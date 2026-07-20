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Bölünme ve ittifak denklemi
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Bölünme ve ittifak denklemi

20.07.2026 04:00
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CHP’yi bölme projesi “butlan” mayasıyla yoğruluyor. İktidar cephesi konuşulması gereken onca kriz başlığı arasında gündemi CHP’deki gerilime kitleme hedefinde ilerliyor. Sabah akşam CHP konuşulsun ki ağır ekonomik kriz, meydanlara yansıyan hak ve adalet eylemleri; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre bu yılın ilk altı ayında 150 kadının öldürüldüğü, 151 kadının ise şüpheli ölü bulunduğu; tartışmalı MESEM’le zorunlu staj uygulamasında son altı ayda 36 çocuğun yaşamını yitirdiği, demokrasi karnesindeki sorunlar, güçler ayrılığı ilkesindeki aşınmalar gözden uzak olsun. Türkiye-Irak ham petrol boru hattı tahkim davası, yaklaşık 1.47 milyar dolarlık tazminat iddiaları gölgede kalsın. Neredeyse her güne uyandığımız yeni operasyon dalgaları da bunlara eklendi mi, kim ne ara ülke gündemini ayrıntılı sorgulayıp konuşacak hal bulacak ki?...

Siyasetin körlüğü öyle derinleşiyor ki bitip tükenmeyen kutuplaştırıcı söylemlerin toplumu yorduğu, yurttaşta umutsuzluk, bıkkınlık yarattığı, kurumlara, yetkililere, şeffaf denetim mekanizmalarının işlerliğine güveninin sert düşüşüne neden olduğu yok sayılıyor.

ADIM ADIM GEÇİŞ 

Atanmış CHP yönetimi derseniz, seçilmişlere “Ya biat ya terk et” noktasında. Bir yandan “bölücüler” suçlamasıyla Özel destekçilerini il il görevden almayı sürdürüyor, bir yandan da “Biz size partiden gidin demedik” diyerek toplumsal tepkileri yatıştırma arayışla kampanya söylemi oturtmaya çalışıyor. Şu ana kadar sahaya yansıyan ise ülkenin pek çok bölgesinde yurttaşla buluşan Özel’e yönelik desteğin sürdüğü, CHP’nin seçilmişlerine yönelik yargı süreçlerinin çoğunun toplumun geniş bir kesimi tarafından siyasi olarak değerlendirildiği. 

Bu haftadan itibaren gözler Özel cephesinin CHP ve “Yeni Parti” yol ayrımında atacağı adımlarda. Özel cephesinin tümünün bir anda bu partiye geçmeyeceği, butlan ve iktidar cephesinin tutumuna, yargıya yapılan itirazlardan alınacak sonuçlara göre yol haritasının ilerleyeceği konuşuluyor. Bu gümbürtü arasında ise Özel dahil bazı CHP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan yeni tezkerelerin geçen hafta Meclis’e gönderildiğini de hatırlamak gerek.

Elinde onca olanak olan iktidar cephesi CHP’deki gelişmelere yönelik saha izlenimini görmüyor, okumuyor değil elbette. Ama beklemede, daha önce sağ, muhafazakâr, milliyetçi kanatta yaptığı gibi CHP’nin de kendi içinde bölünüp yeni partiler üzerinden ayrışmasını, böylelikle kendi tarafına çekebileceklerini bulmayı, seçmen desteğinin dağılmasını amaçlıyor görünümünde. “Başkanlık sistemine”, sistemin mimarları övgüler dizse de çoğu yönetimsel ciddi sorunların olduğunun, halkla kopukluğa yol açtığının, hatta bu sistemin Meclis aritmetiğiyle yeniden iktidara gelmelerinin zorluğunun farkında. Böylesine karmaşık bir denklemde CHP’de kalan ve gidenlerin tutumu önemli. Özellikle de iktidar cephesinin yeni anayasa, tartışmalı İmralı süreci konularında... Bu noktada sorulardan biri de CHP’de bölünme gerçekleşir, yeni parti kurulursa CHP’de kalanların bir ittifak denkleminde yer alıp almayacakları.

 ABD VE ATEŞ HATTI 

İç siyasete dalarken çevremizde ise çatışma hattı yine büyüyor. Hürmüz kilidi açılmazken ABD’nin İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatması, Tahran’ın Körfez’de ABD bağlantılı hedefleri vurmasıyla bölgede tansiyon yüksek. Özellikle NATO toplantısı sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye için riskleri artırıyor. Türkiye’nin Sünni Körfez ile Azerbaycan ve Pakistan’ı da kapsayan bir oluşumla birlikte bir çatışma hattına çekilme çabalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bunun için de komşu Suriye üzerinden geçmişte yaşananların unutulmaması önemli.

İşte bu noktada emperyalizmin kirli çarkına karşı koruma kalkanının Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyetin demokratik, laik, hukuk devleti izinde, ulusal birlik ruhunun korunmasıyla temellendirildiğini akıllarda tutmalı. “Neyden kurtuluyoruz” diyerek tarihi eğip bükmeye kalkanlara da anlayacakları açıklıkta tane tane Kurtuluş Savaşı’nın ne olduğunu anlatmalı.

İlgili Konular: #CHP #ABD #Özgür Özel #MESEM

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