Egemenlik ulusundur!

22 Nisan 2024 Pazartesi

Yerel seçimin ardından siyasi partiler, sandıktan çıkan sonuçları ayrıntılı değerlendirme sürecinde. Destek yitiren iktidar cephesinde “kibir bizi yaktı, halktan uzaklaştık” itirafları yüksek sesle dile getiriliyor. Ancak seçim sonucunu tek başına bu şatafatlı yaşamlara faturalandırmak mümkün değil, tıpkı ekonomik kriz gerekçesinin de tek başına yeterli olamayacağı gibi...

Ülkenin içinde bulunduğu noktaya bir seçim sürecinde gelinmedi. “Tek adam” yönetim sisteminin yarattığı sorunlar ortada. Bununla birlikte yoksulluk, yolsuzluk, yozluk döngüsünde etik değerleri yitirmenin, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve hesap verilebilirlik gibi demokrasinin olmazsa olmazlarının aşındırılmasının yarattığı siyasi/toplumsal bir erozyon var.

CHP, sandıktan tarihi bir başarıyla çıktı. Şimdi bunu ileriye taşımak, “iktidara yürüdüğü” söyleminin içini doldurmak konusunda seçmene güven verme arayışında. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hafta sonu belediye başkanlarıyla yaptığı ilk toplantıda verdiği mesajlar önemliydi: “Rantı yönetme, kendi evlatlarımızı, yakınlarımızı birtakım makamlara getirme, yandaşlarımızı zengin etme fırsatı yakalamadık... Tarihin akışını değiştirme fırsatını yakaladık... Liyakatı esas alacağız. Nepotizme, kayırmacılığa son vereceğiz...”

Sözlerin ilkesel tutum olarak ayrımsız şekilde partinin tüm katmanlarına yayılıp yayılmayacağı CHP’nin başarısının da anahtarı olacak gözüküyor.

MECLİS'TEN YANA, HALK İRADESİ DİYEN LİDER...

Yeniden gerilimin yükseldiği Ortadoğu tablosuna bakınca, Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle örülü Cumhuriyetin değerini iyi bilmek gerekiyor. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk’ün öngörüsüyle 104 yıl önce milli iradeyi egemen kılacak şekilde, bir ulusun geleceği tek bir kişinin iki dudağı arasından alındı. Ankara’da Meclis’in kurulması Mustafa Kemal’in yaktığı Milli Mücadele ateşinde önemli bir dönüm noktası oldu. 23 Nisan aynı zamanda Atatürk’ün geleceğimize, çocuklarımıza olan güveninin de sembolü.

23 Nisan’ı kutlarken bugün iktidar cephesindeki kimilerinin bile “halktan koptuk” diye kabul ettiği, TBMM’yi, milletvekillerini de etkisizleştiren “başkanlık sistemine” yönelik tartışmaların arttığı gözlenmekte. Bu çerçevede CHP yönetiminin “Saray’la” diyalog sürecini son derece dikkatli yürütmesi önemli. Özellikle de iktidarın “yeni anayasa” tartışmalarını yeniden gündeme getirdiği bir dönemde... Geçen hafta Sarp Sağkal imzalı haberimizde, 1921 anayasasına işaret edilerek partilerle görüşme turuna çıkan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Özel’in mesaj yolladığı aktarıldı. Önce mevcut anayasaya uyulması gerektiğinin altına çizen Özel’in, “Kapımız açık. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer. ‘Koşun anayasa değişiyor. Gelen gelsin’ günleri geride kaldı” dediği de belirtildi.

KASALAR BOŞ...

Hayat pahalılığı yurttaşın belini büküyor. Yönetimi değişen çoğu belediyenin kasasının ise tam takır kuru bakır halleri kafalarda sorulara yol açıyor. Ekonomi müdürümüz Jale Özgentürk’ün geçen hafta “Harç bitti yapı paydos” başlıklı köşe yazısında Maliye Bakanı Şimşek’in kamuya yönelik tasarruf hazırlıklarına değinildi. Buna göre, “satır arasında kalan önemli bir duyurusu vardı Şimşek’in: Kamu İhale Yasası değişiyor! Bu değişimle kamu ihale mevzuatı uluslararası standartlara uyumlu şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak.” Özgentürk’ün şu ifadeleri dikkat çekiciydi: “İhaleler 22 yıllık AKP iktidarında; şatafata, gösterişe, saraylara, geçmediğimiz köprülere, uçmadığımız havaalanlarına akıtılan kaynakların simgesi ve bugün yaşadığımız yoksullaşmanın da en büyük nedenleri arasında”. Bugüne dek iktidarın yakınından pek geçmediği kamuda tasarruf bu kez uygulanır mı dersiniz?.. Yoksa bir kez daha “yeni araç almayalım” noktasında mı kalır!..

CUMHURİYET'E İKİ ÖDÜL

Referans gazetesi Cumhuriyet geçen hafta iki ödül haberiyle gururlandı. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Haber Ödülü köşe yazarımız Murat Ağırel’e, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Oktay Ekinci Basın Ödülü ise gazetemizin muhabiri Şeyda Öztürk’e verildi. Arkadaşlarımızı içtenlikle kutluyoruz.