıldığı 23 Nisan 2021 gününe kadar güçlenerek devam etti. F.Bahçe Kulübü’nün eski sosyal tesislerinde, maçlarda, F.Bahçe Futbol Vakfı’nda, Dereağzı’nda, onun Ayvalık yakınlarındaki mütevazı yazlığında ve memleketim Tarsus’ta unutulmaz anılarımız oldu.

Son dönemde böbrek yetmezliğine bağlı gelişen periferik dolaşım bozukluğu sağ bacağının diz üstünden kesilmesini gerektirmişti. Ertesi sabah kendisine telefon açtığımda oldukça zor duyulan bir sesle “Okancığım attığım gollük pasların cezasını kestiler” demişti. O haliyle bile gülmeyi, güldürmeyi, belki de karşısındakinin üzüntüsünü azaltmayı düşünüyordu. Böylesine iyi yürekli biriydi.

Leonardo Da Vinci’nin “İyi geçirilmiş bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse iyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir ölüm getirir” sözünden teselli bularak yolcu ettik Tuncay abimizi 24 Nisan Cumartesi sevgili eşi Nur ablanın yanına. Yan yana yatıyorlar şimdi orman manzaralı Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda...

Arkasında sadece iyi bir futbolcunun değil, dürüst, onurlu, esprili ve iyi bir insanın hatıralarını da bırakan F.Bahçeli Tuncay Becedek yüreklerimizde yaşamaya devam edecek…