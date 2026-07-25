Sabah güne başlarken ilk tıkladığımız kendi gazetemizin haber portalı yerine iktidar yanlısı haber portalları oluyor. Bunun nedeni malum; yeni bir operasyon olup olmadığını öğrenmek için elbette. Çünkü ilk haber o haber sitelerine düşüyor.

Suç şüphesi kuvvetli olan ister siyasetçi ister bürokrat isterse belediye başkanı olsun, kimse dokunulmaz değildir. Elbette operasyon ya da gözaltı olabilir. Bizim tek itirazımız bu operasyonların neden hep muhalefete mensup olanları hedef alması ve istisnasız hepsinin tutuklanması. Ayrıca tutuklu yargılanmaları bir yana, bazen öyle vahim hatalar yapılıyor ki suçlu suçsuz aynı torbaya dolduruluyor. İddianamelerde ya da henüz iddianameye dönüşmemiş suç isnatlarında yapılan hatalar en çok da suçluların işine yarıyor. Dönüp kamuoyuna “Bakın gördünüz mü, işte böyle vahim hatalarla bizi tutukladılar” denebiliyor.

Şimdi size buna örnek bir tutuklamanın öyküsünü anlatacağım. Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan İlker Uluer adlı şüphelinin itirafları sonucu birçok kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Bunlardan biri de CHP eski Eyüp ilçe başkanı ve kurultay delegesi Safi Karayalçın’dı. Kendisini 1980’li yıllardan beri tanırım. Divriğili olduğu için uzun yıllar Divriği Kültür Derneği’nde ve önce SHP, sonra da CHP Eyüp’te aktif olarak görevler üstlendi. İşin ilginci Karayalçın’ın tutuklanmasına neden olan ifadeyi veren İlker Uluer’in kendisini değilse bile ailesini de yakından tanırım. İlker Uluer de Safi Karayalçın gibi Divriğilidir.

Safi Karaylaçın’a yöneltilen suçlama; 38. Olağan CHP Kurultayı’nda Özgür Özel’e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi’nden ihale verilmesi nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine aykırılık.

Bu suçlamalar hakkında basında çıkan haberleri üstünkörü okumuştum. Doğrusu bu haberlerde geçen vahim yanlışları atlamışım. Ancak kendisinden bir mektup alınca bunları öğrenebildim.

Safi Karayalçın mektubunda vahim hataları şöyle açıklıyor:

“Savcılık makamına ifade işlemi sırasında, hakkımdaki suçlamanın Beşiktaş Belediyesi’nden aldığım bir ihaleye dayandırıldığını öğrendim. İddiaya göre bu ihale CHP kurultayında Özel’e oy vermem karşılığı bana verilmiş. Oysa söz konusu ihalenin tarihi 18 Nisan 2023, ihale kayıt numarası ise 2023/265176’dır. Üstelik ihale açık usulle gerçekleşmiştir. İhalenin gerçekleştiği tarihte henüz Cumhurbaşkanlığı seçimi bile yapılmamışken ne kurultay olacağı ne de bu kurultay da Özgür Özel’in adaylığı bile belli değilken ben nasıl onun adaylığını kestirebilirim?

Kaldı ki ben o tarihte kurultay delegesi bile değildim.”

Karayalçın’ın tutuklanmasına neden olan Uluer’in ifadesindeki en vahim yanlışlığa daha gelmedik. Söz konusu ifadede “Erzurum il başkanı Safi Karayalçın’a Erzurum delegelerini ikna etmesi için 13 bin dolar verildiğini duydum” deniyor. Oysa Safi Karayalçın Divriğilidir ve 1980’den beri Eyüp ilçesinde siyaset yapmaktadır. Çelişkilerle dolu bu ifadeyi ya itirafçı olan İlker Uluer vermiş ya da savcılık sehven yazmıştır diyebiliriz.

Kalbinde 6 adet stent takılı olan Karayalçın, ciddi kalp yetmezliği olduğunu hatırlatarak Silivri Devlet Hastanesi’nde de bunun raporlandığı belirtiyor.

Ortada toplanacak ya da karartılacak bir delil olmadığına ve kaçma şüphesi bulunmadığına göre bu peşin cezalandırmaya artık bir son verilmeli.

Kurultaydaki oy pazarlıkları iddiası hakkında konuşan Uluer şunları söyledi:

“Erzurum il başkanı Safi Karayalçın’a kurultayda Özgür Özel’e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi’nden ihaleler verilmiş. Ayrıca bu kişinin Erzurum delegelerini (10 delege) ikna etmesi için kendisine 130.000 USD nakit para verildiğini duydum.”