Ahbap davasının yankıları sürüyor.

Oğuzhan Uğur ile ilgili yurtdışından kaynağı belirsiz para girişi, hesaplarda kaynağı belirsiz para giriş çıkışları ve alınan lüks evler gibi iddialar servis edildi. Oğuzhan Uğur’a kişisel husumet besleyen kim varsa adeta kustu.

Emniyet sorgusunda ise sorulan sorular ve verilen cevaplar oldukça netti.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, 18 sayfalık Emniyet ifadesinde hem deprem dönemindeki faaliyetlerine hem de MASAK raporunda yer alan para hareketlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Uğur, kendisine gösterilen fotoğraflardaki isimlerden yalnızca Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’i tanıdığını, diğer isimlerle herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını söyledi. Haluk Levent ile ilk kez 2018 yılında programına konuk olduğunda tanıştığını, daha sonra 2022 yılında yeniden bir araya geldiklerini, deprem sırasında Hatay’da görüştüklerini, bunun dışında aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını ifade etti.

Oğuzhan Uğur, Ahbap’ın herhangi bir faaliyetinde görev almadığını, yalnızca 2018 yılında İzmir’deki orman yangınları için düzenlenen ve birçok sanatçının katıldığı yardım organizasyonunda ücretsiz sahne aldığını anlattı.

Uğur, 6 Şubat akşamı Haluk Levent’in kendisini arayarak Hatay’a davet ettiğini, ertesi gün ambulans uçakla Adana’ya gittiklerini ve Hatay’da AFAD Koordinasyon Merkezi’ne geçtiklerini anlattı.

Hatay’da yardım organizasyonunu yönetmediğini belirten Uğur, bölgede röportajlar yaptığını, telefon ve internet altyapısının yetersiz olması nedeniyle İstanbul’a döndüğünü, sonrasında ise yardım yayınlarına başladığını söyledi.

İfadesinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise deprem bağışları oldu.

Oğuzhan Uğur, kamuoyunda “Bağış topluyoruz” şeklinde algılanan ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Kendilerinin hiçbir zaman bağış toplamadığını, herhangi bir sivil toplum kuruluşu olmadıklarını, kendi hesaplarına deprem bağışı olarak tek kuruş girmediğini, sadece AFAD ve Ahbap’ın doğrulanmış IBAN bilgilerini paylaştıklarını, kendilerine “Nereye bağış yapalım?” diye ulaşan kişileri ilgili kurumlara yönlendirdiklerini ifade etti.

Savcılığın, Ahbap’ın mali yapısı ve bağışlar hakkında bilgi sahibi olup olmadığını sorması üzerine Uğur, derneğin mali yapısına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Deprem döneminde kendilerini arayan kişilerin beyanlarını not aldıklarını anlatan Uğur, bu kayıtlar üzerinden AFAD, Ahbap ve Kızılay’a yaklaşık 60 milyon TL bağış yapıldığını tahmin ettiklerini, ancak bunun yalnızca arayanların beyanlarına dayanan bir tahmin olduğunu, bağışların gerçekten yapılıp yapılmadığını bilmediklerini ifade etti.

Savcılığın, Ahbap bağışlarının amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphesi olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Uğur, derneğin mali işleyişi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek herhangi bir usulsüzlüğe tanık olmadığını ve bu yönde bir şüphesinin bulunmadığını söyledi.

Savcılık, Gain Medya’dan Babala TV hesaplarına gönderilen 13 milyon 275 bin TL, Focus İstanbul’dan gelen ödemeler, nakit para yatırmaları, “avans” açıklamalı transferler ve Çekmeköy’deki River Oak villanın satın alınmasını tek tek sordu.

Uğur, Gain Medya (RAMS Grup) ile 2023 yılında yaklaşık 30 milyon TL tutarında program anlaşması yaptıklarını, normalde ilk ödemenin 10 milyon TL olması gerekirken ev almak istedikleri için ilk taksidin 13 milyon 275 bin TL olarak ödendiğini söyledi.

Bu paranın bir kısmıyla ev için peşinat ödendiğini, banka kredisi kullanılarak Çekmeköy’deki River Oak villanın satın alındığını, kredi borcunun ise hâlen devam ettiğini ifade etti.

Focus İstanbul’dan gelen ödemelerin “Saygı” programının ortak yapımı kapsamında yapıldığını belirten Uğur, tüm ticari işlemlere ilişkin sözleşme ve faturaların bulunduğunu, bunların savcılığa sunulacağını söyledi.

Şahsi hesabına gelen 20 bin 193 TL ile yurtdışından gelen 14 bin 962,56 TL tutarındaki transferlerin YouTube gelirleri olduğunu belirten Uğur, bu ödemelerin platformun standart ödeme sistemi kapsamında yapıldığını ve gerekli görülmesi halinde faturalarının ibraz edilebileceğini ifade etti.

Yani ortada ne milyonlarca liralık kaynağı belirsiz para var ne de yurtdışından gelen kaynağı belirsiz büyük tutarlı bir ödeme bulunuyor.

Bugün Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi.

Bu satırlar yazılırken henüz bir karar çıkmamıştı.

Şimdi bir bilirkişi raporu hazırlanmış. Raporda Oğuzhan Uğur’un ve ailesinin doğrudan Ahbap ile bağı tespit edilememiş.

Ancak Oğuzhan Uğur’un ve şirketlerinin ödeme yaptığı bazı kişilerin, Ahbap soruşturmasındaki bazı isimlerle bağlantısı olduğu belirtilmiş.

Bilirkişi raporunda “Doğrudan bağlantı yok” tespiti, ardından “dolaylı mali ilişki ağı” yorumu var.

Raporun ilgili bölümünde açık bir tespit yapılıyor:

“Şüpheli ile dosya kapsamındaki diğer şüpheliler ile doğrudan bağlantısı tespit edilememiştir.”

Yani bilirkişi, Oğuzhan Uğur ile soruşturmadaki diğer şüpheliler arasında doğrudan bir para transferi ya da mali bağ ortaya koyamıyor.

Ancak rapor bununla yetinmiyor.

Savcılığın Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlaması, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”.

Peki, bunu nasıl yapmış?

Nasıl tespit edilmiş?

Bilirkişi raporu, bir yandan Oğuzhan Uğur ile dosyanın diğer şüphelileri arasında doğrudan mali bağ tespit edemediğini kayda geçirirken diğer yandan üçüncü kişiler üzerinden oluşturduğu para hareketi zincirini “dolaylı mali ilişki ağı” olarak yorumluyor.

Oğuzhan Uğur’un para transferi yaptığı veya para aldığı Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın hesap hareketleri inceleniyor. Uğur’un menajerliğini de yapan bu isimlerle arasında 2017- 2026 yılları arasında toplam 802 bin TL’lik para hareketi bulunduğu belirtiliyor.

Rapora göre, Serhat Aydın’ın Mehmet Sait Köse’ye 1.000 TL, Barış Zümrüt’ün 10.000 TL, Ercüment Karataş’ın ise 14.000 TL gönderdiği ifade ediliyor.

Mehmet Sait Köse’nin de Yeliz Kaya ile 550 bin TL’lik hesap hareketi bulunduğu belirtiliyor.

Yani, Oğuzhan Uğur ile Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferi veya mali ilişki tespit edilmiyor.

Oğuzhan Uğur’un para alışverişi yaptığı kişilerden bazılarının başka bir kişiyle, o kişinin de Yeliz Kaya ile para hareketi bulunduğu belirtiliyor.

İşte bu zincir esas alınarak şu değerlendirme yapılıyor:

“...çok katmanlı ve tekrar eden bir dolaylı mali ilişki ağına işaret etmektedir.”

Başka bir ifadeyle bilirkişi, Oğuzhan Uğur ile Yeliz Kaya arasında doğrudan bir mali ilişki tespit etmiyor; buna rağmen çelişkili bir şekilde ortak para trafiği bulunan üçüncü kişiler üzerinden bir ilişki ağı kuruyor.