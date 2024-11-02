Normalleştik elhamdülillah!

02 Kasım 2024 Cumartesi

Hah! İşte böyle normal gündemimize dönelim. Neydi o “yumuşama” yok yok “normalleşme” görüntüsü altında al gülüm ver gülümler. Adına normalleşme denen o flörtleşme aslında bizim için anormal olandı. Altından kim bilir ne çapanoğlu çıkacak diye sürekli istim üstünde olacağımıza normalimize dönmek en hayırlısı. Hiç olmazsa bizi ne tür tehlikelerin beklediğini öngörebilir, hamlelerini savuşturmada gereken önlemleri önceden alabiliriz.

Sabah ana muhalefet liderine teşekkür edip ertesi gün seçilmiş belediye başkanına operasyon yapmak tek adam rejiminin normali. İktidarın 2013’te açılım süreci başlarken İmralı’ya ve Kandil’e gönderdiği elçilerin sonradan “terörle iltisaklı” denerek tutuklanması belleklerde tazeliğini koruyor.

Erdoğan ve Bahçeli, CHP’yi anayasa değişikliğine ikna edebileceklerini düşünerek önce yanlarına çekmeyi denedi. CHP Genel Merkezi’ni bile ziyaret etmekten kaçınmayan Erdoğan, umudu kesmiş olmalı ki “CHP olmazsa DEM olur” diyerek partner değiştirmeye karar verdi. Havuç olarak da Öcalan’a “umut hakkı”nı ortağının ağzından ortaya attı.

TBMM’nin açılışında bir yandan Bahçeli’yi DEM sıralarına Efkan Âlâ’nın refakatinde gönderirken diğer yandan “Şu CHP’liler ben geldiğimde bir ayağa kalksın bakalım. Görelim Özel’le birlikte kaç milletvekilini ikna edebiliriz” diye kafasından geçirmiş olabilir. CHP grubunun yarıya yakını kendisini protesto edince de önceden yapılan hazırlık için düğmeye basıldı demek ki.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e çekilen operasyon, ani verilmiş bir kararla gerçekleşmedi. Eski başkan Kadıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa bir hafta öncenin planı da değil. Aylar öncesinden planlanmış. İlçede Kadıoğlu’nu tanıyanlar, kendisinin aylar önceden “Ahmet Özer yakında görevden alınacak” diye ulu orta konuştuğunu belirtiyor.

Plan yapılmış ama düğmeye basma zamanını Erdoğan’a bırakmışlar belli ki. Akın Gürlek’in İstanbul’a atanması da bunun ön hazırlığıydı herhalde.

10 yıl dinledikleri, nefes alışlarını bile izledikleri Özer’e operasyon için neden bugünü bekledikleri sorusunun yanıtı bir tane değil.

BÖL-PARÇALA-YÖNET

Öcalan’a Meclis’te konuşma çağrısı ve “umut hakkı” vaadiyle AKP ve MHP’nin oyları hayli eridi. Gerçi CHP’nin birkaç puan gerilediği görülüyorsa da yine de birinci parti olması uykuları kaçırtıyor. Bunun için hem seçmenin kafasında “Bak onlar da bir terörist seviciyi başkan yapmışlar” diye yaftalamak hem de cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP’yi bir erken doğuma zorlayarak partinin içini karıştırmak için bundan âlâ bir plan olamazdı.

CHP’nin Orta Anadolu, Karadeniz ve Trakya hattında bir kırılma yaratılacak, ulusalcı belediye başkanları ile diğerleri ayrıştırılacak, davası istinafta bekleyen İmamoğlu’nun adaylığının erken açıklanması sağlanacak, Mansur Yavaş’ın partiyle bağlarının kopması sağlanacak, sonrasında İmamoğlu’na yasak getirilip getirilmeyeceğine o günün koşullarına bakılarak karar verilecek.

Erdoğan ve Bahçeli bir yandan Öcalan ve Demirtaş’ı, diğer yandan Kandil ile DEM’i ayrıştırma hamleleri yaparken CHP’nin ayrıştırılması için gerekli adımları da böylece atmış oldular.

Esenyurt Belediye başkanı ile ilgili suçlamalara baktığınızda tıpkı Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a yöneltilen suçlamalar gibi fıs fıs. Ama diyorlar ki “Durun bakalım tapeler açıklansın göreceksiniz.”

Allah Allah siz nereden biliyorsunuz?

Bizimki soru değil biliyorum ama yine de sormak istedik.