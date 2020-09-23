AKP’ye üye olmayan ölsün

23 Eylül 2020 Çarşamba

AKP’ye üye olanlara Külliye’de bir gün geçirme fırsatı veriyorsunuz ya;

Peki, olmayanlara? Onlara ne yapacaksınız?

Onlar, öyle ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşacaklar mı?

AKP’ye sinir olanlar? AKP’ye gıcık olanlar? AKP’ye güven duymayanlar?

AKP’ye oy vermeyenler? AKP’den kuşku duyanlar? AKP’den uzak duranlar?

AKP’nin niyetinden kuşku duyanlar? AKP’ye arkasını dönmeyecek olanlar?

AKP’nin suç işlediğini düşünenler? AKP’nin iktidarını kötüye kullandığını fark edenler?

AKP’nin bu ülkeye büyük zarar verdiğinden emin olanlar?

Hele hele başka partiye üye olanlar?

Onların bu yaptıkları yanına mı kalacak?

Onları da hapse atmayacak mısınız?

Aylarını, yıllarını, ömürlerini orada geçirmeyecekler mi?

Hatta içlerinden birkaçını sallandırın Taksim Meydanı’nda bakalım bir daha kimse başka partiye üye olabilecek mi?

AKP’ye üye olamadan kimse şuradan şuraya gidebilecek mi?

AKP’nin hoşuna gitmeyecek yazılar yazanlar, kitaplar çıkaranlar, sözler söyleyenler...

AKP’ye yan gözle bakanlar...

AKP’nin canını sıkanlar...

Bir günü Külliye’de geçirmek ne kelime, evlerinde bile bir gün geçiremesinler, bu ülkede tutunamasınlar, yatacak yerleri olmasın.

Onları bir ömrü baskı ve tehdit altında geçirmeye mahkûm edin ki AKP’ye üye olmayan kimse kalmasın bu ülkede.

Bu arada, reklam panoları yetmez;

Tanıtım alanınızı geniş tutun.

Vapur çıkışlarında, metro girişlerinde, otobüs duraklarında halkın eline, üzerinde “AKP’ye üye olana Külliye’de bir gün bedava” yazılı kâğıtlar tutuşturun.

Muhtarları örgütleyin kapı kapı dolaşıp anlatsınlar herkese AKP’ye üye olmak neden önemli diye.

Emredin, TRT’de bununla ilgili kamu spotları dolansın.

Devlet tiyatrolarında AKP üyeliği temalı oyunlar oynansın.

Okul müfredatlarına sokun olayı, ağaç yaşken eğilsin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin girişine “AKP’ye üye olan ve AKP’ye üye olmayan” tasvirli alegorik resimler asılsın.

AKP’ye üye olana ekmeği daha ucuz satın.

Bankalar onlara daha düşük faizli kredi çıkarsın.

Sınavlarda onların çocuklarına artı puanlar yazılsın.

Atamalarda AKP’ye üye olanlara öncelik verilsin.

Erken emeklilik hakkı tanıyın hepsine ve bayramlarda ve felaketlerde bin lira daha fazla maaş yatırın her birine.

Otobüslerde hamile, yaşlı ve gazilerle aynı yerlere oturabilsinler.

Otoparklarda engellilere ayrılan yerlere park edebilsinler.

Tren ve uçaklara indirimli binsinler.

Markette kasa önünde hiç beklemesinler hep ilk üçe girsinler.

Ve mezarlıklarda en güzel yerlere gömülsünler.

MİT’in sırlarını vaat edin o insanlara. AKP’ye üye olan Hakan Fidan’la bir gün geçirsin.

Ailesiyle birlikte kozmik odaya giriversin.

Hızınızı alamayın, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyın partiye üye olanlara.

Her biri kendince bir karar belirlesin, çıkarsın.

AKP’ye üye olan herkes, gıcık olduğu birini doğrudan hapse attırsın. Canı istemedikçe de bir daha dışarı saldırtmasın.

AKP’ye üye olan herkes ama herkes ne kadar büyük bir gücün parçası olduğunu iliklerine kadar hissetsin.

Batan geminin malları bunlar, satın gitsin.

Bu rüya hiç bitmesin.