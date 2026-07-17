İzmir ve Ege’nin CHP siyasetindeki önemini, her zaman yazılarımızda, siyasal analizlerimizde vurguluyoruz. Hele son 2024 yerel seçimlerinde, Özgür Özel liderliğindeki CHP, neredeyse tüm Ege’yi baştan başa CHP kırmızısına boyadı.

Bu büyük başarının başat seçim çevresi de Manisa’ydı. Fotoğrafta birlikte görülen İlksen Özalper’in il başkanlığındaki Manisa örgütü, rahmetli Ferdi Zeyrek’le büyükşehir belediyesini kazandı. Hem de büyük oy farkıyla. Böylece Manisa merkezinde 74 yıl sonra belediye kazanıldı. Ayrıca 17 ilçe belediyesi de CHP’nin oldu.

EGE’NİN İL BAŞKANLARI

Manisa’da elde edilen büyük seçim başarısının dışında, diğer Ege illerinde de benzer başarılar sağlandı. Örneğin Denizli büyükşehir, önceki il başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun adaylığında ve Ali Osman Horzum’un il başkanlığındaki örgütle CHP’ye kazandırıldı.

Mahkeme kararıyla mazbatasız olarak CHP Genel Merkezi’ne atanan butlan yönetimi; Ege’de, İzmir’in ardından Manisa, Denizli, Aydın, Muğla il başkanlarını ve yönetimlerini görevden aldı. Bu atamaların ilçelere de uzanacağı anlaşılıyor.

BAŞARIYA CEZA MI?

Hayatın ve siyasetin bilinen doğrularıyla olup biteni değerlendirmek zorlaşıyor. Gerçekten yalnızca CHP’liler değil, hemen her seçmen, bu olayı anlamakta ve anlamlandırmakta zorlanıyor. Doğrusu insan, ister istemez, “Başarı cezalandırılıyor mu” diye düşünmeden edemiyor.

CHP’nin lideri ve seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in memleketi oluşuyla ayrı bir önem kazanan Manisa’nın başarılı il başkanı Özalper, şunları söylüyor: “Bu göreve Saray işbirlikçilerinin icazetiyle değil, onurlu delegelerimizin helal oylarıyla seçilerek geldik. Seçilmişlerin görevine çökmeye çalışanları Manisalılar affetmeyecek!”

SEÇİLMİŞLERİN DESTEĞİ

Hafta sonu, değerli kardeşlerimiz Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile sevgili eşi Selen Öküzcüoğlu’nun oğulları Alp’ın düğün törenine katıldık. Şengül-Alp çiftine mutluluklar dilerken Manisalı başkanların ve siyasetçilerin, İlksen başkanın ve genel başkan Özgür Özel’in çevresinde kenetlendiğini öğrendik.

Kısacası, Ege’de, seçilmiş ilçe başkanlarının, örgütlerinin ve belediye başkanlarının desteği, görevden uzaklaştırılan il başkanları ile birlikte. CHP tabanı, örgütleri ve seçmeni; ağırlıklı olarak, butlan yönetiminin görevden alma operasyonlarına karşı çıkıyor.

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Metin Altıok’un güvercinleri...

Alaybey semti, İzmirKarşıyaka’nın en eski yerleşim alanlarındandır. Bir bakıma Karşıyaka’nın özüdür, temelidir. Geçmişten günümüze Karşıyaka’da, Alaybey’de nice değerli kültür ve düşün insanı yaşamıştır. Bunların içinde şair Metin Altıok’un ise apayrı bir yeri vardır.

Bilindiği gibi Altıok, Sivas Madımak katliamında yitirdiğimiz aydınlarımız arasında yer alıyor. Daha önce doğup büyüdüğü Alaybey’de bir sokağa adı verilmişti. Şimdi Karşıyaka Belediyesi tarafından sanatçı İsmail Çavuş’a yaptırılan bir duvar resmi ile Karşıyaka’da anıldı.

ALTIOK’UN ALAYBEY YILLARI

Biz de o yörenin bir sakini olarak, uzun yıllar Metin Altıok sokağını kullanarak işimize gidip gelmiştik. Her geçişimizde onu anar ve düşünürdük. Ayrıca yıllar önce Alaybey üstüne yayımlanan kitabımızda da kızı Zeynep Altıok’un anlatımıyla, Metin Altıok’un Alaybey yıllarıyla ilgili şunları yazmıştık:

“Doğumu Karşıyaka Alaybey’deki evde oluyor. Bu eski bir Rum evi. Büyük bahçeli, bahçesinde meyve ağaçları ve büyük bir kuyu bulunan bir ev. Babamın üniversite yıllarına kadar bu evde yaşamış aile. Evin arka tarafında Rum kilisesi varmış. Ev de papazın eski evi. İç bölümde duvarlarda ikona yerleri olan bildiğimiz tipik evlerden...” Günümüzde tabii bu evden eser kalmamış. Artık o sokak çok katlı apartmanlarla dolu. Ama Metin Altıok’un ismi, doğup büyüdüğü sokakta anısını her daim yaşatıyor.” (Sen Ne Âlâsın Alaybey - Mehmet Şakir Örs / Heyamola Yayınları - 2011)

MADIMAK’I VE ALTIOK’U UNUTMAMAK

Metin Altıok’un ismini taşıyan sokağa, şimdi de anısını yansıtan görkemli bir duvar resmi eklendi. Biz de Karşıyaka Belediyesi’nin ve sevgili muhtarımız Servin Akkuş’un çağrısına uyarak, etkinliğe katıldık. Törende belediye başkanımız Yıldız Ünsal, Metin Altıok’ın kızı Zeynep Altıok, kardeşi Meral Altıok, onu Sivas’ta son gören ve katliamdan kurtulan şair-yazar Hidayet Karakuş dostumuz ve Altıok’u unutmayan Karşıyakalılar vardı.

Başkan Yıldız Hanım, kızı sevgili Zeynep ve yakın dostu Karakuş, çok içten -duyarlı konuşmalar yaptılar. Kardeşi eski TRT’ci Meral Hanım’la da Metin Altıok’u ve Alaybey’i konuştuk. Onun çocukluğu da buralarda geçmiş. Artık ölümsüz Metin Altıok’un dizeleri, çocukluğunun geçtiği bu sokaklarda, özgürlük uçurtmaları ya da özgürlük güvercinleri gibi süzülecek!: “İnsan dediğin saçaktaki / Güvercinin farkında olacak / Ve bir çiçek açacak kendince. / Bu aşk var ya bu aşk; / Dikkat! / Yangında ilk kurtarılacak”

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Kültürpark’ın Paraşüt Kulesi

Kültürpark İzmir’in simgesel alanlarındandır. Yıllardır İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu alanda yapıldığı için, Kültürpark Fuar’la özdeşleşmiştir. Bu nedenle, pek çok İzmirli, Kültürpark alanını Fuar olarak adlandırır. Kültürpark’ın kuruluşundan günümüze, başta o dönemin belediye başkanı Behçet Uz olmak üzere birçok kişinin ve kuruluşun emekleri vardır. Hepsini saygıyla anıyoruz.

İzmir Fuarı’nın yönetiminde bulunduğumuz ve genel müdürlüğünü yaptığımız dönemde, Fuar’ın ve Kültürpark’ın tarihçesi üzerine yoğunlaşmıştık. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza en büyük desteği veren ve genç Cumhuriyetimizin kuruluşuna anlamlı katkılarda bulunan Sovyetler Birliği ile bu alanda da önemli etkileşimler olduğunu görmüştük. Kültürpark modeli hayata geçirilirken Moskova’daki Maksim Gorki Parkı’ndan esinlenilmişti.

FUAR VE KULE

Kültürparkların kuruluşunda, genel olarak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler başı çekiyordu. Bunun için de öncelikli amaç hedeflere uygun alanlar yaratmaktı. İşte Paraşüt Kulesi, gençleri havacılığa özendirmek üzere yapıldı. O dönemin Tayyare Kurumu tarafından inşa edilen kule, 9 Eylül 1937’de açıldı.

48 metre yüksekliğindeki yapı, mimar Bedri Tümay ve Algrandi tarafından tasarlandı. Cumhuriyet döneminin önemli mühendislik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. İzmir Fuarı ile bütünleşen ve hem kentin hem de fuarın simgelerinden biri haline gelen kule, yaklaşık 90 yıldır İzmir’in siluetini süslüyor.

DAMATLARA ATLAMA KOŞULU!

İzmir Fuarı’nın ve Paraşüt Kulesi’nin, İzmirlilerinEgelilerin anılarında önemli izleri vardır. Özellikle İEF dönemlerinde buraya gelmek ve kuleden atlamak büyük önem taşırdı. Fuar ve Paraşüt Kulesi, geçmişte pek çok insanımızın hayallerini süslerdi. Fuar günleri İzmirli, Egeli için heyecan ve coşku demekti. Hele Paraşüt Kulesi’nden atlamak bambaşka bir heyecan yaratırdı.

Bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda; İzmirli genç kızların ve ailelerinin, damat adaylarına Paraşüt Kulesi’nden atlama koşulu getirdiği halk arasında bir söylence olarak anlatılırdı. Bir zamanlar İzmir’de, Paraşüt Kulesi’nden atlamayan damat adayına kız verilmezmiş! Neyse, iyi ki biz böyle bir koşulla karşılaşmadık!

KULE YENİLENİYOR

İşte İzmir’in sosyal yaşamında, İzmirlinin anılarında bu denli derin izler bırakan Paraşüt Kulesi, bugünlerde yenileniyor. Kule, 2020 İzmir depreminin ardından kullanıma kapatılmıştı. Geçtiğimiz ay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kent yaşamına kazandırılması için hazırlık yapıldığı duyuruldu.

Fuar’ın ve Kültürpark’ın en güzel yıllarını yaşamış ve hem de orada yöneticilik yapmış bir İzmirli-Egeli olarak, bundan büyük heyecan duyuyoruz. Alınan kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz. Kültürpark, Genç Cumhuriyet’in İzmir’e büyük kalıtı ve emanetidir. Bütün işlevsel yönleriyle korunmalı, yaşatılmalı ve canlandırılmalıdır.