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Açılımın 10 tezi
Mehmet Ali Güller
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Açılımın 10 tezi

06.08.2026 04:00
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1) TBMM’ye gelen “çerçeve yasa teklifi”, MİT-Öcalan yasa teklifidir. Yasama organının üyeleri olan milletvekilleri, teklifi, Öcalan onayladıktan sonra gördüler. Bu parlamentarizme ikinci darbedir.

2) Bu süreci, tüm siyasi kariyerine 180 derece sırtını dönerek başlatan MHP Genel Başkanı Bahçeli, yasa teklifi imzalanırken şöyle dedi: “Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır.” Aynı gün ana muhalefet lideri Özgür Özel’in dokunulmazlığını kaldırmayı amaçlayan fezleke de TBMM’ye geldi. Bu, dar anlamda Özgür Özel’e “süreci destekle” şantajı anlamına geliyor, geniş anlamda ise “dönüşen Türkiye’ye” işaret eder: Ana muhalefet lideri Özel hapse, PKK lideri Öcalan dışarı...

3) Açılım ve onun çerçeve yasası, adına rağmen bir demokratikleşme girişimi değildir. Tersine erozyona uğratılan demokrasinin sonu getirilmektedir: Türkiye’nin kurucu partisine parti-devlet operasyonu yapıldı, Türkiye’nin birinci partisinin belediyelerine çöküldü, Silivri muhaliflerle dolduruldu, “hakaret, yalan haberi alenen yayma” gibi subjektif suçlamalarla gazeteciler susturuluyor, ücretlilerin yarısından fazlası asgari ücret alıyor, asgari ücret ise açlık sınırına dayandı, Türkiye’nin dış borcu 600 milyar dolara dayandı, Türk pasaportu vize alamaz oldu, ülkenin yarısı bankalara borçlu...

4) Önceki açılım sürecinin Ergenekon-Balyoz operasyonlarıyla paralel yürütülmesi ve bugünkü açılımın da “CHP’yi ve belediyeleri silkeleme” operasyonlarıyla paralel götürülmesi, planlayıcıların yöntemini ortaya koymaktadır. Açılımın temel hedefi ulus-devlettir. İlkinde ulus-devlete giden yolu Kurtuluş Savaşı’yla açan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) operasyon yaparak ilerlendi, şimdi de ulus-devleti kuran kurucu partiye operasyon yaparak ilerleniyor.

5) Bahçeli’nin açılımı başlatmasıyla ana muhalefet belediyelerine operasyon başlatılması paralel süreçlerdir: Bahçeli 1 Ekim 2024’te, TBMM yasama dönemi açılışında, daha önce Meclis’ten atılmalarını savunduğu DEM Partisi sıralarına giderek milletvekilleriyle tokalaştı. Bahçeli 22 Ekim’de “Öcalan Meclis’e gelsin, terör örgütünü lağv ettini açıklasın” dedi. CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ardından sıra sıra diğer CHP’li belediyelere operasyonlar düzenlendi. Şu anda 30 belediye başkanı tutuklu. Tutuklanmaktan korkan birçok CHP’li belediye başkanı da AKP’ye kaçtı.

6) Açılım ABD onaylı ve desteklidir. Dahası ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Irak-Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, esas hedefi de ortaya koymaktadır: “Çözüm süreci dört ülkedeki Kürtleri bir araya getirecek.” Barrack’ın bu süreç boyunca ulus-devletlere karşı çıkan, federasyonlara göz kırpan, bölgeye demokrasi yerine monarşi öneren sözleri o hedefin gereğidir.

7) Açılım, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesiyle paralel süreçtir: Bahçeli 22 Ekim 2024’te “Öcalan gelsin TBMM’de konuşsun” derken, iktidar 30 Ekim’de ana muhalefet belediyelerine ilk operasyonu başlatırken, aynı zamanda İdlib’de ABD ve Türkiye destekli Şara’nın Şam’da iktidar yapılması planının düğmesine basıldı. 27 Kasım 2024’te harekât başlatıldı, 8 Aralık 2024’te Esad devrildi.

8) Açılım, aynı zamanda ABD onaylı bir Yeni-Osmanlı projesidir. İmralı heyetinde yer alan DEM’li siyasetçi Ahmet Türk’ün şu sözleri, bunu çok net şekilde ortaya koymaktadır: “Irak ve Suriye Kürtleriyle görüştüm. Irak Kürtleri de Suriye Kürtleri de tıpkı Osmanlı’daki gibi, Türklerle birlikte yaşamak istiyor.”

9) Açılımın mimarı durumundaki Bahçeli’nin bu süreçte dile getirdiği “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi” önerisi, açılımın hedefinin içini dolduruyor. “Lübnan modeli” diyebileceğimiz bu model, ulusdevletin antitezidir. (Bahçeli’nin Öcalan’ı “kurucu önder” ilan etmesi ve bir saray operasyonuyla Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına oturtulması, acaba Bahçeli’nin gönlündeki cumhurbaşkanı yardımcılarına mı işaret ediyor?)

10) Sırada yeni anayasa ile Erdoğan’a sınırsız başkanlık yolunun açılması girişimi var. Erdoğan, AKP-MHP-DEM-CHP cephesi ile bu sorunu aşmayı planlamaktadır.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Bahçeli #pkk #Öcalan

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