Gökçek ailesine uzanan soruşturmanın merkezindeki şirketlerin Türkiye’deki arazi satışı ile Almanya’daki mülk üzerine konulan 6.5 milyon Avroluk ipoteğin yalnızca iki gün arayla gerçekleşmesi soru işaretleri yarattı.

Türkiye bir haftadır “Onlar Dosya” programında anlattığım, Cumhuriyet’te yazdığım ve Sözcü TV ekranlarında dile getirdiğim Hülya ve Ahmet Gökçek dosyasını konuşuyor. Sadece Türkiye değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da anlattıklarımla ilgili soruşturma başlattı ve beni tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. İbrahim Melih Gökçek’i ise şüpheli sıfatıyla örgütlü suçlar savcısı ifadeye davet etti. Anlattığım dosya Ahmet ve Hülya Gökçek ile ilgili olmasına rağmen ifadeye Melih Gökçek çağrıldı. Çok tuhaf geliyor ancak araştırma dosyamın öznesi olmamasına rağmen ifadeye çağrılması, başka bir soruşturma daha var düşüncesine sahip olmamıza neden oluyor. HAMAG’ın kuruluşundan holding oluncaya kadar 0 çalışanı, 0 cirosu var. “Peki, bu paranın kaynağı ne?” diye sormuştum. Araştırmaya devam ettim.

Şimdi önümde iki ayrı ülkeye ait tapu kayıtları var. Birisi Türkiye’den. Diğeri Almanya’dan. Anlatayım. Tarih, 22 Ekim 2015, yer Ankara. O gün uzun unvanlı bir şirket kuruluyor: AC Sportif İnşaat Petrol Gıda Turizm Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kurucusu ve şirketin 100 bin liralık sermayesinin sahibi Cenk Karayel. Peki, Cenk Karayel kim? Ahmet Gökçek’in bacanağı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Ankaraspor yöneticisi olarak yer alıyor. Anadolu Ajansı’nın haberlerinde ise Osmanlıspor Yönetim Kurulu üyesi, kulüp yöneticisi ve genel menajeri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Gökçek ailesinin Ankara’daki futbol yapılanmasıyla uzun yıllar birlikte anılmış bir isim. Yine kitaplarımı okuyan kişiler bu ismi bilir. 20 Mayıs 2020’de Osmanlıspor AŞ’de altyapı sorumlusu olduğunu belirten bir kişi, Ankara’da bir ilçenin Emniyet müdürlüğü polis merkezine gidip şikâyette bulunmuştu.

Kulüpten aldıkları 500 bin doları kulüp genel müdürü Cenk Karayel’in bulunduğu Adana’ya götürmek amacıyla 06 DM... plakalı araçla giderken kendisi ile birlikte seyahat eden Süleyman K. isimli şahsın bir petrol istasyonunda ihtiyaç amaçlı durduğunu, bu esnada araçla kaçtığını, telefonunun da kapalı olduğunu polise ihbar etti. Sonrasında Süleyman K. ortaya çıktı. Yanında 500 bin dolar nakit para bulundu. İfadesinde parayı Osmanlıspor’dan aldığını ve Adana’ya götürdüğünü ifade etti. Kime gidiyordu para? Cenk Karayel’e! Şirketinin adındaki “sportif” ifadesi de bu geçmiş düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Ancak şirket yalnızca spor alanında kalmıyor.Tapu kayıtlarına göre AC Sportif, 7 Nisan 2017’de 5 bin 386 metrekare büyüklüğünde bir taşınmaz satın alıyor.

Taşınmazın edinildiği tarihte Ankara Büyükşehir Belediye başkanı hâlâ Melih Gökçek. Cenk Karayel’in kurduğu ve taşınmaz sahibi yaptığı şirketin yolu, iki yıl sonra doğrudan Gökçek ailesine çıkıyor. 31 Ekim 2019 tarihli pay devir sözleşmesiyle Karayel, AC Sportif’teki hisselerinin tamamını Hülya Gökçek’e devrediyor. İşlem 22 Kasım 2019’da ticaret siciline tescil ediliyor. Böylece yalnızca şirketin hisseleri değil, şirketin sahip olduğu 5 bin 386 metrekarelik taşınmazın kontrolü de Hülya Gökçek’e geçmiş oluyor. Ne kadar ödendi, Hülya Gökçek’e kaç liraya devredildi, açıklanmamış. Bu soruların yanıtını ticaret sicili ilanlarında göremiyoruz.

ÜÇ ŞİRKET TEK ÇATIDA

Şimdi ikinci şirkete bakalım. CRT Gayrimenkul Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kurucusu Mesut Oktay Cerit. Hülya Gökçek’in kızlık soyadı Cerit. Ankara Ticaret Sicili kayıtlarına göre 27 Eylül 2021’de tescil edilen işlemin ardından bu şirketin de tek pay sahibi Hülya Gökçek. Artık elimizde aynı kişinin kontrolünde iki şirket var: AC Sportif ve CRT Gayrimenkul. Üçüncü şirket ise 01 HLY Yapı Giyim Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 01 HLY Yapı, 25 Nisan 2013’te kurulmuş. Kurucusu ve müdürü Hülya Gökçek. Takvimler 2022 yılının sonunu gösterdiğinde üç şirketi tek çatı altında buluşturan işlem yapılıyor. AC Sportif ile CRT Gayrimenkul, 01 HLY Yapı bünyesinde birleşiyor. Birleşme 30 Aralık 2022’de ticaret siciline tescil ediliyor. AC Sportif ile CRT Gayrimenkul’ün tüzel kişilikleri sona eriyor; bütün hakları, borçları ve mal varlıkları 01 HLY Yapı’ya geçiyor. Şirketler ortadan kalkıyor. AC Sportif’in 2017’de satın aldığı 5 bin 386 metrekarelik taşınmaz da birleşme yoluyla 01 HLY Yapı’nın bünyesine geçiyor. Bu değişiklik tapu kaydına 17 Ocak 2024 tarihinde işleniyor. Buraya kadar yapılanların ticaret hukuku içinde bir açıklaması olabilir.

Asıl dikkat çekici bölüm bundan sonra başlıyor. Çünkü 01 HLY Yapı’ya geçen taşınmaz, 26 Kasım 2025’te Asuman Çil’e satılıyor. Asuman Çil ismini unutmayın. Dosyanın Almanya ayağını açtığımızda aynı soyadı bir kez daha karşımıza çıkacak. Hülya Gökçek’in verdiği vekâlet kullanılarak Almanya’da HAMAG GmbH isimli şirket kuruluyor. Alman tapu kayıtlarına göre DüsseldorfHohenzollernstraße 30 numaralı taşınmaz HAMAG GmbH adına tescil edilmiş. Mülkiyet devrinin dayanağı 27 Ocak 2023 tarihli sözleşme. Tapuya tescil tarihi ise 24 Haziran 2024. Burada bir parantez açalım. HAMAG sıradan bir şirket değil. Daha önce açıkladığım kayıtlarda şirketin kuruluşu, sermaye hareketleri, yönetici değişiklikleri ve Gökçek ailesiyle bağlantıları belgeleriyle yer alıyor. Şimdi o şirketin sahibi olduğu taşınmazın Alman tapu kaydında yeni bir isim çıkıyor karşımıza: Fatih Çil. Alman tapusunun taşınmaz üzerindeki borç ve teminat haklarını gösteren bölümünde, Fatih Çil lehine 6 milyon 500 bin Avroluk “Grundschuld” tescil edilmiş. Yani ipotek etmiş Fatih Çil. Ancak önemli bir ayrıntının altını özellikle çiziyorum: Tapuda 6.5 milyon Avroluk “Grundschuld” bulunması, tek başına bu miktarda paranın mutlaka HAMAG’a ödendiğini kanıtlamaz. Bunun gerçek bir borca dayanıp dayanmadığını; dayanıyorsa paranın ne zaman, kim tarafından ve hangi sözleşme kapsamında verildiğini banka kayıtları ile temel borç ilişkisini gösteren belgeler ortaya koyar. Zaten tam olarak bunu soruyorum.

FATİH ÇİL KİM?

Kayıtta yıllık yüzde 9 faiz oranı bulunuyor. Ayrıca teminatın Alman Medeni Usul Kanunu’nun 800’üncü maddesi kapsamında doğrudan icraya konu edilebilmesine imkân veren hüküm yer alıyor. Dayanak, 18 Kasım 2025 tarihli noter belgesi. Tapuya tescil tarihi ise 24 Kasım 2025. Fatih Çil kim? Türkiye’deki 5 bin 386 metrekarelik taşınmazı satın alan Asuman Çil’in akrabası, büyük olasılıkla eşi. Şimdi iki tarihi yan yana yazalım: 24 Kasım 2025: HAMAG’ın Almanya’daki taşınmazı üzerinde Fatih Çil lehine 6.5 milyon Avroluk teminat hakkı tescil ediliyor. 26 Kasım 2025: Türkiye’de 01 HLY Yapı’ya ait 5 bin 386 metrekarelik taşınmaz Asuman Çil’e satılıyor. Arada yalnızca iki gün var. İki ayrı ülke. İki ayrı taşınmaz. Bir tarafta Hülya Gökçek bağlantılı şirket. Diğer tarafta karı-koca olan Asuman ve Fatih Çil. Ve 6.5 milyon Avroluk teminat kaydı. Buna “tesadüf” deyip geçmek gazetecilik değildir.

Soruyorum: Türkiye’deki satış ile Almanya’daki teminat neden iki gün arayla gerçekleşti?