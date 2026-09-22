Son günlerde ülkemizde-yurtdışında, oldukça önemli ekonomik-sosyal ve siyasal gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri yakından izlemek, doğru biçimde analiz etmek ve gerekli dersleri çıkarmak gerekiyor. Çünkü her birinin toplumsal hayatımıza dair önemli mesajları var.

Doğrusu yaşananlar karşısında halkımız kime kulak vereceğini, kimlere inanıp güveneceğini şaşırıyor. Bunca karmaşa içinde, gerçekleri ve gelişmeleri, bıkmadan-usanmadan yalın biçimde halka anlatmamız gerekiyor. Çünkü ekonomipolitik yaşamda değişimin yolu buradan geçiyor.

BERLİN’DEKİ BAŞARI

En sıcak gelişme Almanya’da yaşandı. Berlin eyaletinde Türk kökenli Elif Eralp’i başbakan adayı gösteren Sol Parti, seçimden başarıyla çıktı. 2.5 milyon seçmenin katıldığı seçimde, Sol Parti oyların yüzde 25.5’ini alarak başarıya ulaştı. Göçmen bir ailenin kızı olan Eralp’in, Berlin eyaletinin başbakanı olması bekleniyor.

Çok sayıda Türk kökenlinin yaşadığı Almanya ve özellikle de Berlin, bizim açımızdan oldukça önem taşıyor. Ülkemizde kimi çevreler bunu yalnızca Elif kızımızın başarısı olarak yansıtmaya çalışsa da bu başarının önemli anlamları ve mesajları var. Öncelikle Elif Eralp’in Sol Parti’yi temsil ettiği gerçeği unutulmamalı. Ayrıca, 12 Eylül darbesi sonrası Almanya’ya sığınmak zorunda kalan bir ailenin çocuğu olması, bizim için ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Başta barınma sorunu olmak üzere, sosyal konulardaki projeleri ve yaklaşımları da elbette dikkatle değerlendirilmeli.

FON VURGUNU!

Son günlerde ülkemiz gündeminin temel ve başat konusu, sermaye piyasasında yaşanan sıkıntılı süreç. Uzun süredir borsada manipülasyon yapılarak haksız kazanç sağlanması ve sonuçta bazı fonların tasfiye edilmesi süreci, ekonomiyi birçok yönden olumsuz etkiliyor. Bu konuda yurttaşın önemli bir endişesi de bu vurgunun faturasının sonuçta kamuya, halka yüklenmesi olasılığı.

Dar gelirli geniş toplumsal kesimler, kendi dışlarında olup biteni adeta bir film izler gibi ibretle izliyor. Fonlarda katılımı bulunan küçük yatırımcının paylarının sonucu da şimdilik belirsizliğini koruyor. Bizce bu olayın üzerinde en çok durulması gereken yönü, siyasal ve yönetsel sorumluluğu. Asıl bunun sorgulanması gerekiyor. Bakalım bu konuda neler yapılacak? Ama şimdiden belli olan, sonuçta halkın, kamunun ve ülke ekonomisinin kayba uğradığı gerçeği!

ENFLASYON SARMALI

Toplumun dar gelirli geniş kesimlerinin asıl gündemini ve derdini ise enflasyon ve hayat pahalılığı oluşturuyor. Aslında onlar kendi borsalarını hemen her gün hayatın içinde çarşıda-pazarda-mutfakta yaşıyorlar. Adeta enflasyon sarmalının mengenesi altında eziliyorlar. İktidarın izlediği ekonomi politikaları, emekçinin, yoksulun, dar gelirlinin sofrasını giderek daha da küçültüyor.

TÜRK-İŞ’in ağustos ayı açlık-yoksulluk raporu, bu konudaki yeni sınırları gösterdi. Kira, ulaşım, barınma, enerji, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı 121 bin 786 TL’ye yükseldi. Aynı rapora göre, açlık sınırı ise 37 bin 388 TL’ye çıktı.

KAYBEDENLER...

Son dönemde önemsediğimiz bir başka rapor da DİSK-AR’a ait. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından açıklanan rapor, emekçinin kaybını ortaya koyuyor. Bu rapora göre; enflasyon ve vergiler nedeniyle işçi ücretlerindeki kayıp, geçtiğimiz 8 ayda 2 trilyon TL’yi buluyor. Aynı raporda, yılın ilk 8 ayında asgari ücrette yaşanan kaybın 6 bin 196 TL olduğu açıklanıyor. Bu rakamsal veriler, işçinin-emekçinin sofrasının küçüldüğünü çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Bu verileri DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, “Türkiye tarihinin en ağır bölüşüm krizi yaşanıyor” diye yorumluyor. Sonuçta, her durumda kaybedenler, geliri açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan yurttaşlarımız oluyor. Onların borsada yaşananlarla da doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Yalnızca kendi dışlarında yaşanan bu oyunları acıyla ve ibretle izliyorlar!

SOSYAL ALARM-SOSYAL REFORM

Aslında bütün bu yaşananlar, ekonomik-sosyal ve siyasal alanda alarm zillerinin çalması anlamına geliyor. Bu uyarılar, siyaset kurumu ve siyasetçiler tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. Ülkemizin başta ekonomi ve siyaset olmak üzere, hayatın birçok alanında yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.

Yaşanan olumsuzlukların ve oluşan toplumsal hasarın temelinde, düzen ve sistem sorunu var. Görülen, duyulan sosyal alarmlara ancak sosyal reformlarla karşılık verilebilir. Bunu da bugünkü yıpranmış, tükenmiş siyasal yapı, hiçbir biçimde yapamaz. Ülkemizin yepyeni bir bakışa, yaklaşıma ve toptan bir sağaltıma ihtiyacı var. Halkın büyük çoğunluğu, bu ihtiyacı karşılayacak, güvenebileceği siyasiyönetsel kadroları-yapıları bekliyor.