Entarisi ala benziyor

10 Ekim 2020 Cumartesi

Fistanlı rektör yardımcısının sosyal medyadan çokeşliliği savunması karşısında amma da gürültü koptu ha!..

Bir infial, bir vaveyla sormayın gitsin. Anlamadığım, bu tepkiler rektör yardımcısının sarf ettiği sözlere mi, giydiği fistana mı, Menzil tarikatına mensup oluşuna mı yoksa GATA gibi bir kurumun düştüğü duruma mı?

Galiba hepsine birden. İyi de ne var bunda şaşıracak?

Yıllardır Sağlık Bakanlığı’nın bu Menzil tarikatı tarafından yönetildiğini duymayan mı kaldı! Herhalde soyut bir tarikat mensubunu kanlı canlı görünce ayıldık. Sözlerine şaşıldı desem, o da değil. Çünkü buna benzer sözleri üniversite hocalarından, rektörlerden, dekanlardan ilk kez de duymuyoruz ki...

Buyurun, “Yeni Türkiye”nin bilim kadrosunun literatüre geçen açıklamalarından bir demet:

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü: “Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiştir.”

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın: “İslami olarak Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz-ı ayndır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu: “Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. Laiklik en büyük tehlikedir.”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça: “Rektör ve akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma arz ederim”, “Erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın, Allah’a isyan etmiş sayılır”, “Mürtedin cezası, eğer tevbe etmezse ölümdür.”

Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven: “Superman diye bir şey yok, hayal kahramanı, ama süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel.”

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Profesör Bedri Gencer: “Elazığ’da deprem, çocuk yaşta evlilikler yasaklandığı için oldu.”

‘Pavyon mu burası?’

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin, kıyafetlerini beğenmediği kadın öğrencilere şöyle seslendi: “O... musun, pavyon mu burası?”

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’den, sosyal medya üzerinden Suna Varol isimli kadına: “Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?”

Buraya sadece son bir yılda yaşadıklarımızı aldık. Hepsini almaya kalksak değil bu köşe, gazetenin sayfaları yetmez. O halde Ali Edizer’in paylaşımına da “Aaa bu kadarı da olmaz ki ama” diye şaşmak niye? Diğerlerinden tek farkı, bu paylaşımları entariyle yapmış olması.

Rövanş alındı

“Recep Abi”sinin sağlık bakanlığı sırasında özel kalem müdürlüğü görevi de yapmış olan Menzilcinin GATA’ya atanması ise öyle tesadüf falan da değil. İktidarın ve karşıdevrimin GATA üzerinden Cumhuriyet ve ordudan rövanş alındığını ilan etmesidir. GATA’nın özellikle iktidar çevrelerinde ve FETÖ mensuplarının bilinçaltında simgesel bir anlamı vardır. Cumhuriyetin, laikliğin en büyük savunucusu ordunun sembolü bir kurumdur. Başbakanlığı döneminde Erdoğan, tiyatrocu Nejat Uygur’u ziyaret etmek için eşi Emine Erdoğan’la birlikte GATA’ya gitmiş ve başörtülü olduğu için Emine Erdoğan içeri alınmamıştı. Emine Erdoğan’ın başörtüsü nedeniyle yönetmelik gereği GATA’ya alınmayışını kimsenin savunacak hali yok. Nereden baksan ayıp ve kabul edilemez. FETÖ ise Ergenekon kumpas davaları sırasında sanıklara hasta raporu verilmesi nedeniyle ünlü “Gatagulli” benzetmesini yapmıştı. Sonra GATA’da FETÖ mensubu doktorlar tarafından kendilerinden olmayan öğrenci adaylarına çürük raporu verilerek asıl “Gatagulli”yi kimin nasıl yaptığı ortaya çıktı. Ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra fırsat doğdu ve harp okulları ile Kuleli gibi askeri liseler ve GATA da kapatıldı. GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanıp yönetimine de Menzil mensupları getirilince, rövanş da alınmış oldu.

Henüz milli marşımızın olmadığı yıllarda askerlerimiz uluslararası törenlerde ya tekbir getirip ya da türkü söylerlermiş. İngiltere’de Reşadiye harp gemimizin kızaktan indirilişi töreninde bulunmak üzere İngiltere’ye davet edilen Türk heyeti, tören sırasında İngiliz denizciler kendi milli marşını okuyunca bizimkiler de başlamışlar türkü çığırmaya:

“Entarisi ala benziyor/ Sultan Reşat bana benziyor.”

Bürokrasiye atanan fistanlı tarikat mensupları kime benziyor?