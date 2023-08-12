Aşkın tarifeli seferi
Bitania halkının kuru kazık
çaktığı için kovduğu Velevki
Takşak’tan sonra yağlı kazığa
geçirdiği için geri çağırdığı Direkli
Voyvoda’nın kabile üyeleri,
sığındıkları Mikronezya’dan
tedbirli ve temkinli biçimde, birer
birer dönüyorlardı.
Mukteber Sisikovski’nin
kazık tercihi üzerinden
yeniden müstebit tahtına
oturduğuna hayıflanan ve hatta
dövünen biricik Bitan, bizzat oğlu
ve varisi Beşteber Sisikovski’den
başkası değildi.
Yakışıklı Beşteber, karısı
Salamura tarafından yatakta
basıldığı eşcinsi, Betonit Saray
hizmetlisi Azam Varak’a abayı
yakmış, kavruluyordu.
Bitania’ya dönüşü kaçınılmaz
olan Beşteber, ne yârdan ne
serden geçmek üstüne bir
plan yaptı. Karısı Salamura ve
çocuklarını Bitania’ya önden
gönderdi.
Birlikte Amerika’ya kaçmaya
ikna ettiği yavuklusu Azam’ı da
gece yarısı Betonit Saray’dan
gizlice çıkarıp limanda bekleyen
bir gemiye bindirdi, en dip
kamaralardan birine sakladı.
Beşteber Sisikovski, Azam’a
geminin pek çok limana
uğrayacağını, Amerika’ya
yolculuğun aylarca süreceğini,
güneş görmeyen kamaradan hiçbir
biçimde çıkmaması gerektiğini
anlatmış ama onu yalnız
bırakmayacağına söz vermişti.
Nitekim sözünü tuttu. Gemi
yola çıktıktan sonra her gece
Azam’ın yanına iniyor, ona yemek
getiriyor, sonra bol bol sevişiyor,
haftalar böylece akıp gidiyordu.
Günlerden bir gün, gemiyi
kolaçan eden Kaptan Temo; Azam
Varak’ı saklandığı yerde buldu.
“Sen de kimsin? Nereden çıktın”
diye sorunca Azam çorap söküğü
gibi döküldü, bir çırpıda her şeyi
itiraf etti.
Kaptan Temo, kaçak yolcunun
öyküsünü dinlerken bir karışa
kadar açılan ağzını kapattıktan
sonra gümbürtülü bir kahkaha
patlattı:
“Geceleri güzel geçirdiğinize
kuşkum yok. Ama yanlış gemiye
binmişsiniz. Bu vapur Amerika’ya
gitmez, tarifeli seferdir, Bitania ile
Mikronezya arasında gidip gelir!”
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