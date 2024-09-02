02 Eylül 2024 Pazartesi

Ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor. Bu ülke, bu millet işgalcilere karşı Milli Mücadele’nin ateşini yakan kurtarıcısından, kurucusundan, toplumu birleştiren ebedi liderinden vazgeçmiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bir kez daha görüldü. Her yaştan yurttaşlar akın akın Anıtkabir’e, büyük önder Atatürk’e koştu. Bayram ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kimilerinin Atatürk’ü akılları sıra yok sayma çabaları her zaman olduğu gibi yine kendi karanlık dehlizlerinde yok olup gitti. Bu arada Harbiyelilerin mezuniyetlerinde haykırdığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözüne “alınanlar” da yine eksik kalmadı. Oysa askerimizin, Milli Mücadele’den kurtuluşa, çağdaş Cumhuriyet’e uzanan zorlu savaşlardan zaferle çıkan başkomutanına, kurucu liderine saygısından, onun izinden gitmesinden daha doğal ne olabilir ki?

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’ndaki mezuniyet töreni kadınların başarısı bakımından da tarihe geçti. İlk kez harp okullarından aynı dönemde kadın teğmenler birincilikle mezun oldu. Bu aynı zamanda Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin fırsat eşitliği sağlaması, gerici zihniyete karşı bir kadın hakları devrimi olduğunu da göstermesi açısından önemli.

Ümmet anlayışına, siyasal İslamı merkeze yerleştirme çabasına, cemaat-tarikat ağlarıyla işbirliğine, kullanışlı aparatlarla emperyalistlerin bu zorlu coğrafyada egemenliğimizi yok etme, “böl-parçala haritalı” kanlı oyunlarına ülkemizde geçit vermemek hepimizin görevi. Türkiye demokratik, laik, anayasal bir hukuk devleti olarak kurucusu Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyecektir. Önceki gün attığımız manşette olduğu gibi “Asla vazgeçmeyiz!”

CHP’DE KURULTAY HEYECANI

Yerel seçimlerden zaferle çıkan CHP’de gözler bu hafta başlayacak tüzük kurultayında. CHP ilk olarak kuruluş yıldönümü kabul edilen 4 Eylül’de Sivas’ta toplanarak kurultay sürecini başlatacak. Kurultay 6-9 Eylül’de Ankara’da devam edecek. Referans gazetesi Cumhuriyet, CHP’nin bu önemli toplantısını adım adım izleyerek yorum, analiz, perde arkası haberleriyle siz değerli okuyucularımıza aktaracak.

Parti içi tartışmalar, öneri ve eleştirilerin olması katılımcı demokratik işleyiş adına olmazsa olmazlardan. Kurultayla birlikte bu tartışmalardan bütünlüklü bir yapıda genel bir uzlaşı ile çıkmak ise önemli. İktidar hedefinde sağlam adımlarla ilerlenmek isteniyorsa parti içindeki olası güç mücadelelerinin bir dengede tutulması da gerekmekte. Bu çerçevede CHP lideri Özel’in, İBB Başkanı İmamoğlu, ABB Başkanı Yavaş ve eski genel başkan Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partinin önde gelen isimleriyle yaptığı temaslar ve birlik mesajları, iktidar cephesinin gerilim yaratma arayışını boşa düşürecek adımlara katkı olarak değerlendirilmeli.

EKONOMİ YANGIN YERİ

Eylül ayıyla birlikte ekonomik krizin daha da ağırlığının hissedileceği bir döneme giriliyor. Gıda, barınma konularında fiyatların ateşi sönmezken okulların açılması süreciyle veliler kara kara düşünüyor. Okul, servis, kırtasiye, giyim ücretleri el yakıyor. Çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda öneriler yine bol ama yurttaşın cebiyle ne acı ki uyuşmuyor.

Sosyal yardımlarla geçinme mücadelesi verenlerin sayısı artıyor. Geçen hafta Şehriban Kıraç’a konuşan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin şu ifadeleri tablonun ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi: “Hane ekonomisinde büyük bir yangın var. Evde tencere kaynamıyor, diyorlar. İstanbulluların yüzde 6.5’i yani yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi hiçbir şey yemeden yatağa giriyor.”

Emeklisi, memuru, işçisi, çiftçisi toplumun farklı kesimlerinden, yanlış politikalarla yaşatılan darboğaza, hukuksuzluğa, adaletsizliğe tepki ortada. Çiftçilerin eylemleri farklı bölgelerde sürerken geçen hafta Türk-İş’in “Zordayız geçinemiyoruz” eylemleri Zonguldak ve Ankara’daydı. Ali Can Polat’ın haberinde ise DİSK’in “Artık yeter, geçinemiyoruz” başlığıyla 13 Eylül’de Mersin’de büyük miting için geri sayımda olduğu aktarıldı.

Sağlıkta da krizler bitmiyor. Geçen hafta Şevval Aydoğan’ın haberinde epilepsi ilaçlarının bulunamadığı hatırlatıldı. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı’nın bir önceki hafta “10 güne kadar gelmesini bekliyoruz” dediği belirtildi. Ancak ilaç sıkıntısı giderilemedi. Hastaların tarihi geçmiş ilaç kullanmak durumunda kaldığına işaret edildi.

Geçen hafta, kaynakların nasıl çarçur edildiğini gösteren “Oy yoksa tren yok” başlıklı haberimiz de ses getirdi. Emirhan Çoban imzalı haberde, Ankara’da yerel seçimlerde AKP’nin Elmadağ adayının vaatleri arasında yer alan Ankara-Elmadağ bölgesel treninin yolcu yetersizliği nedeniyle kapatılacağı duyuruldu.

Bu sorunlar yumağı düşünüldüğünde CHP’nin kurultay tartışmalarını bir an önce atlatıp yurttaşın sesi olması kritik önemde.

GEZEGEN’İN DİLİ...



Cumhuriyet, siz değerli okuyucularımıza farklı içerikler sunma konusunda atılımlarını sürdürüyor. Geçen hafta gazetemizle birlikte Ayça Ceylan’ın hazırladığı Gezegen’in Dili sayfalarımızla karşınızdaydık. Ayda bir kez yayımlanacak Gezegen’in Dili, yeşil ve sürdürülebilir bir yaşama dair haberler sunacak.