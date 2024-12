Ne ekersen onu biçersin

01 Aralık 2024 Pazar

İster futbol olsun, ister voleybol, basketbol, atletizm, tenis. Tüm spor dalları temelde tek ağaç gövdesine bağlıdır. Sporun temeli, ağacın kökü cimnastik, dalları diğer branşlardır. Temel cimnastik eğitimini altyapı sistemi olarak ulusal programlarına almayan, uygulamayan ülkeler sportif bir ülke olamaz. Sporun temaşa yönüyle oynayan küçük bir azınlık, izleyen büyük kalabalık durumundan kurtulamazlar. Bu nedenle yasa dışı bahisler, bedensel değil zihinsel sporla meşgul olan üç olasılıklı avanta peşinde koşan kurnazların ve hak yiyicilerin ürünüdür. Bu düzen yasaklarla çözülemez!

EKREM İMAMOĞLU ATILIMI

Toplum sağlığı açısından, düşmesini, kalkmasını, yuvarlanmasını, esnemesini, koşmasını yani fiziğini yönlendirmeyi ve yönetmeyi temel cimnastik eğitimiyle almayan sporcu adayları her zaman sakatlık ya da başka sürprizle karşılaşacaktır. Bu nedenle ana ve ilkokul çağındaki her okula veya birkaç okulun ortak yararlanacağı cimnastik dönüşümlü spor salonu yapılmalı. İBB’nin Ekrem İmamoğlu atılımlarıyla her okula spor salonu sloganı ve kreşler çok yerinde kararlar. Yapılacak spor salonu ve açılan onlarca kreş, daha sağlıklı, zeki, çevik, ahlâklı nesiller yetişmesi anlamında çok değerli. Sayıları 85’i bulan ve 74 bin öğrenci potansiyeli olan BESYO mezunlarına yeni çalışma alanları yaratacaktır. Kuruluş felsefesinden uzaklaştırılan spor akademileri bu treni kaçırmıştır. Türkiye bu anlamda çok geç ve geri kalmış bir konumda.

EKSİĞİMİZ ÇOK BÜYÜK

Altyapı olarak temelden planlanmış ve uygulamaya konulmuş ulusal spor eğitimi programlarından geçmiş nesiller, asla bağımlı, kötü, toplum düzenini bozan, vurdulu kırdılı olamazlar. Spor bir ahlâk ve karakter eğitimidir. Tepeden tırnağa bu yönde eksiğimiz çok büyük. 85 milyon nüfuslu ülkemizde 90 bin cami, 211 bin din görevlisi, resmi-özel 209 üniversite, 85 BESYO bulunmasına rağmen ülke genelinde hırsızlık, yolsuzluk, yoksulluk, huzur, güven, cinayet, haber olarak artık 3. sayfalara sığmaz duruma gelmişse, burada yanlış giden bir şeyler vardır. Eğitim; çağdaş insan yaratma sanatıdır. Altyapısından üst yapısına kadar planlı, programlı bir ulusal eğitim, kalkınma sistemi artık kaçınılmazdır. Planlamanın sportif yönü temel cimnastik eğitimiyle başlar.

PLANLI ALTYAPI ŞART

İlginç bir anektod: futbolcular gol sonrası bazen sevinç gösterisinde ters takla atar. Bunu nasıl becerdiğini, nerede öğrendiğini kimse sorgulamaz. Aslında bu davranış cimnastik altyapı eğitimi aldığının kanıtıdır. Yani altyapıdan yetiştiklerinin bir göstergesi. Sportif başarıda tesadüflere ve şansa yer yoktur, ne ekersen onu biçersin. Sporcunun zeki, çevik ve ahlâklısı ulu önderimiz Atatürk’ün ilkelerinde ise aydın ve çağdaş toplum, bilimsel yetişkinlikte vücut bulur. Planlı ve programlı bir altyapı sistemi kuran devletler gençliğini de geleceğini de kazanır. Aksi takdirde 3. sayfa haberleri hiç bitmez.