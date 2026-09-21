Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yemen’de Ensarullah hareketine karşı ABD’den destek istedi alamadı, İngiltere’den destek istedi alamadı. Ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamasına bakılırsa Ankara Riyad yönetimine destek vermeye yeşil ışık yaktı.

19 Eylül akşamı NTV’ye çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a “Mekke ittifakının gereği olarak Husilere (Ensarullah) karşı Suudilerin yanında askeri angajmana girilip girilmeyeceği” soruldu. Fidan yanıt olarak özetle “müttefiklik anlaşması yaptıklarını, sözlerinin eri olduklarını, dayanışma göstereceklerini, Suudilerin askeri ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini” söyledi.

RESMİ OLARAK MEKKE İTTİFAKI YOK

Fidan kamuoyunun karşısında böyle dedi ama Türkiye’nin Mekke ittifakı gereği Yemen’de Suudilere yardım etmesi “hukuken” olası değil.

Bir kere ortada resmi olarak bir Mekke ittifakı yok. Üç ülke, bu yönde bir irade ortaya koydular ama ittifak konusu Türk hukuku nezdinde henüz geçerli değil. Zira anlaşmanın resmileşmesi, metnin TBMM’de onaylanmasını gerektiriyor. Ancak ortada bir anlaşma metni de yok. Üç ülke yetkilileri ittifak kurduklarını söylediler ama en azından kamuoyunun bildiği bir ittifak metni imzalamadılar.

İçeriğine dair sınırlı açıklamalar yaptılar. O açıklamalara göre ittifak, NATO’nun 5. maddesinden ilham almıştı; üyelerden birine yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılıyordu, ittifak kimseyi hedef almıyordu, “herkese” açıktı, üzerinde iki yıldır çalışılıyordu.

ENSARULLAH’A VURULAN DARBE, İSRAİL’E YARAR

İttifak resmen TBMM tarafından onaylanmadığı için Türkiye, Yemen’de Ensarullah hareketine karşı Suudi Arabistan’a destek veremez. Mehmetçik Suudi kraliyet ailesinin çıkarları için Yemen çöllerine gönderilemez.

Peki AKP hükümeti, TBMM’ye bir metin getirir ve onaylatırsa? Yemen örneğinden de görüleceği üzere bu ittifak daha çok Suudilerin çıkarını savunmak için oluşturulduğuna göre ve daha ortada bir resmiyet yokken bile AKP hükümeti sadece mutabakata dayanarak Suudilere yardım etmek istediğini ortaya koyduğunu göre, TBMM bu ittifakı şu şartlar dışında reddetmelidir: İttifak, Türkiye’nin komşusu İran’a karşı olmamalı ve ABD ile İsrail’in çıkarlarını dolaylı da olsa desteklememelidir.

Yemen’de Ensarullah hareketine vurulan her darbe, İsrail’e yarayacaktır. Gazze soykırımı karşısında Arap devletleri “açıklama” yapmakla yetinirken Yemen’in Ensarullah hareketi Filistinli kardeşlerini füzelerle savundu!

TÜRKİYE MAZLUMA KARŞI OLMAMALI

Diğer yandan, gerçi erozyona uğratıldıysa da Türkiye’nin kuruluş felsefesi zalimle mazlumu ayırmayı esas alır. Burada mazlum olan Yemen’in Ensarullah hareketidir.

2015 yılından bu yana Yemen Ensarullah hareketine saldıran Suudi Arabistan’dır. Gazze’yi savunmak için Filistinlilere tek bir tabanca bile göndermeyen Suudi kraliyet ailesi, petrodolar çıkarı için 10 yıldır Yemen’e bomba yağdırmaktadır.

Türkiye sadece bu nedenle bile Ensarullah’a karşı Suudiler için cepheye girmemelidir.

SUUDİLERİN GÜVENLİĞİ SORUNU

ABD’nin Mekke ittifakına desteği yeterince açıklayıcıdır. ABD, yeni doktrini gereği bölgesel müttefiklerine güç paylaştırma stratejisi uygularken Suudi Arabistan’ın güvenliğini de Türkiye’ye havale etmiş görünüyor.

ABD’li Senatör Joe Wilson’ın şu sözleri, bu amacı ortaya koymaktadır: “Mekke savunma ittifakı, birine yönelik saldırının herkese yönelik olduğunu söylüyor. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Husileri yok etme vakti.”

“Türkiye’nin en iyi ihraç ürünü ordusudur” diyen Soros’tan, Mehmetçiği Yemen’de görmek isteyen Wilson’a, hepsi, emperyalizmin Körfez çıkarlarını Türk kanıyla korumak istiyorlar!

Türkiye bu tezgâha gelmemeli!