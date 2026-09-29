Türkiye yine tarihe geçecek bir skandalla karşı karşıya.

Yıllarca uzmanların uyarıları göz ardı edildi. Denetlemekle ve önlem almakla görevli kurumlar görmezden geldi ve nihayetinde 20 milyar dolarlık bir krizle yoğruluyoruz.

Fon krizinde kimler kimlerle beraber sorusunun cevapları ortaya çıkmaya başladı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın adı, fon krizinin ortasında Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili bir iddiayla gündeme geldi.

163 milyon liralık Özata hissesi aldılar, 2 milyar 170 milyon lira ile hisselerden çıktılar.

Fatma Betül Sayan Kaya tartışmaların odağındaki bir isim. İBB’den aldığı burs ile eğitim hayatını sürdürmesi, akrabalarının kamu kurumlarında yer alması, yaptığı açıklamalar devamlı eleştiri konusu oldu.Fatma Hanım’ın PUSULA Holding’e ait uçak ile umreye gittiği de iddialar arasında.

Peki, soruşturma kapsamına alındığına dair bir tespit bulunmayan, buna karşılık fon yoğunlaşması ve fiyat hareketiyle dikkat çeken diğer şirketlerde tablo ne?

Kiler Holding’in KAP’ta görünen ortaklık yapısı şöyle: Nahit, Ümit ve Vahit Kiler’in her birinin sermaye payı yüzde 26.69. Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon’un payı yüzde 6.31, Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest Fonu’nunki yüzde 4. Üç kardeşin oy hakkı ayrı ayrı yüzde 30.31 olarak bildiriliyor.

Ancak Hedef Holding zirve değeri 1.2 trilyon TL iken bugün değeri 34.3 milyar TL’ye düştü. Değişim yüzde 3 bin 362, kayıp yüzde 97.1. Kiler Holding de 1.1 trilyon zirve değer görmüşken bugün 40.7 milyar TL’ye gerilemiş durumda. Değer farkı yüzde 2 bin 654, kayıp yüzde 96.4. Destek zirve değeri 1.3 trilyon TL iken şu anda 391.3 milyar TL. Değer farkı yüzde 237, kayıp yüzde 70.4...

Peki, kim Kiler’in sahibi?

Vahit Kiler, eski AK Parti Bitlis milletvekili; bugün holdingin yönetim kurulu başkanvekili ve büyük ortaklarından biri. Holdingin yönetim kurulunda ayrıca eski AK Parti milletvekili, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bağımsız üye olarak yer alıyor. Bu zirve ve düşüş sebebi sanırım kurumlar kontrol edeceklerdir.

Holdingin 2026 ilk yarı bilançosunda 1.71 milyar lira konsolide net zarar var. KAP’ta 16 Eylül işlemi için Ümit ve Vahit Kiler adına yayımlanan iki ayrı ekte, 52.25 liradan 5.8 milyon adet alış ve küsurat dışında aynı önceki ve sonraki pay bakiyeleri görünüyor. Bu yüzden iki belgeyi toplayarak 11.6 milyon adet alış yapıldığını ileri sürmüyorum. Aynı işlem ve bakiyeler neden iki kişinin adına bildirildi? Şirketten ve Merkez Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) beklenen açıklama budur.

Altınkılıç’ın ortaklık tablosu da incelenmeye değer. KAP’a göre şirketin yüzde 29.43’ü Mehmet Ali Altınkılıç’a, yüzde 25.94’ü Kemal Altınkılıç’a, yüzde 3.49’u Fatih Altınkılıç’a ait. Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu yüzde 8.21 payla tabloda doğrudan ortak olarak görünüyor; kalan yüzde 32.93 “diğer” başlığında. Mehmet Ali Altınkılıç’ın oy hakkı yüzde 36.79, Kemal Altınkılıç’ınki yüzde 32.77. Sermaye payıyla oy hakkının farklı olması, pay gruplarındaki imtiyazlar nedeniyle ayrıca okunmalı. KAP ortaklık tablosundaki yüzde 8.21’lik tek fon payı, Tera’nın yönettiği bütün fonlar için başka tarihlerde açıkladığı toplam oranla aynı veri değildir.

Altınkılıç’ın AK Parti bağlantısı da somut bir şekilde var. Şirketin büyük ortağı ve yönetim kurulu başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç, Bayrampaşa Belediyesi’nin resmi özgeçmişine göre iki dönem AK Parti Bayrampaşa ilçe başkan yardımcılığı yaptı. Aynı zamanda AK Parti meclis üyesi.

Tera Portföy’ün Altınkılıç işlemleri ise tarih ve adetleriyle KAP’ta. Yönettiği fonların toplam payı, 24 Ağustos’ta 3 milyon 597 bin 688 adet net alımla yüzde 12.27’den yüzde 15.48’e çıktı. 27 Ağustos bildiriminde 2 milyon 355 bin 392 adet net satış yer aldı; toplam oran yüzde 15.78’den yüzde 13.68’e indi. MKK’nin 31 Ağustos tablosunda Tera’nın Birinci Serbest Fonu’nun tek başına payı yüzde 7.05’ten yüzde 2.71’e düşüyor. Altınkılıç’ın bilançosunda ise 2025 yılı için 121.7 milyon, 2026 ilk yarısı için 157 milyon lira net zarar yazıyor.

Yani Kiler Holding’de KAP kayıtları, ortaklık yapısı, bilanço ve pay işlemleri dikkat çekerken Vahit Kiler’in siyasi geçmişi ve holding yönetimindeki konumu da öne çıkıyor. Altınkılıç’ta ise ortaklık yapısı, AK Parti bağlantısı, Tera Portföy’ün alımsatım işlemleri ve şirketin zarar rakamları dikkat çekiyor.

Bu isimleri tek bir suçlamanın içine koymuyorum. Özata payları hakkında SPK suç duyurusu kararı verdi. İsmet Öğüt ve Melis Sandal’ın adları mal varlığı tedbiri listesinde; Sandal tarafı yüksek tutarlı çıkış iddiasını reddediyor. Kiler ve Altınkılıç için burada ortaya koyduklarım, ortaklık, bilanço ve pay işlemlerine ilişkin KAP kayıtları.

Ama bütün dosyalara aynı sorular yöneltilmeli.

Fonlar büyürken büyük payları kim topladı?

Kriz yaklaşırken kim, hangi tarihte, ne kadarını sattı?

Fonların yoğunlaştığı şirketlerde yöneticiler ne biliyordu?

Siyasi görevi bulunan kişiler hakkında ileri sürülen işlemler kayıtlarla örtüşüyor mu?

Küçük yatırımcı parasına ulaşamazken cevaplar söylentilere bırakılamaz.

Gerçek tablo; fon portföyleri, KAP bildirimleri, banka ve aracı kurum işlem kayıtları birlikte incelendiğinde ortaya çıkar.

Sonuçları da isim isim, tarih tarih, tutar tutar açıklanmalıdır.

FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulmadı, korkuyorum ki fon krizinin de siyasi ayağına dokunulmayacak.

Bu faturayı da gariban asgari ücretli, emekli, işçi, köylü, maaşlı vergi veren emekçiler ödeyecek.