Ege, sosyal belediyeciliğin laboratuvarı

04 Ekim 2024 Cuma

31 Mart yerel seçiminde ortaya çıkan sonuçlar, Ege Bölgesi’ni muhalefet ve özellikle de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açısından çok daha önemli hale getirdi.



CHP, son yerel seçimde Ege’de önemli kazanımlar elde etti. Öteden beri etkili olduğu İzmir, Aydın, Muğla gibi kıyı kentlerinden içerilere süzülerek tüm Ege’yi kapsadı.

YENİ DÖNEM, YENİ KOŞULLAR

Ege’deki bu gelişme, hem siyaset ve hem de yerel yönetimler açısından yepyeni bir dönemi başlattı. Egelilerin neredeyse tümünün gözü ve kulağı CHP’li belediyelere ve başkanlara yöneldi. CHP açısından bu yeni dönemin oluşmasında ve kazanımların elde edilmesinde, CHP’deki değişimin ve Egeli yeni genel başkan Özgür Özel’in önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Ege’nin bir baştan bir başa CHP kırmızısına boyanması, siyaseten yeni koşullar ve olanaklar yaratmasının yanı sıra, özellikle CHP’li başkanlara önemli sorumluluklar yüklüyor. Aynı zamanda Ege’yi bir siyaset ve yerel yönetim laboratuvarı haline getiriyor. Belediyeler, CHP ve sosyal demokrat siyaset için adeta bir turnusola dönüşüyor.

EGE’YE BÜTÜNCÜL BAKIŞ

22 yıldır AKP iktidarına direnç gösteren İzmir, sosyal belediyecilik açısından da çeyrek asrı aşan bir deneyim ve bilgi birikimi oluşturuyor. Rahmetli Alyanak’a ve Piriştina’ya kadar uzanan CHP geleneği, şimdi bu yerel yönetim deneyimlerini ve sosyal politikaları, Ege’de yeni kazandığı kentlere taşımalıdır. Burada ana katalizör belediye üst birlikleri olacaktır. Bu birlikler, sosyal belediyecilik için kaldıraç işlevi görürken, diğer yandan sosyal demokrat siyaset için de köprü işlevini üstlenecektir.

Önceki gün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in başkanlığını üstlendiği Ege Belediyeler Birliği’nin toplantısına katıldık. Cemil ve Ferdi başkanlar toplantıya ortaklaşa ev sahipliği yaptılar ve güçlü bir birliktelik sergilediler. Özlediğimiz ve beklediğimiz Ege’ye bütüncül bakışın örneğini verdiler. Daha önce Ferdi başkanın Manisa’daki ziyaretimizde bize açıkladığı ve gazetemizde yayımladığımız Ege Planlama Ajansı’nı anlattılar. Bu organizasyon üzerinden ortak sorunlara ortak çözümler üreteceklerini vurguladılar.

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Son günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İzmir’deki ilçe belediyelerinin, sosyal belediyecilik alanında çabalarını artırdıklarına tanık oluyoruz. Kent lokantaları ve marketleri yaygınlaşıyor. Haber sayfalarımızda okuduğunuz gibi Büyükşehir’in desteği üniversite öğrencilerine kadar uzanıyor. Çocuklarımızın sağlığı ve esenliği için okullara temizlik desteği veren Buca ve Bornova belediyelerinin çabaları ise, ilgililerce engelleniyor.

Bu dönemde üstlendikleri görevlerin ve sorumlulukların ayırdında olan başkanlar ve yönetimler, yeni sosyal politikalar geliştirmeye çalışıyorlar. Birlikler üzerinden de bu politikaları ve projeleri ortaklaştırıp yaygınlaştırmak istiyorlar. Yaşananlar ve gelişmeler, Ege’yi ister istemez sosyal belediyeciliğin ve sosyal demokrat siyasetin laboratuvarı haline getiriyor. Bakalım CHP’li başkanlar ve yönetimler, bu laboratuvardan ne gibi yeni formüller ve politikalar üretecekler? Egelilerin önemli bölümünün, tıpkı bizim gibi dikkatle yeni gelişmeleri izlediğini ve önümüzdeki süreçte olumlu sonuçlar görmek istediğini / beklediğini düşünüyoruz.

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Lal Denizli’nin Sosyalist Enternasyonal izlenimleri

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York kentinde yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısına, CHP güçlü bir temsille katıldı. Katılımın İzmir ve Ege siyaseti açısından önemli yönü ise, heyette Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin de bulunmasıydı.

Sosyalist Enternasyonal’de Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Dış İlişkiler Temsilcisi Şule Erten Bucak ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den oluşan heyet CHP’yi temsil etti. Başkan Denizli ile Sosyalist Enternasyonal toplantısındaki gözlem ve izlenimlerini konuştuk.

ÖNEMLİ TEMASLAR

Toplantıda İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Denizli; ayrıca eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreou, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Alex Sobel ve Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile sosyal adalet ve dayanışma odaklı görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

SODEM Başkan Yardımcısı kimliğiyle heyete katıldığının altını çizen Denizli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gazze konusunu samimi ve etkin biçimde zirveye taşıdığına dikkat çekti. Bir sonraki toplantının Ramallah’ta yapılmasını istediğini de vurguladı.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Temel hedefin küresel sorunlara çözümler aramak olduğunu belirten Başkan Denizli; toplantıda CHP’nin yereldeki iktidarını ve yönetim deneyimlerini dünya çapındaki sosyal demokrat belediyelerle paylaşarak, ortak projeler ve işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Ülkemizde düzenlenecek uluslararası bir toplantıyla sosyal demokrat belediyeler arasında yeni işbirliği fırsatları yaratılabileceğini ve ortak projelerin hayata geçirebileceğini sözlerine ekledi. Böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını belirten Denizli; “Daha demokratik, adil ve barışçıl bir dünya için ortak akılla çözümler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Muğla’da Cumhuriyet rüzgârı

Muğla, ülkemizin çağdaş ve aydınlık köşelerinden. Başta turizm ve tarım olmak üzere birçok alanda önemli potansiyele sahip bir kentimiz. İnsanıyla, kültürel hasletleriyle, yerel toplumsal dinamikleriyle, Ege kültürünün önemli izlerini taşıyor.

Muğla birçok bakımdan tarihsel süreçte Cumhuriyet gazetemizle de buluşuyor, örtüşüyor. Biz Muğla’yı Cumhuriyet gazetesi ile buluşturan en önemli neden, kurucumuz Yunus Nadi’nin Muğlalı oluşudur diye düşünüyoruz

79. YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ

İşte bu gerçeklikten hareketle, bu yılki Yunus Nadi ödülleri töreni yarın Muğla’da yapılıyor. Muğla’nın tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkmak amacıyla hareket eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çağrısı ve ev sahipliği ile Cumhuriyetçiler Muğla’da buluşacaklar.

Cumhuriyet’in geleneksel hale gelen ve bu yıl 79. kez verilecek Yunus Nadi Ödüllerinin töreni, yıllar sonra kurucumuz Yunus Nadi’nin memleketinde yapılacak. Biz de hem bir Cumhuriyet mensubu ve hem de bir Egeli olarak, doğrusu bu buluşmadan büyük heyecan duyuyoruz.

FETHİYE’DE AÇILIŞ VE PANEL

6 Ekim Pazar günü saat 14.00’de Fethiye’de, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın ev sahipliğinde, Yunus Nadi parkının ve anıtının açılışı yapılacak. Aynı gün saat 15.30’da Özer Olgun Kültür Merkezi’nde, ‘Cumhuriyet Fethiye’de Doğdu’ paneli var.

Gazetemizin yöneticileri ve yazarları Alev Coşkun, K. Işık Kansu, Mine Kırıkkanat ve Mine Esen’in konuşmacı olarak katılacağı panelde; bu etkinliklere emek ve katkı veren Dr. Ceyhun İrgil kolaylaştırıcılık yapacak. Kısacası, bu hafta sonu Muğla’da Cumhuriyet rüzgârı esecek!..