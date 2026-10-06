Finlandiya’da satın alınan bir sanayi şirketi, Türkiye’de soruşturulan portföy yönetim şirketi ve Nijerya’da açığa çıkan ortaklıklar...

Tasfiye edilen fonlardaki yüz binlerce yatırımcının parasıyla, bu şirketler arasındaki mali bağlar dikkatimi çekti.

Para nereden geldi, nereye gitti ve yatırımcının bu varlıklarda hangi hakkı var, bilmesi gerek.

Adım adım anlatacağım.

“Aura Finansal” adında bir firma var.

Bu firma, 5 Aralık 2012’de “Taaleri Portföy Yönetimi AŞ” adıyla kuruluyor.

Aura unvanı da 30 Mayıs 2019’da tescil ediliyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 2019 raporunda Taaleri Wealth MNG Ltd’nin Aura’daki payı yüzde 18.83.

Yönetim kurulunda Tayfun Bayazıt, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne ve Olli Pekka Eklund bulunuyor. Bayazıt, yönetim kurulu başkanı olarak gösteriliyor.

Bugün KAP ortaklık tablosunda Taaleri Investments Ltd’nin payı yüzde 8.79. İsmail Erdem yüzde 54, Tayfun Bayazıt yüzde 11.75, Ruzy Finansal Hizmetler ise yüzde 9.90 pay sahibi.

İsmail Erdem’in özgeçmişinde 2013’ten itibaren Taaleri Portföy’de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Alper Temizer’in geçmiş görevleri arasında da Taaleri Portföy’de portföy yönetimi ve iş geliştirme direktörlüğü bulunuyor.

2024 faaliyet raporuna göre Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun Tera Portföy’e devrine 19 Temmuz 2023’te karar veriliyor; devir 14 Şubat 2024’te tescil ediliyor.

Bu kayıt, iki yapı arasındaki ilişkinin 2025’teki satın alma sözleşmesinden önceye uzandığını gösteriyor.

12 Ağustos 2025’te Aura paylarının devri için SPK’ye başvuruluyor.

Planlanan toplam pay, 34 milyon 778 bin 600 lira nominal değerinde; o tarihteki sermayenin yaklaşık yüzde 90.10’u.

Bunun 28 milyon 378 bin 600 liralık bölümünü Tera Finansal Yatırımlar Holding, 6 milyon 400 bin liralık bölümünü Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı alacak.

29 Eylül’de Finlandiya’dan başka bir açıklama geliyor.

Mahindra, Sampo-Rosenlew’deki bütün hisselerini Tera Yatırım Teknoloji Holding’e satmak üzere sözleşme imzaladığını duyuruyor.

Sampo, Finlandiya’nın Pori kentinde biçerdöver ve orman makineleri üreten bir sanayi şirketi. Satış duyurusunda yaklaşık 200 çalışanı ve 2024’te yaklaşık 41 milyon Avro cirosu bulunduğu belirtiliyor.

Mahindra’nın 2025-2026 yıllık raporunda satışın gerçekleştiği ve bedelin beş milyon Avro olduğu yazıyor.

3 Ekim’de ise Aura payları için sözleşme imzalanıyor. İki ülkedeki işlemler yakın tarihlerde ilerliyor; ancak alıcılar farklı tüzel kişiler.

Fakat burada önemli bir nokta var.

Haber kaynağım, Finlandiya’daki satın almanın fon kaynaklarıyla finanse edildiğini doğruladı.

Tera’nın şirket açıklamasına dayanan Anadolu Ajansı haberinde Emre Tezmen’in Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve ekonomi bakanı Wille Rydman ile görüştüğü aktarılıyor.

21 Mayıs 2026’da Aura’nın KAP açıklaması, satın alma sürecinin “yön değiştirdiğini” bildiriyor.

İki Tera şirketi, payları devralmaktan vazgeçiyor. Bir gün önce imzalanan protokolle sözleşmeden doğan bütün hak, alacak, borç ve yükümlülükler üçüncü tarafa devrediliyor. Devralanın adı açıklanmıyor.

Sözleşmenin yalnızca alıcısı değişmiyor; varsa ödeme ve borç ilişkilerinin muhatabı da değişiyor. Protokolün bedeli, önceki ödemelerin akıbeti ve devralınan yükümlülükler bu nedenle önemli.

Aura’nın ortaklık tablosunda Ruzy Finansal Hizmetler var. Aura Yönetim Kurulu üyesi Erdem Yıldız’ın Ruzy Finansal Hizmetler’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da KAP’ta kayıtlı.

Peki bu üçüncü kişi kim, bilinmiyor.

Anlaşmalar, protokoller, vazgeçmeler, ziyaretler, el sıkışmalar... Ortada bir sis bulutu var.

Aura ile Tera’nın işlem ilişkisini gösteren bir başka kayıt, MTL kodlu Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon’un 7 Temmuz 2026 tarihli bildirimi.

Fon, ilk altı aylık dönemde Tera Yatırım Menkul Değerler’e 830 bin 709 lira 86 kuruş komisyon ödemiş.

Bahadır Özgür’ün 2 Ekim’de Halk TV’de yayımlanan araştırması fon dosyasına Nijerya bağlantısını ekliyor.

Özgür, 2019’da kurulan Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ’de Tezmen’in ortağının Hakeem Shagaya olduğunu yazıyor. Yayımladığı sicil görüntüsüne dayanarak Nijerya’daki “Para Haraket Nig. LTD’nin” yüzde 51’inin Tezmen’e ait olduğunu aktarıyor.

Bahadır Özgür, aynı adres üzerinden Karmod Nigeria bağlantısını da ortaya koyuyor. Shagaya’nın Karmod ilişkisi şirketin kendi yayınında görülüyor; şirket onu CEO olarak tanıtıyor.

Bu kadar isim, şirket ve kayıttan sonra yeni sorular ortaya çıkıyor.

Savana ve Para Haraket firmasının kuruluş sermayelerini kim sağladı?

Türkiye’deki şirketlerle borç veya alacak ilişkileri var mı?

Kaynak aktarıldıysa karşılığı mal teslimi mi, hizmet mi, sermaye katkısı mı?

Soruların cevaplarını savcılık bulabilir.

Bugün belgelenen şirket ilişkilerini anlatıyoruz; açıklanmasını istediğimiz ise bu ilişkiler içindeki mali işlemler.

Yatırımcı hangi varlığın sahibi?

Araştırmanın sonunda en somut soruya geliyoruz: Yurtdışındaki varlıkların üzerinde yatırımcının hangi hakkı var?

Bir grubun fabrikası bulunabilir. Fonun o fabrikada payı olması, fabrikayı satın alan şirketten alacaklı olması ve hiçbir doğrudan hakkının bulunmaması farklı durumlar.

Yatırımcının geri alabileceği para bu ayrıntılara bağlı...

Tera’nın yurtdışındaki yatırımlarına hangi kaynakların ayrıldığını, bunların karşılığında fonların hangi hakları edindiği belirtilmeli.

Yatırımcı, birikiminin başka bir ülkede hangi şirketin hesabına geçtiğini ve bugün ne kadarının geri alınabileceğini bilmek istiyor.

Finlandiya’daki fabrikanın da Nijerya’daki şirketlerin de önüne aynı soruyu koyuyorum.

Bu yatırımların parası nereden geldi ve yatırımcının o parada hangi hakkı var?