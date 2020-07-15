Bir şeylerin yıldönümü... ama nelerin yıldönümü?

15 Temmuz 2020 Çarşamba

Temmuz ayında yıldönümleri çok... Mesela Temmuz,

1980’de Nihat Erim’in öldürülmesinin ve siyasilerin “yine” üzüntü mesajları vermesinin yıldönümü.

1981’de Denktaş’ın “Kemalist çizgide birleşerek komünizme teslim olmayacağız” demesinin...

1982’de hazırlanmakta olan yeni anayasanın mimarı Prof. Orhan Aldıkaçtı’nın “Bir sistem getirmeye çalıştık. Buna göre kimse ben istediğimi yaparım diyemeyecek” demesinin...

1983’te Barış Derneği davasında askeri savcının sanıklar için 8 ile 15 yıl hapis cezası istemesinin...

1984’te Erdal İnönü’nün “demokrasiye sahip çıkacağız” demesinin...

1985’te Türk-İş’in hükümete söz geçirememesinin...

1986’da Adnan Oktar’ın DGM’de yargılanmasının...

1987’de PKK’nin Diyarbakır’da köy basıp biri üç aylık bebek, dört kişiyi öldürmesinin... 1988’de 1.5 milyarlık hayali ihracat suçundan yargılanan Haluk Naci Ezgi’nin Özallar’ın düğününe davetli olmasının...

1989’da Erdal İnönü’nün Güneydoğu’yu kastederek “Ülke bütünlüğü tehlikede” demesinin yıldönümü.

1990’da Barolar Birliği’nin Yargıtay’a ateş püskürüp yeni adli yıl için ayrı alternatif tören düzenleyeceğini açıklamasının...

1991’de Erdal İnönü’nün CHP Genelbaşkanlığı’na Baykal karşısında zorlanarak seçilmesinin...

1992’de TBMM bBaşkanı Cindoruk’un Cumhurbaşkanı Özal’a “Cumhurbaşkanı Meclis’le zıtlaşmamalı” diye öğüt vermesinin...

1993’te Spil Dağı’nın eteklerindeki şeriat kampının kapatılmasını isteyen valiye polislerin “Orada dini eğitim yok” diye rapor vermesinin, sonra valinin bizzat giderek kampı kapatmasının...

1994’te Refah Partisi’nin, kendi kalesi olan Fatih’te sandığı ANAP’a kaptırmasının...

1995’te Bayrampaşa Cezaevi’nde terör örgütlerinin eğitim çalışması yaptığı haberlerinin çıkmasının...

1996’da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın “Atatürkçülerin kellesini kopartacaklar” demesinin ve sürülmesinin...

1997’de Zaman gazetesinin, Mesut Yılmaz hükümeti seçimi kazandığında “Hayırlı olsun” manşeti atmasının...

1998’de Batı Çalışma Grubu’nun şeriatçı örgütlenmenin ulaştığı büyük boyutu ortaya koyduğu raporu yayımlamasının...

1999’da Hürriyet’in Ahmet Kaya için “Şerefsiz” manşeti atmasının yıldönümü.

2000’de Ecevit’in AB’ye girmek için ölüm cezasının kaldırılması gerektiğini savunmasının...

2001’de Cumhurbaşkanı Necdet Sezer’in anayasa değişikliği konusunda Avrupa Birliği’ne uyumlu düzenlemeler yapılması gerektiğini söylemesinin...

2002’de Cumhurbaşkanı Sezer’in istifa eden Kemal Derviş’i durdurmasının...

2003’te Amerika’nın Irak’taki Türk askerlerini cezaevine atmasının...

2004’te Başbakan Erdoğan’ın ABD, Irak ve İsrail kuşatmasındaki İran’a ziyaretinin ve muhafazakârlardan destek almaya çalışmasının...

2005’te Türk Telekom’un özelleştirilmesinin...

2006’da Atatürk Orman Çiftliği’ni belediyeye tahsisi eden yasa onaylanmadan mescit yapımına başlanmasının...

2007’de AKP’nin seçim başarısını bazı gazetelerin “Bu da halkın muhtırası” diye vermesinin...

2008’de Taraf gazetesinin, Ergenekon iddianamesiyle ilgili haberi derin devleti kastederek “1923’te kuruldu, 2008’de arınıyor” manşetiyle duyurmasının...

2009’da Yeni Şafak’ın, “Faili meçhul cinayetler ve Ergenekon soruşturmalarını yürüten isimlerin tayini için 21 gündür HSYK’yi kitleyen üyeler ikna oldu. Özel savcı ve hâkimler yerinde kaldı” diye haber yapmasının yıldönümü.

2010’da Abdullah Gül’ün “Tamamen yeni ve önyargılardan uzak bir anayasa yapılması daha iyi olurdu” demesinin...

2011’de Taraf gazetesinin, kritik yüksek askeri şûra öncesi Çankaya Köşk’ünde yapılan zirvenin ardından Genelkurmay Başkanı’nın ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemelerine dair haberi “Daha karpuz kesecektik” diye duyurmasının...

2012’de Başbakan Erdoğan’ın, iman edenlerin birbirini sevmek zorunda olduğunu söyleyip “Birbirimizi dışlayamayız, ötekileştiremeyiz” demesinin yıldönümü.

2013’te Başbakan Erdoğan’ın,Gezi’ye destek verenlere linç çağrısı yapmasının...

2014’te Başbakan’ın, “Halkın seçtiği cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olacak” demesinin...

2015’te Meclis’te dokunulmazlık restleşmeleri yapılmasının...

2016’da tuhaf bir darbe kalkışmasının...

2017’de Başbakan’ın ana muhalefet liderine “Sokakta adalet aranmaz. Sokakta aranan adaletin adı intikamdır” demesinin...

2018’de Başbakan’ın artık partili cumhurbaşkanı olmasının...

2019’da Cumhurbaşkanı’nın “Ruhlarını iblise satan müptezeller Türkiye’yi asla ele geçiremeyecekler” demesinin yıldönümü.

2020 Temmuzu’ndaki tüm yıldönümleriniz bir kez daha kutlu olsun!