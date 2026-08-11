Çerçeve yasa uzun süredir kamuoyunu meşgul ediyor. Son dönemde siyaset neredeyse bu konuya kilitlenmiş durumda. Siyasette bütün bunlar olurken halkın büyük bölümü ise kendi günlük yaşamında ekonomik-sosyal sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Aynı zamanda, Ankara’da yaşanan gelişmeleri ve kendi adına alınan-alınacak kararları dikkatle izliyor.

Öncelikle altını kalınca çizmek gerekiyor. Teröre son verilmesi ve ülkede kalıcı bir barışın sağlanması, aklı ve vicdanı olan herkesin ortak talebi ve beklentisidir. Bunda hiçbir kuşku ve tartışma yok. Ancak böylesi tarihi bir adımın, toplumsal ve siyasal en geniş uzlaşı ile atılması gerekiyordu. Bu bağlamda, toplumdaki duyarlılıklar da olabildiğince dikkate alınmalıydı. Ayrıca süreç çok şeffaf biçimde yürütülmeliydi. Ama sonuçta maalesef böyle olmadığı görülüyor.

TOPLUMSAL UZLAŞI VE GÜVEN

Siyasetin pratiğinde, bu genel ilkelerin ve beklentilerin gereğince dikkate alınmadığı anlaşılıyor. Hazırlanan yasa tasarısının içeriğinden uzunca süre bırakın kamuoyunu, Meclis’teki partilerin ve vekillerin bile haberdar olmaması, büyük olumsuzluk yarattı. Ayrıca birçok uzman hukukçu tarafından “örtülü af” olarak nitelendirilen ve eleştirilen yasa, hukuksal tartışmaları da beraberinde getirdi. Oluşturulan komisyonun hazırladığı ortak raporun da rafa kaldırıldığı görüldü.

Bizce, hukuksal eleştirilerin yanı sıra en önemli siyasal eleştiri de çerçeve yasanın iktidarın ömrünü uzatmaya yönelik bir oyun planının ve yeni anayasa hazırlığının parçası olabileceğinin değerlendirilmesi. Birçok çevrede var olan bu endişelerin ve kuşkuların giderilmemesi, sağlanması gereken toplumsal uzlaşıyı ve güveni de zayıflattı.

DEMOKRATİKLEŞME TALEBİ

Oysa böylesi önemli adımlar, toplumda en geniş desteğin sağlanmasıyla atılırsa anlamlı olur, hedefe ulaşır ve kabul görür. Yaşanan süreçte bütün bunlara dikkat edilmediği, özen gösterilmediği; özellikle de birtakım siyasal hedefler-hesaplar için bu hususların göz ardı edildiği anlaşılıyor. Sonuçta terör suçu ve suçluları affedilirken halkın seçtiği başkanlar ve siyasetçiler, kimi aydınlar cezaevinde tutuluyor. Bu durum da toplumsal vicdanı kanatıyor ve yaralıyor!

Bu düzenlemeler bir demokratikleşme paketi ile birlikte getirilseydi, daha doğru ve anlamlı olurdu. Bugünkü vicdanları yaralayan tablo da ortaya çıkmazdı. Bir yandan belediye başkanlarını uzun süredir cezaevinde tutarken ve butlankayyum siyaseti güderken, diğer yandan teröre-teröriste af getirilmesini anlamakaçıklamak mümkün olmuyor. Barış girişimi gölgeleniyor!

İKTİDARA EKLEMLENMEK Mİ?

DEM ve CHP milletvekillerinin, içeriğini bile görmeden-okumadan yasa tasarısını imzalamaları da ilginç bir durum oluşturdu. İster istemez, acaba bu partiler iktidar blokuna mı eklemleniyor sorularını, kuşkularını akla getirdi. Bu atılan adımın ileride, iktidarın hazırlayacağı yeni bir anayasa birlikteliğine mi ya da seçim ittifakına mı dönüşeceği olasılıklarını da çağrıştırdı. Komisyondaki tartışmalar sırasında bir DEM’li yöneticinin, Selahattin Demirtaş’ın durumunu örnek veren YENİ Parti temsilcisine iktidar ağzıyla yüklenmesi kuşkuları daha da artırıyor. Ayrıca, CHP’deki “butlan olayı”, bütün bu girişimlere hizmet etmesi için mi kotarıldı sorusunu da sorduruyor.

Bu partiler ve siyasetçiler, özellikle çağdaş bir demokrasi ve demokratikleşme konusunda, gelecekteki yol ayrımlarında, iktidardan farklılıklarını şimdiden ortaya koymalıdırlar. İktidarın oyunlarına, hesaplarına alet olmayacaklarını ilan etmelidirler. Yoksa muhalif seçmende kendilerine yönelik oluşan endişeler ve tepkiler daha da artacaktır.

YENİ PARTİ’NİN TUTUMU

Kuruluş aşamasındaki YENİ Parti, bu zor ve zorlu karar sürecine, kritik bir dönemeçte yakalandı. Doğrusu hangi yönde karar alınırsa alınsın, kamuoyunda tartışmalar yaratacaktı. Genel başkan Özgür Özel tarafından TBMM’de açıklanan tutumun, şimdi halka çok iyi anlatılması gerekiyor.

Biz Özel’in içten ve kapsamlı konuşmasını, geleceğe yönelik bir “manifesto” olarak algılıyor ve kabul ediyoruz. Her şeye karşın, YENİ Parti’nin tutumunun anlayışla karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette uyarılabilir, eleştirilebilir; ancak YENİ Parti’nin iktidar karşısında en sağlam ve güçlü muhalif seçenek olduğu gerçeği, hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kısacası, YENİ Parti yıpratılmamalı ve bu süreçten yara almamalıdır. Yoksa halkın umutlarını tümden yok ederiz!