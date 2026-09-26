Evet, borsa riskli bir piyasadır. Finansal okuryazarlığınız ya da bir yatırım danışmanınız yoksa para kaybetmeniz kaçınılmaz. Bazen finansal okuryazar olmanız da yetmeyebilir. Güçlü şirketlerin hisselerine yatırım yapmışsınızdır ama jeopolitik gelişmeler, siyasi istikrarsızlıklar ya da bir doğal afet nedeniyle bütün piyasa çöktüğü için bundan siz de etkilenirsiniz. Buna yapacak bir şey yok.

Bizim borsamızda riskler sadece dış etkenlerden ibaret olsa can baş üstüne. Bir süre sonra düzelir diye hisse senetlerini tutmaya devam edersiniz. Ama gelin görün ki bizde bizzat SPK ve İMKB gözetiminde yatırımcılar alenen soyuluyor. Bir borsa deyimi olarak artık kanıksanan “keriz silkeleme” diye bir deyim sadece bize özgü. Dış borsalarda işlem yapan aracı kurumlara ya da yatırımcılara “Sizde de keriz silkeleme operasyonları oluyor mu?” diye sorsanız alık alık bakar yüzünüze. Zira dış borsalarda “kerizleri” silkelemek isteyen spekülatörlere karşı ciddi önlemler alınmıştır. Kâğıt üstünde bizde de bu tür önlemler alınmıştır. Dedik ya; sadece kâğıt üstünde.

Fiiliyatta öyle mi?

Öyle olmadığı için zaten sürekli birileri “keriz” dedikleri çoğunluğu da küçük yatırımcı olan ve finansal okuryazarlığı bulunmayanları ütüyor.

Birileri çirkin lakaplar taktıkları bu yatırımcıları soyarken denetleyici ve düzenleyici kurum SPK ne yapıyor?

Hiiiç; “Du bakalim nolcek?” diye izliyor. İşler sarpa sardığında ancak dostlar alışverişte görsün diye birkaç vurguncuya borsa yasağı getiriyor, işlem tahtalarını kapatıyor ya da son örnekte olduğu gibi mallarına tedbir koyuyor. O sırada zaten vurgun yapılmış; paralar, mallar ve vurgunu yapanlar çoktan sırra kadem basmıştır.

Neden izliyor?

Bazen gücü yetmiyor. Çünkü vurgunu yapanların arkasında çok güçlü siyasiler vardır da ondan.

Bazen de kendilerinin yol verdiği kişi ve kurumlar bu vurgunu yaptığından.

Son fon olayı da bunun bir benzeri.

Vurguncuların bu kadar pervasız olmalarının nedeni; arkalarını dayadıkları güç.

İktidar partisinden milletvekilleri, eski bakanlar, saray danışmanları hatta ve hatta yargı mensupları ve polis müdürlerini de kârlarına ortak ederek yapıyorlar bu işi.

YAPAYIM ABİME BİR GÜZELLİK

Son yıllarda dikkatimi çeken şey, adliye koridorlarında ve Emniyet’te en tepeden en alttaki memura kadar “Bizim patrona tüyo geldi, bize de söyledi şu kâğıdı alalım diye” diyen diyene.

Spekülatörler, olası bir operasyonu önceden haber almak ya da operasyon sonrası yardımlarını esirgemesinler diye yargı ve Emniyet müdürlüklerinden dostlarına hangi hissede spekülatif işlem yapacaklarını duyuruyorlar.

- Abim sana bir güzellik yapayım. Şu kâğıdı al, ben satacağın zamanı söylerim, deniyor.

Çünkü bir memurun o hisseye yatıracağı para en fazla birkaç milyondur. O kadarlık kârdan zararı göze alıyorlar. Ama kendileri milyarlar yatırıp yatırdıklarının yüz katı para kazanıyor.

Siyasiler ve sarayda görevli olanlar da kendileri gibi büyük paralar yatırıp paraları kadar vurgun yapıyorlar. Bunları piyasada bilmeyen yok.

Yahu Ankara’nın göbeğinde Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban Next Level’da bunun için bir ofis tutmuş ve AKP’li bir kadın milletvekilinin eşiyle bu işleri çeviriyordu.

Fon vurgununda milyarlarca dolar bir yerden bir yere aktarılırken bunu görmemek mümkün mü?

İngiltere’de Polly Peck olayında benzer işlemi yapan Asil Nadir’in hayatını kararttılar.

Bizde ise durum tam tersi. SPK’ye güvenip bu vurguncuların fonlarına ya da hisselerine para yatıranların hayatı kararıyor. Korkarım bu kez iktidarın da hayatı kararacak gibi.