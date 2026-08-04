Başlıkta yer alan dize, 1970’li yıllarda Ankara Sanat Tiyatrosu’nda (AST) izlediğimiz, Maksim Gorki’nin ünlü eseri Ana’dan sahneye uyarlanmış oyunun şarkılarında yer alır. Ana oyununun müziklerini hazırlayan rahmetli bestecimiz Sarper Özsan, Bertolt Brecht’in sözlerinden uyarlayarak böyle bir marş hazırlamıştı. Oyunun gösterimlerinde seyircilerle birlikte coşkuyla söylenirdi.

O dönemleri yaşayanlar, AST’nin Ana oyununu izlemiş olanlar, bu yazdıklarımızı anımsayacaktır. Yıllar sonra bizim de bunları anımsayıp bu başlığı atmamızda; YENİ Parti’nin kuruluş sürecinde yaşananlar etkili oldu. YENİ Parti’nin kurucu lideri Özgür Özel de coşkun akan halk selinin önemini ve kendilerine yönelen itici gücünü her fırsatta dile getiriyor.

KARA DÜZEN

iköşemizin önceki yazısında; yeni kurulan partiyi biriolarak tanımlamıştık. Temelde iktidar değişimini hedefleyen hareketin; ülke çapında umudu örgütlemesinin ve büyütmesinin gereğine işaret etmiştik. Bu haftaki yazımızda da YENİ Parti’nin örgütlenmesi, programı ve söylemleri üstünde durmak istiyoruz.

YENİ Parti, içinde bulunulan durumuiolarak nitelendiriyor. Bu kara düzenin değiştirileceği sözünü veriyor. Ülkede yaşanan tahribatın giderileceği; hakhukuk-adalet alanlarında gerekli değişimlerin yapılacağı ifade ediliyor. Geniş toplumsal kesimlerin yaşadıkları adaletsizliklerin, ekonomik-sosyal sorunların çözüleceği vaat ediliyor.

ORTAK GELECEK

Elbette YENİ Parti yalnızca sorunları ortaya koymakla yetinmiyor. Aynı zamanda çözümleri de sıralıyor. Bütün bu yapılacak değişim ve dönüşüm sonrasındaki dönemi, “ortak gelecek” olarak tanımlıyor. Aynı zamanda, ortak geleceğin birlikte oluşturulacağı da ifade ediliyor. Ortak bir geleceğin, parlamenter sistem temelinde ve yeni bir kamusal anlayışla inşa edileceği vurgulanıyor.

Bir başka dikkati çeken konu, YENİ Parti’nin Anadolu’da halkla birlikte ortaklaşa örgütlenecek oluşudur. Özel’in ifadesine göre; ağustos ayı ortasından itibaren parti kurucuları Anadolu’ya dağılarak halkla birlikte örgütlenmeyi sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde, 2-3 ay sürecek büyük bir “örgütlenme seferberliği” hayata geçirilecektir.

BİRLİKTE MÜCADELE

Halkın siyasal ve toplumsal mücadelesinde yan yana olmak ve ortaklaşmak büyük önem taşıyor. İktidarın muhalefete yönelik hamlelerine karşı yapılan mücadele, şimdiye kadar bu temelde yükseldi. Siyasal ve toplumsal muhalif kesimlerin birlikteliği-ortaklaşması önem kazandı. Görüldüğü kadarıyla, birlikte mücadele şiarı, önümüzdeki süreçte de belirleyici olacaktır.

YENİ Parti, önümüzdeki süreçte, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı olmak zorundadır. CHP’lileri saflarına kazanmayı öncelemekle birlikte, etki alanını yalnızca onlarla sınırlayamaz. Farklı muhalif kesimlerle, partili partisiz muhaliflerle dirsek teması sağlanmalıdır. Çeşitli nedenlerle şimdiye dek siyasete uzak kalmış yurttaşlar, özellikle de gençler ve kadınlar siyasete kazanılmalıdır.

‘MİLLETİN PARTİSİ’

Sözün özü, ana muhalefet lideri Özgür Özel’in deyişiyle, “milletin partisi” yine millet tarafından örgütlenmelidir. YENİ Parti’nin Anadolu’da etkin-güçlü biçimde örgütlenmesi büyük önem taşıyor. Örgütlenmede bölgenin, kentlerin, yörelerin özgün koşulları mutlaka dikkate alınmalıdır. Her bölgenin somut sorunları ve çözümleri belirlenmelidir. Farklı toplumsal kesimlerin en aktif, güvenilir ve mücadeleci temsilcileri, siyasi örgütlenmeye katılmalıdır.

Anadolu örgütlenmesi, kentlerin güvenilir mücadele önderlerinin örgüt çekirdeğini oluşturacağı birliktelikler çevresinde örülüp oluşturulmalıdır. Yaratıcı, üretken ve direngen unsurlar, özellikle de gençler ve kadınlar YENİ Parti’ye kazanılmalıdır. Bu siyasi örgütlenmede; yerel özellikler, koşullar, inisiyatifler ve yaşanmış mücadele deneyimleri-öyküleri dikkate alınıp öne çıkarılmalıdır. Kısacası, halkın coşkun akan seli, etkin mecralara akıtılmalı ve doğru hedeflere yönlendirilmelidir.