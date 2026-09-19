Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili açılan soruşturmada hepimizi ürküten bilgiler ortaya saçıldı. İlk kez bir ölümle ilgili bir dizi film gündeme oturdu. Şimdi oturmuş Kurtlar Vadisi adlı dizinin geçmiş bölümlerini izleyerek zehir hafiyelik yapıyoruz.

Peki Ergenekon kumpas davası sürecinde şüpheli şekilde ölen sadece Kâşif Kozinoğlu muydu acaba?

Bu dönemde ne çok ölüm gerçekleşti. Kimine intihar denilip geçildi. Kimine ise kanser, kalp krizi dendi.

Şimdi kafamda deli sorular. İlhan abi (İlhan Selçuk), 21 Mart 2008 günü sabah gün doğmadan evinden gözaltına alındı. Dört gün Vatan Caddesi’ndeki Emniyet müdürlüğünde kaldıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuştuktan iki gün sonra kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı. Sonra ağır bir baypas ameliyatı ve tam bir yıl sonra da pıhtı atması sonucu aramızdan ayrıldı.

Evet, 1978’de bir kalp krizi geçirmişliği vardı ama gözaltına alınmasından önce sapasağlamdı. Hatta gözaltına alındığı sabahtan önce gece boyunca arkadaşlarıyla oturup sohbet etmişti.

Ne oldu da bırakıldıktan sonra kalp krizi geçirdi?

Belki yaşadığı stres nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabilir. Ama ya öyle değilse...

Gelelim ikinci kişiye. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Örgütü diye üfürükten bir örgüt ortaya çıkarıldı. Sanıkları arasında Kurtlar Vadisi izleyip Polat Alemdarlığa soyunmuş birtakım yeniyetmenin yanında bir önemli isim de sanıklar arasındaydı. Kimdi bu kişi?

“Çiço” kalaplı uluslararası silah tüccarı Halit Bozdağ Güngör. Bulgar ve Rus istihbarat örgütleri ile iş yapan, İranlı ve Rus ortakları bulunan Çiço, savcılık soruşturmasında “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle ifadesini kapalı oturumda vereceğini söyledi. Çiço hakkında 57 yıl hapis istenirken serbest bırakıldı. Ardından apar topar hastaneye yatırıldı. Ortakları ve yakınlarını arayarak “Beni öldürecekler, ne yapın edin beni hastaneden kaçırın” diye haber yolladı. Birkaç gün sonda öldüğü açıklandı. Yakınlarının iddiasına göre ne cesedi kendilerine gösterildi ne de defin sırasında mezara yaklaştırıldılar.

Peki Çiço öldü mü yoksa?...

CHP eski il başkanı Mehmet Bölük, FETÖ’cüler tarafından “karanlıklar prensi” CIA Ortadoğu Masası Şefi Richard Perle’ye şikâyet edildi. Ukrayna’da şüpheli trafik kazasında öldü. Aracı kullanan şoföre hiçbir şey olmazken Bölük’ün boynu kırılarak öldüğü söylendi. Otopsi raporu yok. Zira şoförün abisi de o ülkede ve doktor. Bu doktor “Otopsi raporunu ben yazarım” demiş. Olay kapatıldı.

Bölük öldü mü öldürüldü mü?

Danıştay saldırısında Mustafa Özbilgin’i katleden ve gazetemize bomba atan Alparslan Aslan, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, Yüzbaşı Olgun Ural, Kurmay Albay Berk Erden, Hâkim Albay Tanju Ünal, Deniz Tabip Yarbay Nursal Gedik, Deniz Yüzbaşı Doğan İlhan’ın bu süreçte intihar ettiği açıklandı. Bir de evinde ölü bulunanlar var; JİTEM’ci emekli Albay Abdülkerim Kırca, emekli Albay Tarık Akça.

Bu süreçte bu kadar rütbeli ve davadan yargılanan ya da ihbarcı olarak kullanılan ismin ölümü tesadüf olabilir mi sizce?...

Bu işte bir katakulli var gibi.