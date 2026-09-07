Siyasette etik-ahlaki tutum, ufuk çizgisini karartacak noktada desek pek de yanlış olmaz.

Millet iradesinin sandığa yansıması hedefinde yara bere içindeyiz: Atanmışlar, fır döndüler, transferciler derken ciddi bir kırılma yaşanıyor. Üsküdar Belediyesi’ndeki süreç, katılımcı demokrasinin sonuçlarının uygulamasında utanç tablosuna son örneklerden.

CHP’li seçilmiş belediye başkanı Sinem Dedetaş’ın tartışmalı yargı süreçleriyle birlikte tutuklanması, başkanvekilliği seçimini kazanamayan iktidarın buna itirazı, seçimin yenilenmesine geri sayımdayken muhalefetten belediye meclis üyelerinin gözaltına alınması, üstüne bir de CHP’li bazı üyelerin AKP’ye transferi... Adım adım bakınca seçmen iradesine saygı nerede dedirtecek gelişmeler. İktidar cephesi CHP’yi butlanla bölerek muhalefetin etkisini kırma çabasında son sürat ilerliyor. Atı alan Üsküdar’ı geçecekken CHP ve YENİ Parti’nin birlik çabası var ama ne yazık ki çok gecikmeli bir uzlaşı tablosu olduğu da ortada.

Konu sadece CHP ve YENİ Parti’nin sahiplenmesiyle mi yürütülmeli sorusunun yanıtı, demokrasiye yaklaşımınız, seçmenin oyuna saygınız hatta siyasi sorumluluğunuzu göstermeniz açısından önemli olsa gerek. İktidar olanın, sandıkta yenildiği yerleri güçler ayrılığı terazisini bozan tutumlarla kendine alma politikasının millet iradesine saygıyla nasıl bağdaştığını sorgulamak da...

Yarın Üsküdar’da seçim var. Bir umut diyelim, bakarsınız olmaz denilen olur; seçilmişlere, sandık iradesine saygıda iktidarı muhalefeti partiler üstü bir birlik duruşu sergilenir.

ÖZELLEŞTİRME SEVDASI!

Ekonomik krizi söndüremeyen iktidarın çözümü dön dolaş aynı; özelleştirme furyası. Bu kez aralarında köprülerin, otoyolların, DSİ’nin değerli arazilerinin de olduğu dev satış için düğmeye basıldı. Sanayi üretiminde düşüş, tarım-hayvancılığı dibe vurduran yanlış politikalar, ithalata dayalı sistemin ağırlık kazanması derken iktidar sorun yumağını büyüttükçe büyütüyor. Emek örgütleri ve ekonomistler kritik önemdeki altyapı hizmetlerinin satışına kırmızı kart çıkarıyor, ağır faturanın yine yurttaşa çıkacağı uyarısı yapıyor. Bu noktada YENİ Parti lideri Özel’in ihaleye girecek olanlara yönelik “Almayın, iktidara geldiğimizde kamulaştıracağız” çıkışı ise önemli.

KARANLIK ZİHNİYETE HAYIR

MEB tarikatlara okulları açan uygulamaları sürdürürken geçen hafta da gündeme Ehli Sünnet Âlimler Birliği başkanının akıl tutulması örneği açıklaması geldi. Neymiş, nikâhlanmakla evlenmek farklı eylemlermiş, nikâh akdinin yaşı yokmuş! Sadece onla da sınırlı değil, bir başkası karma eğitime karşı, bir diğeri medreselerin savunucusu!

O zaman anayasada yazanı, evrensel çocuk haklarını unutmuşlar demek ki, bize düşen her zaman olduğu gibi hatırlatmak; Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 1924’te medrese sistemini kaldıran, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu, 1926’da Türk kadınının erkeklerle eşit haklara sahip olmasının yolunu açan Medeni Kanun kabul edilmiştir. Taliban benzeri karanlık zihniyetin Atatürk Cumhuriyeti’nde yeri yoktur.

ŞÜKRAN ABLAMIZ...

Gazetecilik mesleğimizin değerli büyüğü, çok sevgili Şükran Soner’in, Şükran ablamızın kaybını her geçen daha derinden hissediyoruz. Yüreğimiz buruk. Cağaloğlu’ndaki binadan bu yana onun tutku dolu gazeteciliğinin, ilkeli duruşunun yol göstericiliğinde hep yan yanaydık. Şükran ablamız sadece ömrünü emek, demokrasi mücadelesine adayan, ilkeli, aydınlıktan yana güçlü bir kalem değil; umut ve direnişin, dostluk ve dayanışmanın, alçakgönüllülüğün sade, sağlam gücünün simgesiydi. Gazeteye ilk girdiğim andan itibaren meslek örgütlenmesinin parçası olmamız için bizi yüreklendirendi; haberde tıkandığımız, kaynağa ulaşmakta zorlandığımız anlarda başvurduğumuz zengin belleğimizdi, dertleştiğimizdi. Cumhuriyet kadını Şükran abladan çok şey öğrendik, şimdi onun meşalesini geleceğe taşıyacağız. Onu çok özlüyoruz.