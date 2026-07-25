Yeni Parti-CHP ayrışmasının konularından biri de altı ok. Kılıçdaroğlu cephesi ayrılmaları frenlemek için altı okçuluk propagandasına başladı. Kendilerinin altı okçu, yani Atatürkçü olduğunu vurgulayarak gidenlerin Atatürk ve altı oktan “kaçtığını” savunuyorlar.

Kuşkusuz sadece Kılıçdaroğlu ve CHP’deki ekibi değil, saray operasyonunun fiili parçası olan çevrelerde de “Kılıçdaroğlu eşittir altı ok” güzellemesi başladı. 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu’nu CHP’yi altı oktan uzaklaştırmakla suçlayanların bugün Kılıçdaroğlu’ndan altı okçu çıkarmaya çalışması ise siyasetin seviyesi bakımından ibretlik.

CHP’NİN ALTI OK SORUNU

Kılıçdaroğlu altı okçu değil. CHP’yi yönettiği 13 yılda altı oku altı kere bile anımsamayan, anımsadığında da “Altı ok yeniden yorumlanmalıdır” diyerek Atatürk’ün altı okunu sulandıran Kılıçdaroğlu’nu “altı okçu” diye pazarlamaya çalışmak, nafile bir çabadır.

Kaldı ki altı ok, uzun zamandır CHP’de esas olmaktan çıkmış durumdadır ve program düzeyinde CHP’nin asıl sorunu da zaten budur. Atatürk’ün devrimciliğinin, milliyetçiliğinin, devletçiliğinin çoktan terk edildiği, son yıllarda Atatürk’ün laikliğinin de sulandırıldığı bir partidir.

CHP altı okta ısrar edebilseydi, zaten Türkiye bugün bu durumda olmazdı.

İdeolojik düzeyde tablo şudur: Kalanlar da gidenler de aslında 13 yılda Atatürk’ün CHP’sini birlikte “yeni CHP” yapanlardır: Yeni Particilerin ayrılması ise CHP’yi elbette “yeni CHP” olmaktan çıkarmıyor, elbette yeniden “eski CHP”ye dönüştürmüyor; kalan Atatürk’ün eski CHP’si değil, Baykal ve Kılıçdaroğlu’nun eskittiği CHP’dir.

ÇİN’İN KALKINMA PROGRAMI

Altı ok CHP’nin amblemindedir, iki kelime yazı olarak programındadır ama çoktandır uygulamada yoktur.

Oysa altı ok şu anda Çin’dedir. Çin’in 40 yıldır uyguladığı ve kalkınmasına neden olan program, kabaca altı oktur. Çin Halk Cumhuriyeti, devrimcidir, cumhuriyetçidir, milliyetçidir, devletçidir, halkçıdır ve laiktir.

Türkiye ile Çin’in ekonomi verilerini incelediğinizde açıkça görürsünüz: Türkiye iyi kötü altı ok programını uygularken Çin’in ilerisindeydi. Türkiye altı oktan vazgeçerken ve Çin altı oku uygularken önce makas kapandı, ardından tablo tersine döndü. Şimdi Çin nominal hesaplara göre dünyanın ikinci, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük ekonomisi durumunda.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK MESELESİ

Bir hafta boyunca Türkiye’den 15 gazeteciyle birlikte Çin’in SincanUygur Özerk Bölgesi’ndeydik. Altı ok programının Uygurların hayatını da geliştirdiğini gözlemledik. Çin’in büyük ekonomik atılımından ve bunun doğurduğu refahtan her bölge yararlanıyor.

Ziyaretimiz yine “belli çevreleri” rahatsız etti. Bir partinin ırkçı genel başkan yardımcısı ve seferber ettiği aparatlar, gezimiz boyunca gazetecileri sosyal medyadan “yalanlarıyla” taciz etti.

En büyük yalanları Uygurların dilinin yasak olduğu şeklinde. Oysa Uygurların “Arap alfabeli” dili hayatın tam merkezinde. Bugüne kadar yüzlerce Uygurluyla tanıştım, hepsinin ismi Uygurcaydı, Uygurca konuşuyor, Uygurca eğitim almış. Tüm bölgede iki tabela var, uçaklarda Uygurca anons var, Uygurca TV ve gazeteler var. Uzun uzun yazmaya gerek yok, bir ülkenin bayraktan sonraki en önemli sembolü parasıdır, Çin’in parasında bile Uygurca var.

Neden? Çünkü Çin, farklı etnisiteleri bir kültürel zenginlik olarak görüyor.

NATO’TÜRKÇÜ UYGURCULUK

Uygurculuk yapanların derdi başka tabi. Onlar bölgenin Çin’den koparılmasını istiyorlar. Tam da ABD’nin arzuladığı gibi. Bunun propagandasını da Türkiye’de “Türkçülük” diye ama “ırkçılık” düzeyinde yapıyorlar ve bunun siyasi izdüşümü elbette NATO’Türkçülüktür. Örneğin o ırkçı genel başkan yardımcısının ekibi, bölgeye giden gazetecilerin aslında Türk olmadığını propaganda ediyor. Şu kişiler Kürt, şu kişiler Ermeni diye, şunun kafa şekli Türk değil diye yayın yapıyorlar!

Dolayısıyla bu tipler sadece Çin’de değil, daha önemlisi Türkiye’de bölücülük yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürk’ün bu tanımı etnisiteyi dışarıda bırakan modern millet tanımıdır, etnik değil siyasal kimliği esas alır.