Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Aşkın tarifeli seferi

12 Ağustos 2023 Cumartesi

Bitania halkının kuru kazık çaktığı için kovduğu Velevki Takşak’tan sonra yağlı kazığa geçirdiği için geri çağırdığı Direkli Voyvoda’nın kabile üyeleri, sığındıkları Mikronezya’dan tedbirli ve temkinli biçimde, birer birer dönüyorlardı.

Mukteber Sisikovski’nin kazık tercihi üzerinden yeniden müstebit tahtına oturduğuna hayıflanan ve hatta dövünen biricik Bitan, bizzat oğlu ve varisi Beşteber Sisikovski’den başkası değildi.

Yakışıklı Beşteber, karısı Salamura tarafından yatakta basıldığı eşcinsi, Betonit Saray hizmetlisi Azam Varak’a abayı yakmış, kavruluyordu.

Bitania’ya dönüşü kaçınılmaz olan Beşteber, ne yârdan ne serden geçmek üstüne bir plan yaptı. Karısı Salamura ve çocuklarını Bitania’ya önden gönderdi.

Birlikte Amerika’ya kaçmaya ikna ettiği yavuklusu Azam’ı da gece yarısı Betonit Saray’dan gizlice çıkarıp limanda bekleyen bir gemiye bindirdi, en dip kamaralardan birine sakladı.

Beşteber Sisikovski, Azam’a geminin pek çok limana uğrayacağını, Amerika’ya yolculuğun aylarca süreceğini, güneş görmeyen kamaradan hiçbir biçimde çıkmaması gerektiğini anlatmış ama onu yalnız bırakmayacağına söz vermişti.

Nitekim sözünü tuttu. Gemi yola çıktıktan sonra her gece Azam’ın yanına iniyor, ona yemek getiriyor, sonra bol bol sevişiyor, haftalar böylece akıp gidiyordu.

Günlerden bir gün, gemiyi kolaçan eden Kaptan Temo; Azam Varak’ı saklandığı yerde buldu.

“Sen de kimsin? Nereden çıktın” diye sorunca Azam çorap söküğü gibi döküldü, bir çırpıda her şeyi itiraf etti.

Kaptan Temo, kaçak yolcunun öyküsünü dinlerken bir karışa kadar açılan ağzını kapattıktan sonra gümbürtülü bir kahkaha patlattı:

“Geceleri güzel geçirdiğinize kuşkum yok. Ama yanlış gemiye binmişsiniz. Bu vapur Amerika’ya gitmez, tarifeli seferdir, Bitania ile Mikronezya arasında gidip gelir!”

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aşkın tarifeli seferi 12 Ağustos 2023
Kartal Müfrezesi 6 Ağustos 2023
Direkli Voyvoda’nın dönüşü 5 Ağustos 2023

Günün Köşe Yazıları

Özdemir İnce
Özdemir İnce Zorbanın aczi
Ali Sirmen
Ali Sirmen Oppenheimer ve nükleer yalan
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Suçlular sokakta, adalet isteyenler hapiste!
Olaylar Ve Görüşler
Gezi davası - Dr. Enver KUMBASAR
Olaylar Ve Görüşler
Biltmore Oteli Cinayeti üzerine - Dr. Hüseyin SERT
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Bildiğiniz gibi değil
Özgen Acar
Özgen Acar ‘Yıpratma savaşı!’
Sertaç Eş
Sertaç Eş Muhalefetin kendiyle yarışı
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Yoksulluk sıradanlaştığında...
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Futbolcu vergi veriyor mu?
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Kadının erdemi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler