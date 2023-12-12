Filipinler’de yakalanan karaparacı Hintli Türk vatandaşı!

12 Aralık 2023 Salı

Her sabah uyandığımızda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş çete liderlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının yakalandığını öğreniyoruz.

“İskoçlar Çetesi” diye bir çete varmış ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıyormuş. Çete çökertildi.

Başka haberde “Çengel-4” operasyonu yapılıyor ve sahte alkol yakalanıyor, “Mercek-7” operasyonu yapıldı ve 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek dahil olmak üzere 1038 silah ele geçirildi.

“Kafes-16” operasyonunda İngiltere’nin Kuzeydoğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan silahlı organize suç örgütü lideri Shaun Monaghan yakalanıyor.

“Kafes-15” operasyonunda ise Rusya’da faaliyet gösteren “Thieves in Law” organize suç örgütü yöneticilerinden hakkında dolandırıcılıktan mavi bülten bulunan Shamil Amırov yakalanıyor.

18 Kasım’da İstanbul Üsküdar’da ise kırmızı bülten ile aranan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak yakalandı. 250 bin dolarlık daire satın alarak vatandaş olan Nenat Çelik ismini almış.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıp başka ülkelerde yakalananlar?

Bir takipçim Filipinlerde çıkan haberi gönderdi. Biri ABD’li, biri Türk iki kişinin Filipinlere giriş yapmasına izin verilmediği yazıyor.

Filipin Cumhuriyeti Ajansı Göçmenlik Bürosu konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde yaptığı basın açıklamasını duyurdu.

Açıklama aynen şöyle: “Göçmenlik makamları, hüküm giymiş bir Amerikalı seks suçlusu ile Türk dolandırıcı olduğu iddia edilen iki kişinin, istenmeyen yabancılar oldukları gerekçesiyle sabıka kayıtları nedeniyle ülkeye girişini engelledi.”

Elin Amerikalısından bize ne de Türk dolandırıcı kim diye merak ediyorsunuz değil mi?

Efendim Filipinlerde Türk dolandırıcı diye haber olan kişi Amol Awasthi adında bir Hintli!

Habere devam edelim. “Çarşamba günü yapılan bir basın açıklamasında Göç Bürosu (BI) Komiseri Norman Tansingco, 57 yaşındaki Amerikan vatandaşı Michael David Steinborn ve 48 yaşındaki Türk vatandaşı Amol Awasthi’nin, Ninoy Aquino’ya vardıklarında farklı vesilelerle geri çevrildiklerini söyledi.”

Filipin polisi, Amerikan vatandaşı Michael David Steinborn’un ahlak yasalarına aykırı geldiği için sınır dışı edildiğini açıkladı. Peki, bizim Hint asıllı Türk vatandaşımızın suçu neymiş!

Amol Awasthi için Hindistan hükümetini dolandırma iddiasıyla cezai soruşturmayla yürütülüyormuş. Geçen yıl Interpol tarafından mavi bülten ile aranıyormuş.

Mavi bültenle aranıyor ama bizden vatandaşlık almış ve pasaportumuzu taşıyor...

Zaten Hindistan basınında ailece tanınıyorlar. Hindistan’daki The Economic Times adlı gazetede ve birçok gazetedeki haberlerde manşet olmuş.

Hindistan’da IFFCO ve IPL adlı iki firma var. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) çok ortaklı bir çiftçi kooperatifi. IPL ise gübre tedarikinde yer alan ve hükümetin gübre oranlarını çiftçiler için uygun fiyatlı tutmak amacıyla sübvansiyon sağladığı bir şirket.

İsimleri çok önemli değil.

Bizim Türk vatandaşı Amol Awasthi’nin babası, IFFCO Genel Müdürü ve CEO’su baba Awasthi ile Indian Potash Limited (IPL) Genel Müdürü PS Gahlaut’un 2007’den itibaren gübre tedarikçiler tarafından 685 milyar rupi komisyon yani rüşvet ve karapara iddiası ile yargılanıyorlar.

685 milyar rupi Türk Lirası olarak 237 milyar TL’ye denk geliyor.

Hindistan mahkemeleri adı geçen kişilerin mal varlıklarına el koymuş ama kayıp paraların da peşine düşmüş.

Çok uzatmayayım.

Türk vatandaşlığını nasıl aldı araştırıyorum. Ev alarak mı, yoksa yatırım(!) yaparak mı aldı öğreneceğiz.

Peynir ekmek gibi dağıtılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı neticesinde kendi ülkesini dolandıran Hintli, Filipinler’de Türk dolandırıcı diye basına çıkıyor.

Türk vatandaşlığını bu kadar ayağa düşüren kim varsa tarih hepsini nefretle hatırlamamıza sebep olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.