Daha karpuz kesecektik

25 Haziran 2022 Cumartesi

Yargının “baronları” bize dava açmış. Acele etmişler, keşke biraz bekleselerdi. Yazacağımız diğer dosyaları da görüp toptan dava açsalar hem zaman hem de iki kez vekâlet ücreti nedeniyle parasal kayıplarının önüne geçerlerdi.

Dosyalar hayli kabarık. Gündem de yoğun olunca araya başka yazı konuları giriyor. Dosyaların hangi birinden başlayalım. Bu arada “yargının baronları” tabirini biz uydurmadık. Yargı camiasında onlara takılan isim bu. Ama “cuk” oturmuş. Bir elleri adliyede bir elleri Emniyet’te diğer elleri siyasette ve iş dünyasında. Hal böyle olunca kotarılmadık, halledilmedik iş yok.

Bu arada çok mühim davalarda yan görevleri yapan yamakları da görev almak için aportta bekliyorlar. Avukat T.Ö. ile Bebek’te bir ara sokakta güya terzilik yapan baronlardan birinin “uzak akrabası” E.A., talimat geldiğinde hemen yardıma koşuyorlar.

BECERİKLİ TERZİ

Şimdi siz “Avukatı anladık da terzi ne ayak abi?” diyeceksiniz haklı olarak. Bu terzi kırk ayak. On parmağında on marifet.

Öyle terzi deyip geçmeyin. Terzilik önemli bir meslektir. Rahmetli babamın da ilk işi terzilikti. Ondan bilirim. Bizim elin siyaseti o terzi dükkânında konuşulur, orada önemli kararlar alınırdı. Fatsa’da Terzi Fikri, Diyarbakır’da Terzi Niyazi ve talebesi Terzi Mehdi de öyleydi.

Ha! Bu baronlardan birinin “uzak akrabası” terzinin öyle siyasetle falan alakası yok. O, adliyede buz dosyası olanlara bedeli mukabilinde elbise dikiyor sadece. Elbiselerin fiyatı değişken. Yok kumaşına, kupuna göre değil fiyat. Dava dosyasında istenen cezaya göre fiyat veriliyor. Kimi zaman 500 bin kimi zaman 2 milyon kimi zaman da 1 kaç milyon dolar.

Mesela; Mehmet Sena Söylemez’e 2 milyona elbise diktiği söyleniyor. Sonra bu 2 milyon yüzünden adliyede kavga çıkıyor. Davanın yeniden görülmesi için başvurulan 11. ağır cezanın hâkimine bu paradan pay verilmeyip sadece bir takım elbise verilince olan Sena Söylemez’e oluyor. Tutuklama kararı çıkıyor tabii. Söylemez ailesinin parasını yemek de kolay değil hani. Elbise bedeli olarak alınan bu 2 milyon lira geri istenince “Eve girmiştim parayı oraya verdim. Sonra öderim falan” deniyor. Parayı alıyorlar geriye ama 130 bin kadar eksik olarak.

YANAKLARINI ÖPTÜ KAZIĞI ÇAKTI

Bir de R.E.K’nin bir davası vardı. SBK’nin de adının karıştığı. Dava açıldığında R.E.K., polis tarafından hakkında arama kaydı olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya becerikli Terzi E.A’nın akrabası olan baronu ziyarete gidiyor. Tabii terziye birkaç takım elbise de yaptırıyor. Baron, “Yahu biz akrabaymışız. Daha önce niye tanışmadık seninle” diye yanaklarından öperek karşılıyor. Sonra R.E.K’yi her yerde fellik fellik arayan Emniyet organizenin müdürünü arayarak “Gelen benim çok yakınım, akrabamdır. İfadesini alın” diyerek gönderiyor. Yanına da baronların ilgilendiği davaların değişmez avukatı T.Ö. olmak üzere.

R.E.K., ruhsatlı silahıyla büyük bir özgüven içinde Emniyet’e gidiyor, silahını kapıda teslim bile etmiyor. O arada SBK, arayıp acil görüşme talebinde bulununca hemen Emniyet Organize Şube Müdürü aranarak R.E.K’nin evine gönderilmesi, ifadesinin yarın alınması isteniyor. Hakkında arama kararı bulunan R.E.K’ye ifadesinin yarın alınacağı söylenerek evine gönderiliyor. Çünkü karşı tarafla pazarlık başlamıştır. SBK her zaman olduğu gibi savcı ve hâkimlerin kullandığı kapıdan adiyeye dalıyor. Terzinin akrabasının odasında adliyenin diğer iki baronun da katılmasıyla toplantı yapılıyor. Pazarlık uzun sürüyor. Sonuçta 500 bin dolara el sıkışılıyor. R.E.K. ertesi gün tutuklanıyor.

Fettah Tamince’nin tahliyesi de evlere şenliktir ha!

Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa İnal Doğan aynı zamanda Tamince’nin de avukatı. Sorgu sırasında Antalya’daki üniversitenin FETÖ’ye devri konusu sorulunca Tamince’nin yukarının talimatıyla devrettiğini söylemesi üzerine bu ifadenin tutanağa geçirilmesine avukatın itirazı, savcının da tutanağa geçirme yönünde kararlılığı nedeniyle dönen dolapları ve savcının başına gelenleri de başka bir gün yazarız. Bu olayda diğer yargının diğer baronunun müdahalesini de...