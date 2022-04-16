Man Adası davası ayan beyan

16 Nisan 2022 Cumartesi

Belgeleri gerçek olan bir davanın ayan beyan nasıl kapatıldığını, kapatılmakla kalmayıp bir de belgeyi sunanın nasıl suçlu çıkarıldığının öyküsünü yazacağız bugün.

Man Adası davasını yeniden gündeme getiren Yargıtay’ın son kararı oldu.

Gelin filmi başa sarıp sonra hangi katakullilerin çevrildiğini ve davada adı geçen Bellway şirketinin sahibi Sıtkı Ayan ile o dönemde İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı olan kardeşi Ayhan Ayan’ın davanın Kılıçdaroğlu aleyhine evrilmesindeki rolünü anlatalım. Ve tabii o dönem İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2017 günü Erdoğan’a “Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, eski özel kalem müdürünün yurtdışında vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini biliyor muydun” sorusunu yöneltti. Bir gün sonra Kılıçdaroğlu’na meydan okuyan Erdoğan, “İspat et, görevimden istifa edeyim” dedi.

Erdoğan’ın meydan okuması üzerine önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ardından da Kılıçdaroğlu, Man Adası’nda kurulu Sıtkı Ayan’a ait Bellway şirketi üzerinden Türkiye’den Erdoğan’ın yakınlarının yurtdışındaki hesaplarına para gönderildiğini öne sürerek bazı dekontlar gösterdi.

Aslında dekontlar gerçek olmasına gerçekti ancak buradan Man Adası’na değil tam tersine Man Adası’ndan Türkiye’ye para girişi olmuştu.

Erdoğan ve çevresinin eli bu yanlış açıklama üzerine rahatlamıştı. Hemen Kılıçdaroğlu hakkında hem kendisi hem de adı geçen yakınları beş ayrı dava açtı. Bu mahkemelerin hâkimleri sürülerek yerlerine yeni hâkimler atandı. Yeni atanan hâkimler Kılıçdaroğlu’nun avukatı tarafından sunulan delilleri dikkate almayacaklarını açıkladılar. Delilleri dikkate almayan mahkeme Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davasında Türkiye tarihinin en yüksek tazminat bedeline karar verdi.

SITKI AYAN’IN KARDEŞİNİN MÜDAHALESİ VAR MI?

Bu kararı veren hâkim Ülkü Ergin 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmış ve Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 18 Ekim 2016 tarihli 1880 sayılı adli yargı kararnamesi ile Ergin, Enez Hâkimliği’nden İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne atanmıştı. Ülkü Ergin gibi geçmişte FETÖ ile iltisaklı olduğu için hakkında soruşturma açılan hâkim, savcı ve polisler AKP iktidarı için en kullanışlı kişiler olduğu için görevlerine dönebiliyorlar. Haklarındaki soruşturmalar tehdit unsuru olarak kullanıldığından iktidarın özel olarak ilgilendiği davalar da bu hâkim ve savcılara veriliyor.

Normalde dosyalar UYAP üzerinden dağıtılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davada mahkeme UYAP üzerinden değil özenle seçilerek görevlendirildi.

Bu görevlendirmeyi yapanın da dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yine dönemin İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan olduğu söyleniyor. Son isme dikkat. Ayhan Ayan ile davada adı geçen birinin soyadı aynı. Bingo bildiniz. Tabii ki Sıtkı Ayan. Yani Man Adası’nda kurulu Bellway şirketinin sahibi. Erdoğan’ın yakınlarının hesabına para aktaran şirket.

Sıtkı Ayan’ın kardeşi Ayhan Ayan ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan sonradan Yargıtay üyesi seçildiler.

Davaya Ülkü Ergin gibi özel seçilmiş hâkim yerine UYAP’tan bir hâkim atanmış olsaydı sonuç ne olurdu?

Şöyle olurdu muhtemelen. Bir kere Kılıçdaroğlu sürçülisan ile 15 milyon tutarındaki paranın Türkiye’den yurtdışına gönderildiğini söylemiş olmasına karşın Man Adası’ndan Türkiye’deki hesaplara gönderildiğinin dekontları gerçek mi? Gerçek. O zaman bu paranın kaynağının sorgulanması, hangi ticari faaliyetten ötürü böyle bir kazancın oluştuğu sorgulanmaz mı?

Gönderilen bu paranın karapara olup olmadığının araştırılması gerekmez mi?

Türkiye’de özellikle AKP iktidarının son dönemlerinde ödemeler dengesinde sürekli net hata noksan kaleminin fazla vermesi dikkat çekmektedir. Daha açık anlatımla kaynağı belirsiz kayıt dışı döviz girişinin artış göstermesi. İşte Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı o dekontlarda da Türkiye’ye kaynağı belirsiz para girişleri olmuş. Ama tercihli hâkim sistemi nedeniyle bunlar araştırılmıyor.

Man Adası davası ayan beyan bir katakulliye kurban gitmiş.