Ülkemiz siyasal yaşamı ilginç ve tarihi günlerden geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisine yönelik “butlan” operasyonu, yeni siyasal gelişmelere yol açtı. 91 milletvekilinin girişimi ile Yeni Parti kuruldu. Ancak bu parti, kurucularının ifadesiyle, emekçisiyle emeklisiyle millet tarafından oluşturuldu.

Aslında yaşanan bu gelişme, iktidarın bir yılı aşkın süredir muhalefete yönelik hamlelerinin oluşturduğu kara siyasal bulutların içinden, yeni bir umut ışığının doğuşudur. Biz de bu bağlamda, yeni kurulan partiyi, en özlü ifadeyle ve içtenlikle, bir “umut hareketi” olarak değerlendiriyoruz.

DEĞİŞİM VE YÜRÜYÜŞ

Yeni Parti’nin kuruluşunu son derece önemsiyoruz. Ülkemiz siyaseti için tarihi bir dönüşüm ve kırılma olarak tanımlıyoruz. Son dönemde iktidar muhalefeti özellikle de ana muhalefet CHP’yi nefes alamaz hale getirdi. Her türlü zorlamayla yapılan baskılar, işi “butlan” ucubesine kadar vardırdı. İşte bu baskılara karşı, siyasal ve toplumsal muhalefetin lideri Özgür Özel’in önderliğinde başlayan ve bugünlere ulaşan “büyük yürüyüş”, özünde bir adalet ve demokrasi yürüyüşüdür.

Aslında muhalefetle birlikte hakkı hukuku çiğnenenler, toplumun dar gelirli geniş kesimleridir. Emekçisinden emeklisine, çiftçisinden esnafına, kadınından gencine toplum tümüyle bunaldı. Bütün bunların sonucunda, hayatın o durdurulmaz akışı çok güçlü bir değişim talebi yarattı. Bu talep ancak yeni bir iktidarla ve tarihi bir dönüşümle sağlanabilir.

TARİHİ DÖNÜŞÜM

İşte Yeni Parti’nin siyasal hayatımıza girişi, yaşanan olağanüstü koşulların ve ihtiyacın sonucudur. Ama aynı zamanda, ülkemizin siyasal yaşamı için tarihi bir dönüşümdür. Yaşanan zorlu süreç bizi bugünlere taşımıştır. Ağır ekonomik ve sosyal sorunlar içinde bunalmış halkın geniş kesimlerinin, yeni partiden beklentisi büyüktür.

Ayrıca, bu sosyal sorunların yanı sıra, ülkemizin siyasal yapısıyla da ilgili derin sorunlar yaşanıyor. Hukuk ve adalet sistemi başta olmak üzere kurumsal yapılar büyük bir çözülüşü yaşıyor. Kısacası, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, siyasal ve toplumsal hayatın tüm yönleriyle yeniden yapılandırılması gerekiyor.

YENİ SİYASET, YENİ PARTİ

Bütün bu sorunları çözmenin ve demokratik bir yaşamı kurmanın yolu, yeni siyasetten ve yeni bir iktidardan geçiyor. Görüldüğü gibi, toplumun geniş kesimlerinin Yeni Parti için koyduğu çıta oldukça yüksektir. Ana muhalefetin lideri, Yeni Parti’nin genel başkanı Özgür Özel’in, “Ateşten bir gömlek giyiyoruz” sözleri de işte bu gerçekliği ifade ediyor.

Özel ve arkadaşları, kendilerini bekleyen zorlukların ayırdındadır. Ancak bütün zorluklara ve engellemelere karşın, son dönemlerde alınan yol, bu olumsuzlukların üstesinden de gelinebileceğini gösteriyor. Değişim isteyen kitleleri umutlandırıyor.

HALKIN BEKLENTİLERİ

Bin bir türlü sosyal sorunun burgacında kıvranan toplumsal kesimler, Yeni Parti’yi kendilerine uzanmış bir “can simidi” ya da “dayanışma eli” olarak görüyorlar. Yeni Parti’nin kurucuları ve öncü kadroları, bu gerçekliği görüp buna koşut davranmak zorundadır. Halkın sorunlarına sahip çıkılması ve çözümlerinin de gösterilmesi en temel beklentidir. Ancak bu yetmez; yeni partinin, örgütleri ve kadrolarıyla halkın güvenini de kazanması gerekiyor.

Sözün özü, yapılması gereken, bir bakıma “yeniden kuruluş ve kurtuluş”tur. Yeni Parti, ülkenin bütün kentlerinde, özellikle de Anadolu’da, bu anlayışa ve yaklaşıma uygun örgütlenmelidir. Geçmişteki parti içi tartışmalar ve çekişmeler artık geride kalmalıdır. Daha geniş, kapsayıcı, yeni bir mücadele hattı oluşturulmalıdır.

UMUDU ÖRGÜTLEMEK

Yeni Parti’nin kadroları, örgütleri; özellikle butlan sonrası oluşan karanlığı ve karamsarlığı dağıtmak zorundadır. En kısa sürede, halktaki umutsuzluk umuda dönüştürülmelidir. Bunun yolu da en geniş toplumsal kesimler içinde umudun örgütlenmesinden geçiyor. Yeni Parti, yalnızca CHP’lilerin değil, geniş muhalif kesimlerin birlikteliği-ortaklaşması olmalıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu siyasal koşullar, böyle bir birlikteliği ve ortaklaşmayı zorunlu kılıyor. Hiç kimsenin, ayrıntılara takılma ve bunlar üzerinden ayrışma lüksü yoktur. Yeni Parti’nin kurucu lideri Özgür Özel’in “Türkiye İttifakı” tanımı da öncelikle iktidar değişimini hedeflemektedir. Günümüz Türkiye’sinde umutsuzluğu umuda dönüştürmek, siyasal ve toplumsal muhalefetin ortak sorumluluğudur. Kısacası, “umut hareketi” olarak nitelendirdiğimiz Yeni Parti, tüm ülkede ilmek ilmek umudu örmeli ve örgütlemelidir.