Altın değerinde torik yemeyen moruk!

10 Aralık 2022 Cumartesi

Okyanus dalgalarının dövüp Yol istibdatının söğüşlediği kaşık kadar Mikronezya’da; her karış araziye ya beton dikilip ya asfalt döküldüğünden beri ekilecek toprak kalmamıştı.

Pudra şekeri karşılığı komşu adalardan ithal besin ürünleri ise yükte hafif pahada ağır olup ancak Betonit Saray ve yozdaş ahaliye yetiyordu.

Yozdaş olamadığı için aç gezen Mikron halkı karnını doyurabilmek için umutlarını denize bağlamış, minnacık adada herkes amatör balıkçı kesilmişti.

Kadersiz Balıkçı Buzuki’yi anımsıyor musunuz?

Hani şu koruyucu meleği yok denize çıkma teknen batacak, yok inşaatta çalışma duvar yıkılacak diye diye üç tekerli bisikletiyle hamallığa başlayan balıkçıyı...

İşte o Buzuki de karın doyurmayan meleğine yol verip yeniden denize dönmüştü. Balığı az avladığı günler kendi yiyor, çok avladığı günler seyyaren satıyordu.

Bir torik sürüsünden kısmetine en irisinden 11 torik düştüğü gün, sevinçten havalara uçtu.

Toriklerden birini kendisine ayırıp onunu üç tekerin kasasına yükledi, “Bunları alsa alsa Saray ahalisi alır!” umuduyla Kel Tepe yollarına çıkıp bağırmaya başladı: “Derya koçu torrrikler, yiyen gençleşir, yemeyen moruklaaar!”

Şansının açık olduğu bir gündü. Buzuki’nin tapındığı müstebit muktedirin keyfi yerindeydi. Ulu Çoban, cebinde suretini taşıyan Makropiye altınlarını şıngırdatarak Kel Tepe’yi kaplayan asfaltı seyrediyordu.

Balıkçı Buzuki’yi gördü ve duydu.

Bir zamanlar o da eti sıkı bir torik sayılırdı. Canı çekti. İstihbarat sözcüsü Efraim Gordo’yu çağırdı, eline 5 Makropiye tutuşturup emretti: “Akşama torik al!”

Yoldaş Efraim Gordo, iletişim yozdaşı Frozen Goldstein’a emri iletti: “İşte 4 Makropiye. Akşama torik al!”

Yoldaş Goldstein, Merkez Pastanesi Müdürü Vejetalin Çiçorniya’ya emri iletti: “İşte 3 Makropiye. Akşama torik al!”

Vejetalin Çiçorniya, yardımcısı Liman Von Koka’ya emri iletti: “İşte 2 Makropiye. Akşama torik al!”

Liman Von Koka, getir-götür-vur-kır nöbetindeki Yelloz Yelizov’a emri iletti: “İşte 1 Makropiye. Akşama torik al!”

Yelloz Yelizov nöbet kabininden yel gibi fırlayıp koştu, seyyar Balıkçı Buzuki’nin üstüne çullandı. Adamcağızı tekme tokat kovup üç teker bisikletine ve tabii balıklara el koydu.

Gerisin gerisi Saray’a dönüp Liman Von Koka’ya tekmil verdi: “İşte 9 torik, etti 1 Mikropiye.”

Liman Von Koka, siparişi Vejetalin Çiçorniya’ya koşturup tekmil verdi: “İşte 8 torik, etti 2 Mikropiye.”

Merkez Pastanesi’nin tartışılmaz müdürü Vejetalin, değerli siparişi Frozen Goldstein’a ulaştırıp tekmil verdi: “İşte 7 torik, etti 3 Mikropiye.”

İletişimci yozdaş Goldstein, siparişi soluk soluğa istihbaratçı yoldaş Efraim Gordo’ya teslimle, tekmil verdi: “İşte 6 torik, etti 4 Mikropiye!”

Efraim Gordo, Ulu Çoban’ın huzuruna varıp balıkları gösterdi: “İşte 5 Mikropiye altınına alınan 5 torik, haşmetinize saygılar sunar, canım efendim!”

Muktedir Makropiç, balıkları inceledi. Tazeydiler. Mutfağa gönderdi.

Efraim Gordo’ya “çık” işareti yaptıktan sonra Kel Tepe’ye bakan penceresine dönüp düşündü: “5 altın Mikropiyemizle 5 torik aldığımıza göre 1 torik 1 altın Mikropiye ediyor. Tebaamız da itiraz etmiyor. Demek ki kullarımın durumu çok iyi. Demek ki faizi daha da indirip daha da vergi bindirebilirim.”

Gülümseyerek başını sallayıp öz düşüncesini onayladı ve en gür sesiyle MP müdürünü çağırdı: “Vejetalin! Buraya gel, işimiz var...”