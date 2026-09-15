Haftalar önce belgeleri yayımladım.

Almanya’daki şirketi, milyonlarca Avroluk para transferlerini, Düsseldorf’taki binayı, Velbert’teki yatırım girişimini, Çeşme ve Narlıdere’deki taşınmazları tek tek anlattım.

Bana ne dediler?

“Yalan.” “İftira.” “Elinde belge yok.”

Şimdi önümde Melih Gökçek’in ifadesi var. Gazeteci Yiğit Uzun paylaştı sosyal medyada. Ahmet ve Hülya Gökçek’in savcılık ifadeleri de sızdırıldı. Adli kaynakları aradım; sordum soruşturdum.

Ve görüyorum ki haberimde belgeye dayandırarak yazdığım dosyanın omurgası, kendi ifadeleriyle doğrulanıyor.

Almanya’da HAMAG isimli şirket kurulmuş mu?

Kurulmuş.

Türkiye’den milyonlarca Avro gönderilmiş mi?

Gönderilmiş.

Düsseldorf’ta 4 milyon 200 bin Avro’ya bina alınmış mı?

Alınmış.

Yaklaşık 500 bin Avro tadilat yapılmış mı?

Yapılmış.

Velbert’te 8 milyon Avro’nun üzerinde yeni bir taşınmaz için sözleşme imzalanmış mı?

İmzalanmış.

Sözleşme feshedilince 300 bin Avro ödenmiş mi?

Ödenmiş.

Haberimde yer alan belgelerin karşılığı, şimdi ifadelerinde karşımıza çıkıyor.

Ancak haberleri ve ifadeleri yan yana koyduğunuzda başka bir tablo daha çıkıyor:

Herkes aynı aileden ama herkes başka bir hikâye anlatıyor.

Öncelikle Melih Gökçek benim ifademi almış incelemiş. İfadesinde açıkça yazıyor.

Melih Gökçek, HAMAG şirketini basında çıkan haberlerden sonra öğrendiğini söylüyor. Oğlu Ahmet Gökçek ise şirketin ödemelerinde sıkışınca babasından yardım istediklerini, Melih Gökçek’in şirketi bu şekilde öğrendiğini anlatıyor. Hülya Gökçek de yaklaşık 2023 yılında ödemelerde sıkıştıklarını ve durumu kayınpederine söylediklerini kabul ediyor.

Peki hangisi doğru?

Dahası var.

Melih Gökçek, HAMAG’a herhangi bir ekonomik katkı sağlamadığını söylüyor.

Ahmet Gökçek, babasının Funda Beyaz Evler Sitesi’ndeki villasını satarak kendilerine 1 milyon 200 bin dolar verdiğini anlatıyor. Hülya Gökçek ise miktarı 1 milyon 300 bin dolar olarak açıklıyor ve yardımın elden yapıldığını söylüyor. Melih Gökçek’in kendi rakamı da farklı: 1 milyon 265 bin dolar.

Aynı para... Üç farklı rakam... İki farklı tarih... İki farklı amaç...

Melih Gökçek’e göre ev 2018 yılında satılıyor ve para oğluna genel ticari destek amacıyla veriliyor. Hülya Gökçek’e göre ise HAMAG’ın ödemelerinde sıkışılınca yaklaşık 2023 yılında yardım alınıyor.

HAMAG, 30 Ağustos 2022’de kuruldu.

O halde soruyorum:

2018 yılında verildiği söylenen para, 2023 yılında HAMAG ödemelerinde sıkışılınca nasıl yeniden “elden yardım” olarak verildi?

Milyon dolarlık bu para nerede tutuldu? Hangi tarihte, hangi hesaba yatırıldı? Dövize nerede çevrildi? Almanya’ya hangi işlemle gönderildi?

Bunun banka dekontu nerede?

Dosyada ne zaman paranın kaynağı sorulsa aynı cevap karşımıza çıkıyor:

Düğün altınları!

Çeşme’de denize sıfır taşınmazlar, Narlıdere’de dönümlerce arazi ve villalar, Adana ve Osmaniye’deki taşınmazlar, Almanya’da 4 milyon 200 bin Avroluk bina, 500 bin Avro’yu aşan tadilat, milyonlarca Avroluk transferler...

Hepsinin açıklamasında ya düğün altınları ya miras ya aile desteği var.

Bu nasıl bir düğünmüş arkadaş!

2002 yılında takılmış ama 24 yıldır bitmemiş.

Bozdur bozdur tükenmiyor.

Ev alıyor. Arsa alıyor. Villa yaptırıyor. Şirkete sermaye oluyor. Almanya’ya milyonlarca Avro gönderiyor. Tadilat yaptırıyor. Yeni yatırımların kapısını açıyor.

Hülya Gökçek, 2002 yılındaki düğün ve iki doğum nedeniyle kendisine 721 parça altın ve mücevher takıldığını söylüyor. Ancak altınların toplam gramajını ve bugüne kadar ne kadarının bozdurulduğunu açıklayamıyor.

Murat Niziplioğlu’na ait kuyumcuda 31 milyon TL’lik altın bozdurulduğunu söylüyorlar. Banka hareketlerinde görünen tutar ise 30 milyon TL.

Altınların tamamının alış ve bozdurma belgeleri nerede? 2002 yılından bu yana hangi tarihte kaç gram altın bozduruldu? Her satış karşılığında ne kadar para alındı? Bu paralar hangi taşınmazların alımında kullanıldı?

Bunları sormak iftira değil. Gazeteciliktir.

Gelelim Narlıdere’deki eve.

Hülya Gökçek, yaklaşık beş dönümlük arazi üzerindeki villasını Aralık 2025’te Asuman Çil’e 31 milyon TL’ye sattığını söylüyor.

Ardından imar ve yıkım riski nedeniyle Asuman Çil’in eşi Fatih Çil lehine, HAMAG’ın Almanya’daki binası üzerine 6 milyon 500 bin Avroluk ipotek koydurduğunu kabul ediyor.

Üstelik ipotek belgesinde yıllık yüzde 9 faiz bulunuyor.

Yıllık faiz ne kadar biliyor musunuz?

585 bin Avro!

31 milyon TL’ye satılan bir taşınmaz için 6.5 milyon Avroluk, yıllık yüzde 9 faizli ipotek.

Sonra bu işlem için ne deniliyor?

“Hatır ipoteği.” “Gerçek bir borca dayanmıyor.” Gerçek borç yoksa 6.5 milyon Avro nasıl hesaplandı? Gerçek borç yoksa yüzde 9 faiz neden yazıldı?

31 milyon TL’lik satıştan doğabilecek hangi zarar, 6.5 milyon Avroluk teminat gerektiriyor? İpotek neden taşınmazı satın alan Asuman Çil adına değil de eşi Fatih Çil lehine kuruldu?

Bu ipotek başka bir borç veya para ilişkisini mi güvence altına alıyor?

Hülya Gökçek aynı ifadesinde “Narlıdere taşınmazıyla Almanya yatırımı arasında herhangi bir bağlantı yoktur” diyor.

Nasıl bağlantı yok?

Narlıdere’deki satış nedeniyle Almanya’daki binaya 6.5 milyon Avroluk ipotek koymuşsunuz.

Ahmet Gökçek de Velbert sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenen 300 bin Avro’nun Narlıdere satışından elde edilen parayla karşılandığını söylüyor.

Hem para bağlantısı var hem ipotek bağlantısı var. Ama “Bağlantı yok” deniliyor. Resmi ifade ortada. Tespit net.

Ahmet Gökçek, HAMAG’da hiçbir yetkisi olmadığını, fiilen hiçbir şey yapmadığını, yalnızca Almanya’da oturum alabilmek için çalışan gösterildiğini söylüyor.

Hülya Gökçek ise eşinin şirket müdürü olduğunu kabul ediyor.

Ahmet Gökçek ayrıca binanın bulunmasından para transferlerine, noter işlemlerinden Velbert yatırımına kadar her aşamayı ayrıntılarıyla anlatıyor:

“Bulduk.” “Gönderdik.” “Satın almak istedik.” “Krediye başvurduk.”

Hem “Fiilen hiçbir şey yapmadım” diyeceksiniz hem de milyonlarca Avroluk yatırım sürecini başından sonuna kadar “biz” diye anlatacaksınız.

Bu iki beyan aynı anda doğru olabilir mi?

Ahmet Gökçek’in geçmişteki futbol kulübü başkanlıkları da ayrı bir soruyu ortaya çıkarıyor.

Kendi ifadesine göre 2013 yılından beri gayrimenkul alım satımı yapıyor. Ancak 2004-2010 arasında Ankaraspor’da, 2010-2012 arasında Ankaragücü’nde yöneticilik yaptığını söylüyor.

Peki 2013’ten önce bu kulüplerdeki mali faaliyetlerinin kaynağı neydi?

2010 yılındaki Ankaragücü kongresinde Melih Gökçek, yönetim kurulundaki isimlerin kulübe 7 milyon TL sağladığını, yalnızca ocak ayı için 12 milyon TL’lik yeni bütçe hazırlandığını açıklamıştı.

Ahmet Gökçek yönetiminin ayrılmasından önce 14 yöneticinin kulüpten yaklaşık 33.7 milyon TL alacaklı olduğu gerekçesiyle kulüp gelirlerine temlik koydurduğu haberleştirildi. Aynı dönemi inceleyen haberlerde kulübün borcunun 15 milyon TL’den 95 milyon TL’ye çıktığı yazıldı.

Dolayısıyla soru son derece basit:

Ahmet Gökçek’in başkanlık yaptığı dönemde kulübe aktarılan paranın ne kadarı kendisine aitti? Kendisine aitse kaynağı hangi ticari faaliyetti? Yönetim kurulu üyeleri tarafından sağlandıysa bu kişiler kulübe hangi tarihlerde, ne kadar para verdi?

Kulüp neden bu yöneticilere on milyonlarca lira borçlandı? Bu paraların banka kayıtları, yönetim kurulu kararları ve muhasebe belgeleri nerede?

Düğün altınları kulübe de mi yetişti?

Ben ortaya belge koydum. Onlar bana “yalancı” dedi.

İfadelerinde benim haberimde yazdığım şirket var. Para transferleri var. Düsseldorf’taki bina var. Velbert sözleşmesi var. 300 bin Avroluk ödeme var. 6.5 milyon Avroluk ipotek var. Milyon dolarlık aile desteği var. Bitmek bilmeyen düğün altınları var. Bir de birbirini tutmayan ifadeler var.

Şimdi sıra savcılıkta.

Bu kadar büyük para hareketinin kaynağı “düğün altını”, “miras”, “aile desteği” denilerek geçiştirilemez.

Her para hareketinin tarihi, göndereni, gerçek sahibi ve banka kaydı ortaya çıkarılmalıdır.

Çünkü soru hâlâ aynı:

Bu servetin gerçek kaynağı nedir?

Ben belgelerle sordum.

Cevabı artık onlar vermek zorunda.