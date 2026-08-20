Bugün, butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun videoyla butlanı haber verişinin üçüncü ayı. 20 Mayıs’ta yaptığı, “arınma” çağrısının ardından 21 Mayıs’ta bölge adliye mahkemesinin (BAM) kararı yayımlanmıştı.

Kılıçdaroğlu butlanın “gerekçesini” yazmış, mahkeme de “kararı” kaleme almıştı!

24 Mayıs Pazar günü polis, biber gazı, balyozla kapı kırma operasyonu eşliğinde butlan yönetimi CHP Genel Merkezi’ne girmişti.

Haftanın devamı Kurban Bayramı’ydı, 9 gün tatille Ankara boşalmıştı.

Zamanlama “iyiydi”, olası tepkileri en aza indirmek için fena yöntem sayılmazdı.

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Üç ayda neler olduğunun fotoğrafı Etimesgut ve Menderes belediyelerine yapılan operasyonlar sonucu başkanvekili seçimlerinde yaşananlardır.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu büyük bir aşkla başladı. Etimesgut’u sanatın başkenti yapmak istiyordu. İyi de yol aldı. Belediyede yaşanan kimi olumsuzlukların soruşturulmasını sağladı. Bu nedenle tutuklanan bir sanığın “itirafçı” olup Beşikçioğlu aleyhine ifade vermesiyle tutuklandı. Elbette Beşikçioğlu da dokunulmaz değil soruşturulur, yargılanır ancak bu tutuksuz yapılabilirdi.

Etimesgut’ta başkanvekili seçimi butlan öncesindeki iklimde yapılsaydı, fiilen 31 Mart 2024’te oluşan irade devam edecekti. Böylesi pek çok yerde olduğu gibi sonuç mücadele direncine güç verecekti. YENİ Parti çoğunluğuna karşın, butlan yönetimi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin aynı adaya oy vermesiyle “sonuca gidildi”!

Menderes’te daha vahim bir durum yaşandı. YENİ Parti’ye geçenlerin ve CHP’de kalanların toplam oyu tartışmasız başkanvekilini belirlemeye yeterken sonuçta AKP-MHP’nin adayı kazandı. Her şey bir yana kendisini yakından tanığım CHP il başkanı Utku Gümrükçü’nün YENİ Parti’ye dönük, “Alışın kardeşim alışın, seçim kaybetmeye alışın” sözleriyle yine CHP’li meclis üyesi Harun Bila’nın AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na gidip tebrik etmesi şu iki şüpheye haklılık kazandırdı:

- Butlan yönetiminin tek hedefi YENİ Parti mi?

- Butlanla Cumhur İttifakı yakınlaşma içinde mi? Toplum bunları daha sert dillendiriyor!

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Kemal Bey,

Eğer daha işin başında, “Ben partimle kurultayda hesaplaşırım, her fırsatta siyasallaştığını söylediğim yargı önünde yapmam” deseydiniz, bu aşamaya gelinmeyebilirdi!

Ben gelmezsem başkası daha mı iyiydi yaklaşımınız gerçekçi değil. O başkasıyla siz de mücadele edebilir, önceliği partinin kimliğini korumaya verip hesaplaşmayı kurultaya bırakabilirdiniz.

Kızsanız bile yüzünüzde bir tel kıpırdamayacak ama artık gerçek arınma sorunu şu:

CHP’yi butlan ruhundan arındırmak!

Topluma rağmen siyaset yapılmaz. Toplum sizi affedip affetmemeyi tarihe bırakmadı. Bugün halletti!

Özgür Özel yeni bir yol açmaya mecburdu. Aksi halde toplumsal bir çöküş yaşanırdı. Şu anda CHP’de kalanların kabaca yüzde 75’i partinin butlan yönetiminden arındırılabileceği inancına tutunuyor. Ama bu tutamak da güçlü değil. Daha da zayıflarsa ayrılabilirler. Halen iki tarafa da yönelmeyenlerin bir bölümü, “Belki yılsonuna kadar kurultay olur, CHP yönetimi değişir, o zaman CHP’ye katılırım” diye düşünüyor. Örneğin bunlardan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay!

Kemal Bey,

Gelinen nokta şu: Siz “dönemim bitti” demeden bu iş bitmeyecek!

Kimileri, “Kemal Bey en az bir seçim orada kalacak. Bu şartla oraya oturtuldu” diyecek kadar ileri gidiyor!

Artık memlekette hiçbir şey için “olamaz” diyemiyoruz ama sizin üslubunuzla size sesleniyoruz:

Böyle bir şey olabilir mi?