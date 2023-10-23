Sahip olduğumuz değerin farkındayız...

23 Ekim 2023 Pazartesi

Bu hafta ulusal bayramların bayramını kutluyoruz. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Nice zorluklarla, mücadelelerle geçen bir asır. Cumhuriyet Bayramımızı önemsizleştirme çabasına girişenler ise boşa uğraşta. Milli Mücadele’den Cumhuriyete uzanan süreçte elde edilen kazanımların değerini unutmadık, unutmayız. Atatürk’ün izinde, gururla, coşkuyla, minnetle 29 Ekim’i kutluyoruz.

İşgale, yokluğa, baskılara, akla gelen iç-dış tüm engellere karşı bir ulusun şanlı direnişidir Milli Mücadele. Bu ülke uğruna kanlarını veren vatan evlatlarının, düşmana karşı canı pahasına birlik olup geçit vermeyen kadın, erkek, çocukların destanıdır. Mustafa Kemal’in askeri, siyasi ve stratejik dehasıyla kurtuluşun zaferidir. Çökmüş bir saltanattan, savaştan, yokluktan sonra “Asla bir daha toparlanamazsınız” diyenlere karşı dimdik yeniden ayağa kalkıştır. Çılgın bir başkaldırı, umutsuzluğa geçit vermeyen bir birlik ruhudur. Ümmet olgusundan; bağımsız, egemen bir ülke, ulus olma bilincine doğru atılan esaslı ve cesur bir adımdır.

Büyük Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti resmen ilan etmesiyle birlikte Türkiye’nin önünde yepyeni bir sayfa da açılmış oldu. Toplumsal hayatın her alanında, eğitimden ekonomiye bilimden sanata çok önemli kazanımlar hayata geçirildi. Türk kadını hakkı olan eşitlik, özgürlüklükleri elde etti. Cumhuriyet, kapsamlı bir devrimin ta kendisiydi. Atatürk’ün dediği gibi “az zamanda çok işler başarıldı”.

Geriye dönüp bakıldığında, Atatürk’ün Cumhuriyet hedefini nasıl adım adım ileri götürdüğü, iç ve dış dünyadaki gelişmelere yönelik nasıl büyük bir askeri-diplomatik öngörüye sahip olduğu anlaşılıyor.

DOPDOLU BİR 29 EKİM GAZETESİ

Adını Atatürk’ün koyduğu gazetemiz Cumhuriyet, Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt. Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal’le birlikte yol yürüyen isimlerden.

Bu önemli yaş gününde, 29 Ekim Pazar günü siz değerli okuyucularımıza dopdolu içerikte bir gazete sunmak için uzun süredir hazırlık yapıyoruz. 7 Mayıs 2024’te 100 yaşına girecek olan gazetemizin arşivinden de yararlanarak sizler için geniş ve zengin bir içerik hazırladık. Cumhuriyetin ilanına giden tarihi süreçten kültür, sanat, eğitime, gençlere, kadın haklarına, dış politikaya, ekonomiye, spora uzanan farklı konulardaki yazıları, görüşleri, analizleri sizlerle paylaşacağız. Cumhuriyetle özdeşleşen çınar isimlerin anılarını, değerlendirmelerini aktaracağız. “100. yıla 100 sayfa” düşüncesiyle yaptığımız bu çalışma, Cumhuriyetimizin dün ve bugününe ilişkin bir bellek, arşiv niteliğinde.

Türkiye yeni yaşına içte siyasi, ekonomik krizlerin yanı sıra küresel çapta pek çok kaosun, bölgesel çatışmaların arttığı bir dönemde giriyor. Gerici zihniyet yine alan açma peşinde. Gençlerin geleceğe dönük umutları azalıyor. Yeni bir yüzyıla başlarken bu umudu yeniden aydınlatmak, akıl, bilimden yana demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde politikalar izlemek önemli. Bugün coğrafyamızda yaşanan karanlık tabloları düşündüğümüzde farkımızın Milli Mücadele ruhuyla başlayıp ulus devlete uzanan, çağdaş dünyanın kapılarını açan Cumhuriyetin kuruluşu ile oluştuğunu görmemiz gerekiyor.

“Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir” diyen büyük Atatürk’ün şu sözleri günümüzde de hepimize yol gösterici: “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” “Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” “Yurtta barış, dünyada barış.”

ÖRS CUMHURİYET’TE

Gazetemizin “Olaylar ve Görüşler” sayfasındaki yazılarından da tanıdığınız usta gazeteci-yazar Mehmet Şakir Örs hartık Cumhuriyet ailesinde. Örs, Ege bölge temsilcimiz oldu. Örs’ün önderliğinde İzmir’deki değerli ekibimiz, ana gazetede yer alan haberlerinin yanı sıra her hafta cuma dopdolu içerikle Cumhuriyet’in Egesi ekiyle sizlerle buluşuyor.