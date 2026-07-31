Ülke siyasetinde yaşanan gelişmelerin İzmir ve Ege’deki yansımaları izdüşümleri, yerel gündemde önemli yer tutuyor. Ege Bölgesi’nin son 2024 yerel seçimlerinde, neredeyse tümüyle ana muhalefeti tercih etmiş olduğu dikkate alınırsa; Ege’de yaşanan konuyla ilgili gelişmelerin boyutları daha iyi kavranır.

İzmir ve Ege için şimdiye kadar hep CHP’nin ‘amiral gemisi’ tanımı yapılırdı. CHP ile İzmir ve Ege arasındaki güçlü bağlara dikkat çekilirdi. Bugünlerde yaşanan gelişmelerden öyle anlaşılıyor ki bu tanımlar artık Yeni Parti için yapılacak. Yeni Parti’ye geçenler, bu önemli kırılmada, tarihin doğru tarafında tavır aldıklarını düşünüyorlar.

EGE ‘YENİ PARTİ’LEŞİYOR!

İzmir ve Ege’de, CHP’nin yerel örgütlerinin, il-ilçe başkanlarının ve belediye başkanlarının önemli bölümü Yeni Parti’ye katıldı. Bir bakıma ‘İzmir ve Ege Yeni Parti’leşti’ demek yanlış olmaz. İzmir’in, Ege’nin cumhuriyetçi ve demokrat damarı artık Yeni Parti’de atıyor.

Ardı ardına yapılan etkinliklerle, toplantılarla; CHP’den istifa eden il-ilçe başkanları-yöneticileri, belediye başkanları ve meclis üyeleri Yeni Parti’ye geçiyor. Ege’de bazı yerlerde bu geçişler neredeyse tüm örgütü kapsıyor. Kısacası, Ege Bölgesi Yeni Parti’leşiyor!..

ÖZGÜR ÖZEL FAKTÖRÜ

Bu geçişlerde, Yeni Parti’nin kurucu lideri Özgür Özel’in Egeli oluşunun ve Ege’den yetişen bir siyasetçi olmasının elbette önemli payı var. Egeliler, partili partisiz ayrımı yapmadan, Özel’e sempatiyle yaklaşıyorlar. Onu kendilerinden biri ve siyasetteki temsilcileri olarak görüyorlar.

Örneğin çarşamba günü Manisa’da yapılan geçiş töreninde; bütün il-ilçe başkanları ve örgütleri ile birlikte tüm CHP’li belediye başkanları da firesiz olarak Yeni Parti’ye geçti. Benzer gelişmeler diğer Ege kentlerinde de de yaşanıyor. Ege ve Egeli, Yeni Parti için tüm olumlu ışıkları yakıyor!

ÖDEMİŞLİ TEYZENİN SESLENİŞİ

Aslında bu gelişmelerin ilk işaret fişeği, butlan sonrasında İzmir’e gelen Özgür Özel’in Alsancak-Gündoğdu’da yaptığı halk buluşmasında atılmıştı. Bir bakıma İzmir, tıpkı kurtuluş günlerinde olduğu gibi, Yeni Parti ile ilgili ilk işaretleri de vermişi.

Özgür Özel’in Küçük Menderes yöresindeki gezisi de halkta büyük ilgi görmüştü. O gün biz de gün boyu Özel’i izlemiştik. Ödemiş’te bir kadının Ege ağzıyla Özel’e söylediği ‘Sene otobüs de alcez, bina da alcez’ sözleri, güne ve geziye damga vurmuştu. Kısacası, Ege, Özgür Özel’i bağrına basıyor ve Yeni Parti’ye büyük destek veriyor.

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Salihli’nin Aydınlanma yılları

1970’li yıllar, özellikle de 12 Mart sonrası dönem, birçok yerleşim yeri gibi Salihli’nin de Aydınlanma yıllarıydı. O dönemin gençleri, yurtseverlik duygularıyla dopdolu olarak ülkeyi ve dünyayı kavramaya çalışıyorlardı...

Salihli, Ege’de, Aydınlanma geleneğinin oldukça güçlü damarlarına sahip olan bir ilçeydi. O dönemle simgeleşen kimi mekânlar da, dönemle birlikte anılır. Bu mekânlar arasında, bizim için, iki yerin çok daha derinlikli anlamları ve anıları var...

ÇAĞRI KİTABEVİ VE ORHAN ERDAL

Bunlardan birincisi Çağrı Kitabevi’ydi. Sahibi, yaşça bizden büyük, 68 kuşağından; Horzum Keserler köyünden yetişmiş, değerli dostumuz rahmetli Orhan Erdal’dı. Çok iyi bir eğitimci olan babası Hasan Erdal ilkokulda müdürümüzdü. Amcasının oğlu, erken yaşlarda kaybettiğimiz Yaman Erdal da Kavaklıdere’nin efsane belediye başkanıydı. Biz o dönemin yeni çıkan kitaplarını ve süreli yayınlarını hep Çağrı’dan edinirdik. Burası gerçekten bir ‘Aydınlanma evi’ gibiydi.

Sevgili Orhan Erdal’ın iç tarafta bir oturma alanı vardı. Burası bir bakıma ‘dostlar dergâhı’ ydı. Ülkede ve çevrede yaşanan gelişmeleri burada tartışırdık. İşte o günlerde Çağrı’da tanıştığım bir dostum daha oldu. Sevgili Recai Şeyhoğlu, şimdilerde olduğu gibi o zaman da bir kitap tutkunuydu.

‘CANBABA ÜNİVERSİTESİ!’

Salihli’de o dönemde gençlerin bir başka buluşma ortamı, İstasyon yakınındaki Canbaba Kıraathanesi’ydi. Salihli’den yetişen rahmetli dostumuz eski belediye başkanı ve milletvekili Hakkı Ülkü’nün deyimiyle ‘Canbaba Üniversitesi’. Sevgili Ülkü, ‘Ege’nin Kahvehaneleri’ araştırmamız için, burayı ve anılarını bize anlatırken, böyle ifade etmişti.

Canbaba’nın sahipleri olan Can kardeşlerden Ahmet Can, Tariş yıllarımızdan ve siyasetten dostumuzdu. Salihli Ziraat Odası ve Tariş başkanı olan rahmetli Ahmet Can, o dönemde bizi üzüm bağında konuk etmişti. Dönemin Salihli kaymakamı Ramazan Urgancıoğlu, belediye başkanı Zafer Keskiner, Tariş genel müdürü Oğuz Oyan ve kimi dostlarla konuk olduğumuz o beraberliği, doğrusu hiç unutmuyoruz. Rahmetli olan Can’ı, Urgancıoğlu’nu, Keskiner’i özlemle anıyoruz.

ŞEYHOĞLU’NUN KİTABI-KÜTÜPHANELERİ

Geçmişin güzelliklerini anımsayıp anılar denizinde kulaç atmamıza; yarım asırdan fazla zaman önce Salihli Çağrı Kitabevi’nde tanışıp dost olduğumuz Recai Şeyhoğlu’nun yeni kitabı ‘Raflar ve Rotalar’ vesile oldu. Sevgili Şeyhoğlu, kitap yayımlamayı ve kütüphaneler kurmayı tüm hızıyla sürdürüyor.

Recai Şeyhoğlu’nun kütüphane kurma çalışmalarını önemsiyor ve çabalarına büyük değer veriyoruz. Daha önce de kütüphane açılışlarına bu köşede yer vermiştik. Yeni kitabında da Şeyhoğlu’nun kütüphaneler yolculuğu devam ediyor. Biz de Salihli kökenli Şeyhoğlu’nu içtenlikle kutluyor ve daha nice kitaplara, kütüphanelere diyoruz.

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Ege’nin iki yakasını buluşturanlar

Ege Denizi bir barış denizidir. Uluslararası emperyalist güçler, zaman zaman Ege’nin iki kıyısında yaşayanları birbirine karşı kışkırtsa da, iki halk arasında pek çok benzerlik ve yakınlık vardır. Bu iki kıyının insanlarını birbirine karşı kışkırtmak isteyenler kadar, yakınlaştırmaya çalışanların da çabaları hiç tükenmez. İki yaka ve iki halk arasında önemli barışçı damarlar vardır.

Bunların birincisi Türkiye-Yunanistan Barış Dostluk Derneği’nin şemsiyesi altında toplanan aydınlar ve kültür-sanat insanlarıdır. Diğer bir ana damar ticaret ilişkileridir. 2000’li yılların başlarında Ege kıyılarında ve adalarda düzenlenen ekonomi zirveleri unutulmaz. Hakkını teslim etmek gerekirse, bu girişimlerde o dönemin İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın önemli payı vardır.

BARIŞÇI BAŞKANLAR

Ege’nin iki kıyısı arasında bir başka önemli hat ise, yerel yönetimler ve belediye başkanlarıdır. Bir dönemin barışçı başkanları olarak anılanlar arasında Dikili’de Osman Özgüven, Urla’da Bülent Baratalı, Bergama’da Sefa Taşkın, Didim’de Mehmet Soysalan, Aliağa’da rahmetli Hakı Ülkü ile Foça’da Nihat Dirim’in çabaları unutulmaz.

Onlar en zor zamanlarda bile Ege barışını savunmaktan vazgeçmediler. Yerel yöneticisi oldukları kentlerde barış mücadelesine ve çabalarına büyük destek verdiler. Bu çabalar içinde, Foça’nın rahmetli başkanı Nihat Dirim dönemindeki çalışmalar da önemli yer tutuyor.

NİHAT DİRİM BELGESELİ

Nihat Dirim’in anısına Hakan Barçın tarafından hazırlanan belgesel, 1 Ağustos’ta, Ege’nin karşısında Foça’dan göçenlerin kurduğu Palea Fokea’da gösterilecek. Başkent Atina yakınındaki Palea Fokea’da iki gün sürecek etkinliğin ev sahipliğini, kentin geçmiş dönem belediye başkan yardımcılarından Zaxaro Fratzeskou’nun öncülüğündeki Phokaeon Politeia Platformu üstleniyor.

Belgeselin yönetmeni Hakan Barçın; “Nihat Dirim belgeselinin, iki yakanın insanında yeniden buluşma ve yakınlaşma duyguları uyandırmasına seviniyoruz. Foça’nın unutulmazları arasına adını yazdırmış Nihat Dirim’i, Foça’dan göçenlerin kurduğu Palea Fokea’daki Foçalılarla, yani iki yakada iki ayrı Foça’da buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz’ dedi. Biz de başta Hakan Barçın olmak üzere bu anlamlı belgesele-etkinliğe emeği geçen herkesi yürekten kutluyor ve emeklerine teşekkür ediyoruz.