Dangalak mı dediniz?

07 Mayıs 2022 Cumartesi

Son günlerde siyasetin gündeminde bir “dangalak” muhabbetidir gidiyor. Argo bir sözcük olduğu için genelde sokak ağzını kullanan avam tabakanın tartışmalarında kullanılan “dangalak” sözcüğünün siyasette kullanıldığına ilk kez tanık oluyoruz.

Önce AKP’liler birbirine bu sözü kullandı. Partinin MKYK üyesi Haluk İpek, partisinin iftarına katılmadığı için mikrofonun açık olduğunu unutarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hakkında “dangalak” ifadesini kullanmıştı. Onun tartışması bitmeden bu kez ses Çanakkale’den geldi. Çanakkale’den gelirken yeni yapılan köprü yerine gemi ile geçtiği için ti’ye alınan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan çok öfkelenmiş. Kendisinin gemide çekilmiş resimlerini paylaşarak “Köprü geçişi pahalı galiba” diyen CHP’lileri “Dangalaklar” diye payladı.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre, “dangalak” sözcüğü “düşüncesiz, budala, akıl yoksunu, hödük” kişileri tanımlamak için kullanılır.

Şimdi Turan’ın CHP’lilere yönelik “dangalak” sıfatı yerli yerinde mi ona bakalım! Başka bir deyişle iktidarın yaptıkları mı muhalefetin eleştirileri mi dangalaklık?

DANGALAKLIK TESTİ

Merkez Bankası rezervleri eksi 50 milyon sınırına dayanmışken ve 10-15 milyar dolarlık swap anlaşması için katilleri kucaklayacak duruma gelmişken dolara endeksli yolcu garantili köprüler, yollar, havalimanları, hasta garantili şehir hastaneleri yapıp şimdi de bunları TL’ye çevirmek için tornistan yapmak mı dangalaklık yoksa bunları eleştirmek mi?

Suriye’nin tez zamanda parçalanacağı hayaliyle ganimetten pay almak için iç savaşı körükleyip, NATO’nun Acil Müdahale Gücü ile müdahalede bulunması ve sınırda bir tampon bölge oluşturulması için ne kadar sığınmacı gelirse o kadar iyi deyip sınırları yol geçen hanına çevirmek mi dangalaklık yoksa barış için çaba göstermek mi?

Sığınmacıları önce “ensar” diye niteleyip 80 milyar dolar harcadıktan sonra kamuoyunun tepkisiyle bu kez de hiç olmazsa bir milyonunu geri göndermek için barınak, hastane, okul, yol, sanayi tesisleri kurmaya bir o kadar daha para harcamak mı dangalaklık, yoksa Esad’la barışıp soruna iki ülkenin ortak çözüm yolu bulmasını sağlamak mı?

“Faiz sebeptir enflasyon sonuç” fantezisi ile faizi düşürüp döviz kurunu patlattıktan sonra bu kez de dolara endeksli “kur korumalı mevduat” diye akla ziyan bir yöntemle kur farkının bütün külfetini Hazine’ye yıkmak mı dangalaklık, yoksa faizi artırıp doların kendiliğinden düşmesini sağlamak mı?

Bir yandan politika faizini yüzde 14’te tutarken diğer yandan enflasyona endeksli tahvil çıkarılacağı müjdesini vermek mi dangalaklık, yoksa enflasyonla mücadele etmek için hem maliye hem para politikalarını birlikte devreye sokmak mı?

İthalatı önceleyen yanlış tarım politikası nedeniyle yıllardır nadasa yatırılmış toprağı yeniden işlemek yerine Afrika ülkelerinde milyonlarca hektarlık tarım arazisi kiralamak mı dangalaklık, yoksa o kira bedelini çiftçiye sübvansiyon olarak vermek mi?

Orman yangınları için elindeki THK’ye ait uçakları hangarda bekletip yüz binlerce hektarlık ormanın yanmasını izlemek ya da dışarıdan daha pahalıya uçak kiralamak mı dangalaklık, yoksa THK uçaklarının bakımının yapılması ve uçuşa hazır uçakları kullanmak mı?

Bu listeyi sayfalar dolusu uzatmak mümkün. Ama dangalak olmayanlar zaten bunun farkında. Dangalakların anlaması da mümkün olmadığına göre burada kesmek en iyisi.