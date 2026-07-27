Küresel çapta demokrasi bitkisel hayatta mı tartışmalarının arasında ülkemiz yeni bir siyasi partiye merhaba dedi. İlk ve ebedi genel başkanı Atatürk olan, ülkenin kurucu partisi CHP’de mutlak butlan kararıyla birlikte atanmış ve seçilmişler arasındaki sert gerilim tarihi bir kopuşla Yeni Parti’yi doğurdu. Meclis aritmetiği Özel liderliğinde 91 milletvekilli Yeni Parti ile değişti. CHP’de yaşanan kuşkusuz parti tarihinde büyük bir kırılmadır. Bölünmüş, güçsüz muhalefet yaratma arayışında olan bir iktidar için daha ne olsun dedirtecek bir dönemeçtir. Ancak madalyonun bir diğer yüzü de var. O da baskı ve iç kavgaya sıkıştırılarak etki alanı daraltılmaya çalışılan muhalefetin, bu girişimlerin tersine yurttaşla bağlarını güçlendirdiği, umut veren bir siyasi eyleme giriştiği... Kısır döngü tartışmalara kitlenen, kendi içine gömülmüş görüntüdeki ana muhalefet yeni enerji alanı yaratmış durumda. Yaşananlar kuşkusuz zorlu ama aynı zamanda demokrasi mücadelesinin ülkemizde hâlâ canlı ve diri olduğu yönünde de umut verici.

ALTI OK VURGUSU

Seçmenin gözü kulağı Yeni Parti’nin vaatlerinin ne olduğunda, söylemlerin sahaya nasıl ineceğinde, uygulanmasındaki samimiyet testinde. Aylardır yurdun çeşitli bölgelerinde halkla bir araya gelen Özel cephesi yeni bir partiyle artık ana muhalefette. Atatürk’ün izinde, altı oku kapsayan parti oldukları yönündeki sözleri önemli. Bu nedenle de asırlık CHP’den ayrılmalarında kendilerine destek veren seçmene karşı taşıdıkları sorumluluk çok büyük. Meydanların bu kucaklayıcı tavrının aynı zamanda şeffaflık, liyakat ve güven vericilik sınavına da bağlı olduğu akıldan çıkmamalı.

Geride kalan CHP’ye gelirsek... CHP ülke siyasetinin tarihi kalesi, Mustafa Kemal liderliğinde emperyalist işgale karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın, çağdaş, aydınlık genç Cumhuriyetin kuruluşunun belleği. Kılıçdaroğlu cephesinin de bu çerçevede yaşananlara ve bundan sonra yaşanacaklara ilişkin sorumluluğu büyük. İstedikleri ayrılıklar yaşandı. İktidar baskısı, yargı süreçleri devam ederken partiyi bölünmüşlüğe götüren atanmış taraf olarak eleştirilerin merkezinde. CHP’ye yıllardır bağlı olan seçmenle böylesine ciddi ölçekte bir kopuş yaşanacağını tahmin edemedi mi yoksa görmezden mi geldi soruları akıllarda dolaşıyor... Artık ana muhalefette olmayan bir CHP var. Ancak tüm tepki, tartışmalara karşın CHP’nin bu isimlerin ötesinde bir anlam taşıdığı, Atatürk’ün, demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri izindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu olarak Meclis’in önemli bileşeni olduğu unutulmamalıdır. Karşıdevrimciler için kurucu parti CHP’yi tarihe gömmek en büyük hedef olsa gerek. Kendi kendilerine partiyi bitirdiler diyenleri boşa çıkaracak irade CHP’nin temelinde vardır. Seçimle gelenin seçimle gitmesi, delegenin iradesine saygı ilkesinin de olduğu gibi...

İktidarın başkanlık sistemi ittifak denklemli yapıda. Gelecek seçimlerde demokratik cephenin ortak tutumla birleşme olasılığı iktidar cephesinin uykusunu kaçıracak kadar yükselme eğrisinde. CHP’nin nerede duracağı sorusunun yanıtı ise önemli ve tarihi olacak.