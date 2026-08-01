Gazetecilik bazen arkadaşınla sohbet ederken duyduğun tek bir cümleyle başlar.

Bu dosyada da öyle oldu.

Atçılık sektöründe yaşanan bir gelişme ve sonrasında konu üzerine yaptığım bir sohbet, ilginç bilgilere ulaşmama neden oldu.

2025 yılının aralık ayında Türkiye Jokey Kulübü personeline gönderilen bir bilgilendirme metni önüme geldi.

Metinde, at yarışları üzerine bahis kabul etme hak ve yetkisinin Türkiye Varlık Fonu’nun kararı doğrultusunda United Racing Şans Oyunları AŞ’ye devredileceği belirtiliyordu.

Devir tarihi olarak da 1 Ocak 2026 gösteriliyordu.

Haberi yaptım.

Aradan aylar geçti.

Ta ki Ticaret Sicili Gazetesi’nin sayfalarını yeniden karıştırıncaya kadar...

Çünkü ilk bakışta rutin görünen bir şirket devrinin ardından ortaklık yapısında dikkat çekici değişiklikler yaşandığını gördüm.

Bu değişiklikler beni bir şirketten diğerine, oradan da başka bir şirkete götürdü.

Dosyanın sonunda ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle karşılaştım.

Şimdi gelin, belgeler üzerinden adım adım ilerleyelim.

Türkiye’de ve yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine Türkiye’de bahis kabul etme hak ve yetkisine sahip olan, at yarışı bahis operasyonunu yürütme hizmetini sunma yetkisini alan firmanın Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre sahibi Ömer Onan.

Bildiğimiz Ömer Onan.

Eski milli basketbolcu olmasının yanı sıra, 2021 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda da görev yaptı. Daha önce Bitalih adlı şirket ile bayilik yapıyordu, şimdi ise ana bayi oldu.

Devir yapıldıktan sonra Türkiye Jokey Kulübü tarafından yüzde 4.5 olan sanal bayi payı yüzde 2.5’e düşürüldü. Sabit bayilerin bazı bahis türlerinde aldığı komisyon oranı da yüzde 6’dan yüzde 5’e indirildi.

Şirketin ortaklık yapısını araştırdım.

United Racing, 18 Haziran 2026 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre tek ortaklı yapısını değiştirerek yeni ortaklar aldı ve adres değişikliğine gitti.

25 Haziran 2026 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre ise şirketin ortaklık yapısı şu şekilde oluştu:

- Yüzde 55: Spine Şans Oyunları ve Eğlence Yatırımları AŞ.

- Yüzde 45: FourLeaves Şans Oyunları AŞ.

Şirketin yönetim kurulu; Ömer Onan, Tuncel Aydın, Ahmet Levent Serttaş, Georgios Fotopoulos ve Keith Henry Johnson’dan oluşuyor.

Spine adlı şirketin daha önceki unvanı Avrasya Havacılık’tı ve Ali Kubilay Ilgın adına kayıtlıydı. Daha sonra şirketin unvanı değiştirilerek “Spine Şans Oyunları ve Eğlence Yatırımları AŞ” oldu.

Şirketin sahibi de Ömer Onan olarak kaydedildi.

United Racing’in ortağı FourLeaves’in sahibi ise YMD Global Holding olarak görünüyor.

YMD Global Holding’in ortaklık yapısına bakıldığında da (99504 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre) şirket ortaklarının Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören olduğu görülüyor.

Demirören ismi medya sektörü, iş dünyası ve Milli Piyango’nun ardından at yarışı bahisinde de karşımıza çıkmış oldu.

TJK yetkisinde gerçekleştirilen bu işlemlerin hangi bedelle yapıldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Nesine Grubu gibi birkaç firma ihaleye katıldı ancak ihaleyi United Racing isimli şirket kazandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ömer Onan’ın yakın çevresiyle de konuştum.

TJK’nin hem yasal bahis organizasyonunu hem de at yarışı organizasyonlarını aynı anda yürütemeyeceğini söylüyorlar. Denetimlerin çok sıkı yapıldığını, işin ehli kişilerin görev başında olduğunu, hem atçılık sektörünü hem de kamu yararını artıracak bir yatırım yapıldığını iddia ettiler.

Yapılan devir işleminin mantığını da “Türkiye Futbol Federasyonu futbol bahis işlemlerini yapsa kaos olur” sözleriyle açıklıyorlar. İhaleye birçok büyük ve yetkin firmanın katıldığını, en iyi teklifin kendileri tarafından verildiğini belirtiyorlar.

Yabancı ortaklarının da İngiltere’de bu işi yapan tanınmış isimler olduğunu dile getiriyorlar. Demirören ailesinin şirket ortaklığını ise iddia, sanal bayi ve bahis sektöründeki konumuyla bağlantılı olduğunu ifade ediyorlar.